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donald tusk jog és igazságosság jarosław kaczyński Magyar Péter

Jarosław Kaczyński: „Magyar Péter a Tusk által kitaposott úton jár”

2026. augusztus 14. 18:02

A lengyel politikus szerint a magyar kormányfő Donald Tusk lengyel miniszterelnök módszereit másolja az ellenzék ellehetetlenítésére.

2026. augusztus 14. 18:02
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Jarosław Kaczyński, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) párt elnöke az X-en közzétett bejegyzésében politikai bosszúval és az igazságszolgáltatás politikai célú felhasználásával vádolta meg Magyar Péter magyar miniszterelnököt. A lengyel politikus szerint a magyar kormányfő Donald Tusk lengyel miniszterelnök módszereit másolja az ellenzék ellehetetlenítésére.

A PiS vezetője amiatt is felemelte a szavát, mert Óbuda korábbi polgármestere, Bús Balázs börtönbe került. Kaczyński kiemelte, a volt polgármester Lengyelország nagy barátja, aki sokat tett többek között a katyni mészárlás áldozatainak és Boldog Jerzy Popiełuszko mártír sorsú pap emlékének budapesti megőrzéséért. Véleménye szerint a Bús elleni eljárás egyértelműen politikai lejárató hadjárat, ami a magyarországi ellenzék sanyargatását célozza meg.

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Kaczyński posztjában úgy fogalmazott, Magyar Péternek ez a politikai irányvonala nem sok jót ígér a jövőjére nézve, utalva a Lengyelországban zajló belpolitikai folyamatokra. Bejegyzését a bibliai eredetű szállóigével zárta: „Aki kardot ránt, kard által vész el.”

A bejegyzés rövid idő alatt jelentős elérést és reakcióhullámot generált a lengyel közösségi médiában.

Nyitókép: Sergei GAPON / AFP

 

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Összesen 29 komment

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Sorrend:
londonbaby
2026. augusztus 15. 01:51
kedves tusk !!!! nem akarsz véletlenül megdögölni ??? hátha ez a lumpenproli fostos seggű műparaszt miniszterelnöknek csúfolt nyakon köpött drogos gané abban is utánozna..
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4
0
csapláros
2026. augusztus 15. 01:27
mostar2222 2026. augusztus 14. 21:22 ..."22-es csapdája Sok békemenettel, konzultációval, polgári körök újjáélesztésével. Mire vártok, mire vár a bálványotok?"... MILYEN 22-es csapda, te szarfaszú barma az anyádnak. Bálványa is NEKTEK van bazdmeg. A Fidesznek meg vezetői, tagsága és szimpatizánsai vannak. Ezért kár itt pattognod, mint kecskeszar a deszkán, mert MINDENT A MAGA IDEJÉBEN... Capsci ? Balfasz liberálnyilas tetű... Bruhaha
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6
0
figyelő4322
2026. augusztus 14. 23:23
mostar2222 2026. augusztus 14. 15:22 "Mire vártok, mire vár a bálványotok?" Bálványotok nektek van. Persze a vérszívó 🪳 hadúr titeket sem fog kímélni. Az ostor végül rajtatok is csattanni fog. Akkor már késő lesz háborogni! 🫩😲🫢😱
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8
0
figyelő4322
2026. augusztus 14. 23:13
Atti bá 2026. augusztus 14. 16:45 "Hát persze, a bütyöknek másolni kell mert onmagától nem tudna ennyire aljas és idióta lenni." Kaczyński igazat mond. Tényleg a Tuskó módszereit utánozza Pol Pöt. Ő talán még a példaképénél is aljasabb, de önmagától csak gonoszkodni tud. A rafináltabb Tuskó ad neki rendszert is hozzá... A gond persze az, hogy mindezt az EU legfőbb szervei szemrebbenés nélkül tűrik! A magyar helyzet azért is rosszabb, mert nincs meg a kellő politikai nyomásgyakorlás lehetősége az ellenzék részéről. Például Tuskó nem tudja elmozdítani az ország elnökét.
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8
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