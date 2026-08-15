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kormány vitézy dávid lakhatási válság budapest

Előremutató szemléletváltást jelent mindaz, amit a lakáspolitika kapcsán Vitézy Dávid bejelentett

2026. augusztus 15. 15:40

Budapest számára sorskérdés, hogy épüljenek a városban új lakások, de úgy, hogy azok illeszkedjenek a városfejlesztési célokhoz, és megfizethetőek legyenek a lehető legtöbb ember számára.

2026. augusztus 15. 15:40
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Karácsony Gergely
Karácsony Gergely
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„Budapest számára sorskérdés, hogy épüljenek a városban új lakások, de úgy, hogy azok illeszkedjenek a városfejlesztési célokhoz, és megfizethetőek legyenek a lehető legtöbb ember számára.

Ezért fontos, előremutató szemléletváltást jelent mindaz, amit a lakáspolitika kapcsán a kormányszóvivői tájékoztatón Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tegnap bejelentett.

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A lakhatási válság idején már nem az a fő kérdés, hogy lesz-e saját lakásod, hanem az, hogy lesz-e hol laknod Budapesten. Éppen ezért fontos, hogy 16 hosszú év után végre a kormány lakáspolitikájában is megjelenik a szó és az ehhez kapcsolódó szándék: bérlakás.

Az Orbán-kormány vagy butaságból, vagy gonoszságból – mindegy is már –, de tagadta a bérlakás fontosságát, ezért akadályozott mindenféle bérlakásprogramot. Ebből az lett, hogy épületszörnyeket erőltettek rá a városra, a méregdrága lakásokat csak kevesek engedhetik meg maguknak, miközben a beruházók zsíros hasznot zsebelhettek be az adófizetők kárára is.

Sem a lakhatási válságra nem nyújtott semmiféle megoldást, és magasról tett Budapest városfejlesztési érdekeire is. Erre volt jó az előző években a „kiemelt nemzetgazdasági beruházás” státusza, amit úgy osztogattak – zömmel persze saját oligarcháiknak –, mint a cukorkát: így sorolták a közérdek elé a kiválasztottak magánérdekét.

Ideje volt ennek véget vetni.

Budapest érdekeit szolgálja, hogy a kormány egy sor beruházást megfosztott ettől a privilégiumtól – olyanokat, amelyek ellen a kerületekkel együtt tiltakoztunk az elmúlt években –, és hitet tett olyan lakásépítések támogatása mellett, amelyek illeszkednek Budapest városfejlesztési céljaihoz. Végre hivatalos kormányszóvivői tájékoztatón hallhattuk, hogy élénkítik és támogatással, szabályozással segítik a bérlakáspiacot. A Diákvárosért folytatott sok emlékezetes csatánk, a budapestiek megannyi kiállása után végre újra napirendre kerül a kollégiumi férőhelyek bővítése is a városban.

Ez a jó irány, amit Budapest a maga szűkös lehetőségeivel elkezdett az elmúlt években, amikor felújítottunk önkormányzati tulajdonú lakásokat, amikor nem lakáscélú épületekben lakásokat alakítunk ki, vagy amikor létrehoztuk a ma sok helyen mintaként szolgáló lakásügynökségi modellt, vagy amikor úgy adtunk engedélyt lakásépítésre, hogy kikötöttük a megfizethető bérlakások építését. Ezt a szemléletet kormányprogrammá emelni bizonyosan szolgálja a város és az ország érdekét. Budapest erre a célra költött abból a kevés uniós forrásból, amit az Orbán-kormány minden akadályoztatása ellenére sikerült megszereznie. A most hazahozott európai pénzek egy részének bizonyosan jó helye van a lakhatási válság enyhítésének programjaiban.

A következő lépés olyan épületfelújítási programok támogatása lehet, amelyek egyszerre szolgálják a lakhatási költségek csökkentését és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, és sokat jelentene a lakásállománnyal való felelős gazdálkodásban, ha az önkormányzatok visszakapnák a jogaikat és lehetőségeiket a lakáskiadások szabályozásában.

A lakhatási válság megoldásához elengedhetetlen a kormány és Budapest partnersége, rajtunk nem múlik.”

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Nyitókép: Illusztráció/Pexels

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Összesen 84 komment

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Sorrend:
varga-maradj-a-kaptafanal
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2026. augusztus 16. 01:25 Szerkesztve
Pontosan hány százezer lakás áll üresen Budapesten? Az embereknek munkát és kultúrát kellene adni, hogy ezeket megérje kiadni, ha erre van igény. Ha nincs munka és kultúra, akkor a bérlakások is előbb vagy utóbb nyomortanyákká lesznek. A kínaiak is felhúztak Afrikában komplett szellemvárosokat, miközben a munkahelyteremtés elmaradt. Az Orbán kormány munkaalapú kormány volt. A mostani meg néphülyítés alapú, háború, migráció és politikai unió párti. Hogy lesz ebből fizetőképes kereslet?
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2
0
Ekrü123
2026. augusztus 16. 00:59
Azon szerencsések közé tartozom, akiket közvetlenül nem érint a probléma. Még időben léptünk, mindkét gyerekünket saját lakáshoz juttattuk és ha meghalunk rájuk hagyjuk budapesti kertvárosi házunkat is, amiből bőven telik nekik újabb lakásokra. Viszont azt kikérem magamnak, hogy az én adómból egy fillért is bérlakások építésére költsenek, mivel semmi kedvem mások lakásproblémáit megoldani. Oldja meg mindenki magának. Ahogy mi megtudtuk a párommal, úgy másnak is menni fog. Akarat és sok-sok munka kérdése csak.
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1
0
khomeini
2026. augusztus 15. 23:31
Mik a főváros bérlakás-építési tervei? Hol terveznek bérlakásokat építeni, milyeneket, lesznek-e köztük gyermekes családoknak alkalmas lakások, milyen közlekedésfejlesztést tervez hozzá a főváros? Ezekről beszélj, Gergő, ne az elkaszált projekteknek örülj! Rombolásból nem lesz semmi. Hol vannak a terveid, amelyek az elkaszált projektek alternatívái?
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3
0
nagymester-b-2
2026. augusztus 15. 21:51
-Nem lesz tulajdonod, mégis boldog leszel. Az úniós kommunisták szócsöve ez a jellemtelen bohóc. Budapest szégyene.
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5
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