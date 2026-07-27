Az MBH kiszámolta, mennyibe kerülhet a hármas metró meghosszabbítása

120-160 milliárdra taksálja az M3-as metró két megállóval való meghosszabbításának költségét az MBH Elemzési Centrum. Budapest legforgalmasabb, nemrég felújított metróvonalának északi irányú bővítését Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, valamint Magyar Péter miniszterelnök a jelentős részben korábban megtervezett beruházások mögé uniós forrásokat rendelő Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében múlt héten jelentették be.

A Magyar Bankholding elemzői leírják: „a két új állomással az ország legforgalmasabb metróvonala egy fontos elővárosi vasúti csomópontot érne el, miközben Újpest ma metróval közvetlenül nem kiszolgált részei is gyorsabb belvárosi kapcsolatot kaphatnának”.

A beruházás bár kisebb a teljes, régóta tervezett káposztásmegyeri metróbővítésnél, ám annak elkészültével az Újpest északi részén elhelyezkedő lakótelep felé továbbra is lehetséges maradna a metróvonal bővítése.