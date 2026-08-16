A balatoni körvasút a Balaton térségében élők számára fontos elsődlegesen. Persze, nyilván élveznék a turisták is. Ahhoz azonban, hogy a Balaton keleti medencéje legalább részben meg tudja állítani a Budapest elővárossá válását, a nyugati medence pedig gazdaságilag magához térjen, alapvető fontosságú a körvasút.

Remélem, ezt az érvet elmondta kormányülésen a vidék- és területfejlesztési miniszter. Amennyiben nem, akkor hallgatása is sokatmondó.

A lényeg tehát: Bóka István igazat mondott. Vitézy Dávid miniszter úr levette a balatoni körvasutat a napirendről – ha valaki nem hiszi, olvassa el a nevezett kormányhatározatot –, mint ahogyan levette a napirendről az északi part villamosítását is. Lesz helyette viszont jó sok – egyébként szintén fontos – budapesti beruházás. Ilyen az, amikor Budapestről tervezik az ország fejlesztéspolitikáját.”