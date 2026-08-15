Hivatalosan is törölték a balatoni körvasút fejlesztését, vita robbant ki a kormány terveiről

Hivatalossá vált, hogy nem folytatódik két jelentős balatoni vasútfejlesztés előkészítése: az IKOP Plusz éves fejlesztési keretéből kikerült a Balatonaliga és Lepsény közé tervezett deltavágány, amely lehetővé tette volna a Balaton vasúti körüljárhatóságát, valamint az északi parti vasútvonal további villamosítása – írja a vg.hu. Utóbbi a Balatonfüred–Tapolca, a Tapolca–Keszthely és a Tapolca–Ukk szakaszt érintette volna. A döntéssel a korábban a villamosítás előkészítésére megítélt 7,5 milliárd forintos forrást is törölték.

Bóka István, Balatonfüred polgármestere szerint a most elkaszált projektek többéves szakmai előkészítő munka eredményei voltak. Megvalósíthatósági és megalapozó tanulmányok, valamint mobilitási terv készült, és több körben társadalmi egyeztetést is tartottak. A polgármester azt kifogásolja, hogy a korábbi koncepciót az érintett önkormányzatokkal és szakértőkkel folytatott nyilvános egyeztetés nélkül törölték, majd más megoldással váltották fel. Arra is választ vár, milyen szakmai elemzések és háttéranyagok alapján született meg a döntés.