Jarosław Kaczyński: „Magyar Péter a Tusk által kitaposott úton jár”

Jarosław Kaczyński, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt elnöke az X-en közzétett bejegyzésében politikai bosszúval és az igazságszolgáltatás politikai célú felhasználásával vádolta meg Magyar Péter magyar miniszterelnököt. A lengyel politikus szerint a magyar kormányfő Donald Tusk lengyel miniszterelnök módszereit másolja az ellenzék ellehetetlenítésére.

A PiS vezetője amiatt is felemelte a szavát, mert Óbuda korábbi polgármestere, Bús Balázs börtönbe került. Kaczyński kiemelte, a volt polgármester Lengyelország nagy barátja, aki sokat tett többek között a katyni mészárlás áldozatainak és Boldog Jerzy Popiełuszko mártír sorsú pap emlékének budapesti megőrzéséért. Véleménye szerint a Bús elleni eljárás egyértelműen politikai lejárató hadjárat, ami a magyarországi ellenzék sanyargatását célozza meg.