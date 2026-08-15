Budapest érdekeit szolgálja, hogy a kormány egy sor beruházást megfosztott ettől a privilégiumtól – olyanokat, amelyek ellen a kerületekkel együtt tiltakoztunk az elmúlt években –, és hitet tett olyan lakásépítések támogatása mellett, amelyek illeszkednek Budapest városfejlesztési céljaihoz. Végre hivatalos kormányszóvivői tájékoztatón hallhattuk, hogy élénkítik és támogatással, szabályozással segítik a bérlakáspiacot. A Diákvárosért folytatott sok emlékezetes csatánk, a budapestiek megannyi kiállása után végre újra napirendre kerül a kollégiumi férőhelyek bővítése is a városban.

Ez a jó irány, amit Budapest a maga szűkös lehetőségeivel elkezdett az elmúlt években, amikor felújítottunk önkormányzati tulajdonú lakásokat, amikor nem lakáscélú épületekben lakásokat alakítunk ki, vagy amikor létrehoztuk a ma sok helyen mintaként szolgáló lakásügynökségi modellt, vagy amikor úgy adtunk engedélyt lakásépítésre, hogy kikötöttük a megfizethető bérlakások építését. Ezt a szemléletet kormányprogrammá emelni bizonyosan szolgálja a város és az ország érdekét. Budapest erre a célra költött abból a kevés uniós forrásból, amit az Orbán-kormány minden akadályoztatása ellenére sikerült megszereznie. A most hazahozott európai pénzek egy részének bizonyosan jó helye van a lakhatási válság enyhítésének programjaiban.

A következő lépés olyan épületfelújítási programok támogatása lehet, amelyek egyszerre szolgálják a lakhatási költségek csökkentését és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást, és sokat jelentene a lakásállománnyal való felelős gazdálkodásban, ha az önkormányzatok visszakapnák a jogaikat és lehetőségeiket a lakáskiadások szabályozásában.