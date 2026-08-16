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vitézy dávid bóka istván balaton

Akkor fussunk neki még egyszer

2026. augusztus 16. 12:01

Most már oda jutottunk, hogy Vitézy Dávid mellettem Bóka Istvánt, Balatonfüred polgármesterét is azzal vádolja, hogy valótlanságot állít.

2026. augusztus 16. 12:01
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Navracsics Tibor
Navracsics Tibor
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„Akkor fussunk neki még egyszer.

Most már oda jutottunk, hogy Vitézy Dávid mellettem Bóka Istvánt, Balatonfüred polgármesterét is azzal vádolja, hogy valótlanságot állít, mert meg merte írni, hogy a Magyar Közlöny augusztus 7-i számában megjelent az a kormányhatározat – egészen pontosan az 1253/2026 (VIII.7.) Korm. határozat –, amely törölte a Balaton vasúti körüljárhatóságát biztosító deltavágány létesítését Balatonaliga és Lepsény között. Ugyancsak törölték a Balaton északi-parti vasútvonalának villamosításának további ütemeinek megvalósítását, azaz eltűnt a tervezésre szánt 7,5 milliárd forint feltüntetése is.

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Én készséggel elhiszem Vitézy Dávid miniszter úrnak, hogy szerepel viszont a Székesfehérvár-Lepsény szakasz bővítése, valamint az átkötés előkészítése is, de azt kérem tőle, hogy értse meg, ez csak Budapestről néz ki egyenértékű fejlesztésnek.

A balatoni körvasút a Balaton térségében élők számára fontos elsődlegesen. Persze, nyilván élveznék a turisták is. Ahhoz azonban, hogy a Balaton keleti medencéje legalább részben meg tudja állítani a Budapest elővárossá válását, a nyugati medence pedig gazdaságilag magához térjen, alapvető fontosságú a körvasút.

Remélem, ezt az érvet elmondta kormányülésen a vidék- és területfejlesztési miniszter. Amennyiben nem, akkor hallgatása is sokatmondó.

A lényeg tehát: Bóka István igazat mondott. Vitézy Dávid miniszter úr levette a balatoni körvasutat a napirendről – ha valaki nem hiszi, olvassa el a nevezett kormányhatározatot –, mint ahogyan levette a napirendről az északi part villamosítását is. Lesz helyette viszont jó sok – egyébként szintén fontos – budapesti beruházás. Ilyen az, amikor Budapestről tervezik az ország fejlesztéspolitikáját.”

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Összesen 48 komment

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Sorrend:
H3NY3_B-Oroszlan
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2026. augusztus 16. 20:41 Szerkesztve
Mondom, hogy ezzel a túlméretezett aranyhörcsöggel az a fő baj, hogy miniszterként is csak a fővárosban tud gondolkodni.
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1
0
google-2
2026. augusztus 16. 17:50
Nekik csak Budapest fontos, innen mérgezik az ország elméjét, itt vannak a boszorkánykonyhák, a kifizetőhelyek, az influenszerek, a könnyű dalénekesek.
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5
0
cccatch
2026. augusztus 16. 17:37
Vitezy, hogy megy az újabb vonatkisiklatásos manőver az ukránokkal? Mikorra várható a művelet?
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7
0
gullwing
2026. augusztus 16. 16:52
A szar kis buzi zsidó korcs hazudik. És a bepesti kretén fajtájának kedvez. Rohadék kis korcs.
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7
0
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