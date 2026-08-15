Felfüggesztik az Otthon Start Program kiemelt lakásprojektjeit
Vitézy Dávid bejelentette, hogy december 31-ig felfüggesztik az Otthon Start Program kiemelt projektes építési engedélyeit.
Budapest számára sorskérdés, hogy épüljenek a városban új lakások, de úgy, hogy azok illeszkedjenek a városfejlesztési célokhoz, és megfizethetőek legyenek a lehető legtöbb ember számára.
„Budapest számára sorskérdés, hogy épüljenek a városban új lakások, de úgy, hogy azok illeszkedjenek a városfejlesztési célokhoz, és megfizethetőek legyenek a lehető legtöbb ember számára.
Ezért fontos, előremutató szemléletváltást jelent mindaz, amit a lakáspolitika kapcsán a kormányszóvivői tájékoztatón Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter tegnap bejelentett.
A lakhatási válság idején már nem az a fő kérdés, hogy lesz-e saját lakásod, hanem az, hogy lesz-e hol laknod Budapesten. Éppen ezért fontos, hogy 16 hosszú év után végre a kormány lakáspolitikájában is megjelenik a szó és az ehhez kapcsolódó szándék: bérlakás.
Az Orbán-kormány vagy butaságból, vagy gonoszságból – mindegy is már –, de tagadta a bérlakás fontosságát, ezért akadályozott mindenféle bérlakásprogramot. Ebből az lett, hogy épületszörnyeket erőltettek rá a városra, a méregdrága lakásokat csak kevesek engedhetik meg maguknak, miközben a beruházók zsíros hasznot zsebelhettek be az adófizetők kárára is.
Sem a lakhatási válságra nem nyújtott semmiféle megoldást, és magasról tett Budapest városfejlesztési érdekeire is. Erre volt jó az előző években a „kiemelt nemzetgazdasági beruházás” státusza, amit úgy osztogattak – zömmel persze saját oligarcháiknak –, mint a cukorkát: így sorolták a közérdek elé a kiválasztottak magánérdekét.
Ideje volt ennek véget vetni.
Budapest érdekeit szolgálja, hogy a kormány egy sor beruházást megfosztott ettől a privilégiumtól – olyanokat, amelyek ellen a kerületekkel együtt tiltakoztunk az elmúlt években –, és hitet tett olyan lakásépítések támogatása mellett, amelyek illeszkednek Budapest városfejlesztési céljaihoz. Végre hivatalos kormányszóvivői tájékoztatón hallhattuk, hogy élénkítik és támogatással, szabályozással segítik a bérlakáspiacot. A Diákvárosért folytatott sok emlékezetes csatánk, a budapestiek megannyi kiállása után végre újra napirendre kerül a kollégiumi férőhelyek bővítése is a városban.
Ez a jó irány, amit Budapest a maga szűkös lehetőségeivel elkezdett az elmúlt években, amikor felújítottunk önkormányzati tulajdonú lakásokat, amikor nem lakáscélú épületekben lakásokat alakítunk ki, vagy amikor létrehoztuk a ma sok helyen mintaként szolgáló lakásügynökségi modellt, vagy amikor úgy adtunk engedélyt lakásépítésre, hogy kikötöttük a megfizethető bérlakások építését. Ezt a szemléletet kormányprogrammá emelni bizonyosan szolgálja a város és az ország érdekét. Budapest erre a célra költött abból a kevés uniós forrásból, amit az Orbán-kormány minden akadályoztatása ellenére sikerült megszereznie. A most hazahozott európai pénzek egy részének bizonyosan jó helye van a lakhatási válság enyhítésének programjaiban.
A következő lépés olyan épületfelújítási programok támogatása lehet, amelyek egyszerre szolgálják a lakhatási költségek csökkentését és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, és sokat jelentene a lakásállománnyal való felelős gazdálkodásban, ha az önkormányzatok visszakapnák a jogaikat és lehetőségeiket a lakáskiadások szabályozásában.
A lakhatási válság megoldásához elengedhetetlen a kormány és Budapest partnersége, rajtunk nem múlik.”
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Vitézy Dávid bejelentette, hogy december 31-ig felfüggesztik az Otthon Start Program kiemelt projektes építési engedélyeit.
Nyitókép: Illusztráció/Pexels