Trump mindenképp meg akarja építeni a Fehér Ház báltermét

A Trump-kormányzat azt kérte, hogy a csúcstestület augusztus 21-ig döntsön az ügyben, mielőtt a fellebbviteli ítélet hatályba lépne. A kormányzat érvelése szerint az elnök – és nem a kongresszus vagy a bíróságok – rendelkezik kizárólagos jogkörrel a Fehér Ház felújítása felett. A beadvány szerint a nyitott építési terület megnehezíti a Fehér Ház védelmét, így az ügynek nemzetbiztonsági vonzata is van. Az igazságügyi tárca emellett azt is vitatja, hogy a Kongresszus által alapított, privát nonprofitként működő amerikai műemlékvédelmi alapnak (National Trust for Historic Preservation) egyáltalán van-e keresetindítási joga az ügyben.

Az igazságügyi tárca ügyvédje, Yaakov Roth júniusban úgy érvelt, hogy a kormányzat akár a Szabadság-szobrot vagy magát a Fehér Házat is lebuldózerezhetné, és sem az Ellis-szigeten áthaladt bevándorlók leszármazottainak, sem a Fehér Házat felépítő rabszolgák utódainak nem lenne jogalapja pert indítani a lépés ellen.



Illusztráció: Fehér Ház