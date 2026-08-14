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Fehér Ház Donald Trump Egyesült Államok

Trump mindenképp meg akarja építeni a Fehér Ház báltermét

2026. augusztus 14. 18:19

A Trump-kormányzat pénteken az amerikai Legfelsőbb Bírósághoz fordult, hogy engedélyeztesse a Fehér Ház bálterme építésének folytatását.

2026. augusztus 14. 18:19
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Egy fellebbviteli bíróság a minap elrendelte a Fehér Ház Trump által elrendelt bővítésének leállítását – írja a Portfolio. Az amerikai kormányzat jogi képviselője (solicitor general) a washingtoni szövetségi fellebbviteli bíróság háromtagú tanácsának múlt heti döntése ellen nyújtott be fellebbezést. A tanács többségi határozata szerint

Trump nem rendelkezik egyoldalú jogkörrel arra, hogy egy 8400 négyzetméteres báltermet építtessen 

a Fehér Ház tavaly lebontott keleti szárnyának helyére.

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A bíróság szerint minden elnök csupán ideiglenes bérlője, nem pedig tulajdonosa a Fehér Háznak, így a Kongresszus jóváhagyása nélkül nem alakíthatja át gyökeresen az épületet.

A 400 millió dolláros projektre – amelyet magánadományokból finanszíroznak – az amerikai törvényhozás nem bólintott rá.

A fellebbviteli bíróság két hétre felfüggesztette saját határozatának végrehajtását, hogy a kormányzatnak legyen ideje a Legfelsőbb Bírósághoz fordulni. 

A Trump-kormányzat azt kérte, hogy a csúcstestület augusztus 21-ig döntsön az ügyben, mielőtt a fellebbviteli ítélet hatályba lépne. A kormányzat érvelése szerint az elnök – és nem a kongresszus vagy a bíróságok – rendelkezik kizárólagos jogkörrel a Fehér Ház felújítása felett. A beadvány szerint a nyitott építési terület megnehezíti a Fehér Ház védelmét, így az ügynek nemzetbiztonsági vonzata is van. Az igazságügyi tárca emellett azt is vitatja, hogy a Kongresszus által alapított, privát nonprofitként működő amerikai műemlékvédelmi alapnak (National Trust for Historic Preservation) egyáltalán van-e keresetindítási joga az ügyben.

Az igazságügyi tárca ügyvédje, Yaakov Roth júniusban úgy érvelt, hogy a kormányzat akár a Szabadság-szobrot vagy magát a Fehér Házat is lebuldózerezhetné, és sem az Ellis-szigeten áthaladt bevándorlók leszármazottainak, sem a Fehér Házat felépítő rabszolgák utódainak nem lenne jogalapja pert indítani a lépés ellen.
 

Illusztráció: Fehér Ház

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Összesen 8 komment

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Sorrend:
rottyos-ducse
•••
2026. augusztus 15. 09:54 Szerkesztve
Ha mar az volt a valasztasi igerete, hogy kidobja a 20 millio USAban elo illegalist, es ebbol 20ezret teljesitett is, akkor legalabb baltermet epitsen... De nem fog, mert a kongresszust osszel elbukjak a repubok
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hoci74
2026. augusztus 15. 05:58
Ott legalább építenek, terveznek akarnak. Itthon meg leállítanak mindent.
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the-purge
2026. augusztus 14. 22:34
Erre a kis időre már minek? Egy ravatalozónak nagyobb hasznát venné.
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Nasi12
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2026. augusztus 14. 21:12 Szerkesztve
Kell a bálterem Trumpnak. Izrael és Irán jól megtáncoltatták. De a zenebohóc zongorázásához is jól jön. Csak Vance arra ne járjon😀
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