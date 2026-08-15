Ft
Ft
34°C
19°C
Ft
Ft
34°C
19°C
08. 16.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 16.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
vitézy dávid bóka istván fejlesztés balaton

Hivatalosan is törölték a balatoni körvasút fejlesztését, vita robbant ki a kormány terveiről

2026. augusztus 15. 17:46

Kikerült az uniós fejlesztési programból a Balaton vasúti körüljárhatóságát biztosító deltavágány, valamint az északi parti vasútvonal további villamosítása. Balatonfüred polgármestere magyarázatot követel, Vitézy Dávid szerint azonban a változtatások szakmailag megalapozottak.

2026. augusztus 15. 17:46
null

Hivatalossá vált, hogy nem folytatódik két jelentős balatoni vasútfejlesztés előkészítése: az IKOP Plusz éves fejlesztési keretéből kikerült a Balatonaliga és Lepsény közé tervezett deltavágány, amely lehetővé tette volna a Balaton vasúti körüljárhatóságát, valamint az északi parti vasútvonal további villamosítása – írja a vg.hu. Utóbbi a Balatonfüred–Tapolca, a Tapolca–Keszthely és a Tapolca–Ukk szakaszt érintette volna. A döntéssel a korábban a villamosítás előkészítésére megítélt 7,5 milliárd forintos forrást is törölték.

Bóka István, Balatonfüred polgármestere szerint a most elkaszált projektek többéves szakmai előkészítő munka eredményei voltak. Megvalósíthatósági és megalapozó tanulmányok, valamint mobilitási terv készült, és több körben társadalmi egyeztetést is tartottak. A polgármester azt kifogásolja, hogy a korábbi koncepciót az érintett önkormányzatokkal és szakértőkkel folytatott nyilvános egyeztetés nélkül törölték, majd más megoldással váltották fel. Arra is választ vár, milyen szakmai elemzések és háttéranyagok alapján született meg a döntés.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

A villamosítás elmaradása Bóka szerint megnehezítheti, hogy az északnyugati irányból, többek között Bécs, Győr, Sopron és Szombathely felől érkező utasforgalom nagyobb részét vasútra tereljék. Az új elképzelés szerint a közlekedést részben hibrid járművekkel oldanák meg, a polgármester azonban jelezte, hogy az IKOP Plusz járműbeszerzésénél nem talált kifejezetten az észak-balatoni vonalra vonatkozó utalást. A Balatoni Szövetség korábban szintén a nyugati medence közlekedési kapcsolatainak fejlesztését sürgette, és a Balatont egységes térségként kezelő, összehangolt vasúti, autóbuszos és hajózási közlekedés mellett foglalt állást.

Vitézy Dávid szerint ugyanakkor megalapozatlanok a polgármester bírálatai. 

A közlekedési és beruházási miniszter szerint a Szabadbattyán és Lepsény közötti vasúti szakasz kapacitásbővítése nem a balatoni fejlesztések helyett, hanem azok előfeltételeként valósul meg. A 2026-ban elkészült megvalósíthatósági tanulmány szerint ugyanis a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely közötti villamosítás feltétele a Szabadbattyán–Lepsény szakasz kapacitásának növelése. Ennek érdekében már megkezdődött egy kétvágányú, óránként 160 kilométeres sebességre tervezett pálya előkészítése, amely nagyobb kapacitást és stabilabb menetrendet biztosíthat.

Vitézy szerint a Balatonfüredtől nyugatra fekvő vasútvonal teljes villamosítása önmagában nem feltétlenül indokolt, mivel elsősorban ott térülhet meg, ahol jelentős teherforgalom vagy egész évben sűrű, elővárosi jellegű személyszállítás van. Állítása szerint a megvalósíthatósági tanulmány arra jutott, hogy a nyugati szakasz villamosítása önálló projektként társadalmilag nem megtérülő. A balatoni vasútfejlesztések előkészítésére a kormány 2,6 milliárd forintot különített el, miközben Vitézy szerint a most elindított munkák érdemi előrelépést jelentenek. A politikus élesen bírálta Bóka Istvánt is, amiért szerinte politikai célokra használja a vasútfejlesztés ügyét: 

a tekintélyét ne arra használja, hogy a valóságot elferdítve politikai hangulatot keltsen, hanem inkább működjön együtt a kormánnyal.”

Nyitókép: Illusztráció/Pexels

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 66 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Toma78
•••
2026. augusztus 16. 00:16 Szerkesztve
Mi ezen a meglepő hisz a kis homokos fejleszt! Minek körbe vonatozni a Balatont ott nem mutat jól a nosztalgia vonata. Vannak fontosabb projektek is annál mondjuk, hogy a libernyák újpestiek hamarabb beérjenek hamarabb a közponzi szimpatia herezacskó fesztiválra a Kossuth térre. Meg van még az unióba elég forgalomból kivont szerelvény meg mozdony amit kölcsönözni tud egy vagyonért csak mert nekünk az jó lesz.Igérgetés az kurvára megy majd 2030 ra elkészül barmi is, de hogy mi azr még ő sem tudja.Hol leszel már akkor te homokos köcsög?!🖕🤡🖕 Most már épp itt lenne az ideje, hogy valami történjen is. Arról pofáztak megtartanak mindent ami jó volt eddig ahhoz képest meg eddig csak a rombolás meg a károkozás megy semmi más! Tudod kis szarkupac úgy Orbánozzál, hogy ebben az "átkos" rendszerben 4 évig voltál a BKK vezezője illetve az elöző ciklisban Közlekedési Kormanybiztos voltál egy darabig? Akkor kis köcsög, hogx is van ez? Te nem vagy felelős semmiért? Pofád lapos áruló csótány!🖕
Válasz erre
3
0
hegyivadász
2026. augusztus 15. 23:24
Kíváncsi vagyok erről lesz-e majd egy diadalittas Vitézy facebook poszt, ahol természetesen nem felejti el a lázározást és a szándékos vasútrombolást? Jó, a kérdés költői.
Válasz erre
6
0
macskieusz
2026. augusztus 15. 23:16
azt is mondta Vitézy-más ügyben-, hogy csaknem 2040-ig-------kiszámolta---, hogy egy autópálya szakasz üzemeltetése mennyibe fog kerűlni................51 milliárd jött ki neki.......................ez akkora barom, hogy akár a világvégéig is kiszámolja............csak kockás füzet kell hozzá.
Válasz erre
4
0
macskieusz
2026. augusztus 15. 23:11
nem kellene drogtesztet végezni ezen a barmon?
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!