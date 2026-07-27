Az MBH kiszámolta, mennyibe kerülhet a hármas metró meghosszabbítása

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De hogy megtérül-e, azt nehéz kiszámolni.
120-160 milliárdra taksálja az M3-as metró két megállóval való meghosszabbításának költségét az MBH Elemzési Centrum. Budapest legforgalmasabb, nemrég felújított metróvonalának északi irányú bővítését Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Magyar Péter miniszterelnök a jelentős részben korábban megtervezett beruházások mögé uniós forrásokat rendelő Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében múlt héten jelentették be.
A Magyar Bankholding elemzői leírják: „a két új állomással az ország legforgalmasabb metróvonala egy fontos elővárosi vasúti csomópontot érne el, miközben Újpest ma metróval közvetlenül nem kiszolgált részei is gyorsabb belvárosi kapcsolatot kaphatnának”.
A beruházás bár kisebb a teljes, régóta tervezett káposztásmegyeri metróbővítésnél, ám annak elkészültével az Újpest északi részén elhelyezkedő lakótelep felé továbbra is lehetséges maradna a metróvonal bővítése.
Az elemzők szerint „a végpont kiválasztása hálózati szempontból racionális”, mert
Rákospalota-Újpest érinti a Budapest-Szob és Budapest-Veresegyház vasútvonalakat, amelyek utasai ezáltal új tömegközlekedési belépési pontot kapnának a városba, akárcsak a Kőbánya-Kispestre érkezők.
Az MBH szakemberei ugyanakkor figyelmeztetnek: jegybevételből aligha térülhet meg valaha a beruházás, hiszen „az új utasok jelentős része várhatóan ma is BKK-bérletet használ, így az átszállásuk nem hoz arányosan új bevételt”, ráadásul a vonalhossz növelése emeli az energia-, karbantartási és személyzeti költségeket. A beruházás ugyanakkor társadalmi haszonnal indokolható lehet, és az új megállók körül az ingatlanokat is felértékelheti.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán