Ft
Ft
29°C
18°C
Ft
Ft
29°C
18°C
07. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
07. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
m3 vitézy dávid mbh magyar bankholding budapest

Az MBH kiszámolta, mennyibe kerülhet a hármas metró meghosszabbítása

2026. július 27. 21:17

De hogy megtérül-e, azt nehéz kiszámolni.

2026. július 27. 21:17
null

120-160 milliárdra taksálja az M3-as metró két megállóval való meghosszabbításának költségét az MBH Elemzési Centrum. Budapest legforgalmasabb, nemrég felújított metróvonalának északi irányú bővítését Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Magyar Péter miniszterelnök a jelentős részben korábban megtervezett beruházások mögé uniós forrásokat rendelő Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében múlt héten jelentették be.

A Magyar Bankholding elemzői leírják: „a két új állomással az ország legforgalmasabb metróvonala egy fontos elővárosi vasúti csomópontot érne el, miközben Újpest ma metróval közvetlenül nem kiszolgált részei is gyorsabb belvárosi kapcsolatot kaphatnának”.

A beruházás bár kisebb a teljes, régóta tervezett káposztásmegyeri metróbővítésnél, ám annak elkészültével az Újpest északi részén elhelyezkedő lakótelep felé továbbra is lehetséges maradna a metróvonal bővítése.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Az elemzők szerint „a végpont kiválasztása hálózati szempontból racionális”, mert

Rákospalota-Újpest érinti a Budapest-Szob és Budapest-Veresegyház vasútvonalakat, amelyek utasai ezáltal új tömegközlekedési belépési pontot kapnának a városba, akárcsak a Kőbánya-Kispestre érkezők.

Az MBH szakemberei ugyanakkor figyelmeztetnek: jegybevételből aligha térülhet meg valaha a beruházás, hiszen „az új utasok jelentős része várhatóan ma is BKK-bérletet használ, így az átszállásuk nem hoz arányosan új bevételt”, ráadásul a vonalhossz növelése emeli az energia-, karbantartási és személyzeti költségeket. A beruházás ugyanakkor társadalmi haszonnal indokolható lehet, és az új megállók körül az ingatlanokat is felértékelheti.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
2026. július 27. 22:49
Igen ! Tessek buszt venni! Barmikor atcsoportosithstó barhova. Biutonsagosabb, menekülőutas..
Válasz erre
0
0
Mátyás01
2026. július 27. 22:43
Egészen elképesztő, hogy valaki képes volt leírni azt, hogyha most nem is épül meg Káposztásmegyerig az azt jelenti, hogy a jövőbeni lehetőségét magában hordozza, hogy egyszer megépüljön. Sőt szerintem azt is magában hordozza, hogy egyszer Gyöngyösig megépüljön. :)
Válasz erre
0
0
pollip
2026. július 27. 22:35
Tarlós öt megállót tervezett. Vitézy megint kész terveket vett elő.
Válasz erre
0
0
szilvarozsa
2026. július 27. 22:29
Homokbödögén ennek a hírnek rohadtul örülnek az emberek. Áldják érte a fosost.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!