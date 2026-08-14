Románia leállította egyetlen atomerőművét

Leállítja Románia az egyetlen atomerőművét – írja a BBC. A hét elején a hatóságok megpróbálták növelni az erőmű vízellátását – amely a Dunát használja hűtésre – úgy, hogy sziklákkal megrakott uszályokat süllyesztettek a folyóba.

A cernavodai két 706 megawattos reaktor közül a másodikat csütörtökön folyamán lekapcsolták a román villamosenergia-hálózatról.