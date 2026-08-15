Hivatalosan is törölték a balatoni körvasút fejlesztését, vita robbant ki a kormány terveiről

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Kikerült az uniós fejlesztési programból a Balaton vasúti körüljárhatóságát biztosító deltavágány, valamint az északi parti vasútvonal további villamosítása. Balatonfüred polgármestere magyarázatot követel, Vitézy Dávid szerint azonban a változtatások szakmailag megalapozottak.
Hivatalossá vált, hogy nem folytatódik két jelentős balatoni vasútfejlesztés előkészítése: az IKOP Plusz éves fejlesztési keretéből kikerült a Balatonaliga és Lepsény közé tervezett deltavágány, amely lehetővé tette volna a Balaton vasúti körüljárhatóságát, valamint az északi parti vasútvonal további villamosítása – írja a vg.hu. Utóbbi a Balatonfüred–Tapolca, a Tapolca–Keszthely és a Tapolca–Ukk szakaszt érintette volna. A döntéssel a korábban a villamosítás előkészítésére megítélt 7,5 milliárd forintos forrást is törölték.
Bóka István, Balatonfüred polgármestere szerint a most elkaszált projektek többéves szakmai előkészítő munka eredményei voltak. Megvalósíthatósági és megalapozó tanulmányok, valamint mobilitási terv készült, és több körben társadalmi egyeztetést is tartottak. A polgármester azt kifogásolja, hogy a korábbi koncepciót az érintett önkormányzatokkal és szakértőkkel folytatott nyilvános egyeztetés nélkül törölték, majd más megoldással váltották fel. Arra is választ vár, milyen szakmai elemzések és háttéranyagok alapján született meg a döntés.
A villamosítás elmaradása Bóka szerint megnehezítheti, hogy az északnyugati irányból, többek között Bécs, Győr, Sopron és Szombathely felől érkező utasforgalom nagyobb részét vasútra tereljék. Az új elképzelés szerint a közlekedést részben hibrid járművekkel oldanák meg, a polgármester azonban jelezte, hogy az IKOP Plusz járműbeszerzésénél nem talált kifejezetten az észak-balatoni vonalra vonatkozó utalást. A Balatoni Szövetség korábban szintén a nyugati medence közlekedési kapcsolatainak fejlesztését sürgette, és a Balatont egységes térségként kezelő, összehangolt vasúti, autóbuszos és hajózási közlekedés mellett foglalt állást.
Vitézy Dávid szerint ugyanakkor megalapozatlanok a polgármester bírálatai.
A közlekedési és beruházási miniszter szerint a Szabadbattyán és Lepsény közötti vasúti szakasz kapacitásbővítése nem a balatoni fejlesztések helyett, hanem azok előfeltételeként valósul meg. A 2026-ban elkészült megvalósíthatósági tanulmány szerint ugyanis a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely közötti villamosítás feltétele a Szabadbattyán–Lepsény szakasz kapacitásának növelése. Ennek érdekében már megkezdődött egy kétvágányú, óránként 160 kilométeres sebességre tervezett pálya előkészítése, amely nagyobb kapacitást és stabilabb menetrendet biztosíthat.
Vitézy szerint a Balatonfüredtől nyugatra fekvő vasútvonal teljes villamosítása önmagában nem feltétlenül indokolt, mivel elsősorban ott térülhet meg, ahol jelentős teherforgalom vagy egész évben sűrű, elővárosi jellegű személyszállítás van. Állítása szerint a megvalósíthatósági tanulmány arra jutott, hogy a nyugati szakasz villamosítása önálló projektként társadalmilag nem megtérülő. A balatoni vasútfejlesztések előkészítésére a kormány 2,6 milliárd forintot különített el, miközben Vitézy szerint a most elindított munkák érdemi előrelépést jelentenek. A politikus élesen bírálta Bóka Istvánt is, amiért szerinte politikai célokra használja a vasútfejlesztés ügyét:
a tekintélyét ne arra használja, hogy a valóságot elferdítve politikai hangulatot keltsen, hanem inkább működjön együtt a kormánnyal.”
Nyitókép: Illusztráció/Pexels