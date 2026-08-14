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Duna atomerőmű Románia

Románia leállította egyetlen atomerőművét

2026. augusztus 14. 12:05

A cernavodai erőmű, ahol két reaktor termeli Románia villamosenergia-termelésének mintegy 20%-át, várhatóan nem indul újra a következő 10 napon belül.

2026. augusztus 14. 12:05
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Leállítja Románia az egyetlen atomerőművét – írja a BBC. A hét elején a hatóságok megpróbálták növelni az erőmű vízellátását – amely a Dunát használja hűtésre – úgy, hogy sziklákkal megrakott uszályokat süllyesztettek a folyóba.

A cernavodai két 706 megawattos reaktor közül a másodikat csütörtökön folyamán lekapcsolták a román villamosenergia-hálózatról. 

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„Nem számítunk újraindításra a következő 10 napon belül”

– mondta Romeo Urjan, az erőmű igazgatója az AFP hírügynökségnek.

Az első reaktort már júliusban leállították. Cernavodăt eddig csak egyszer, 2003-ban állították le.

A hiányzó energiamennyiséget általában nap- és szélenergia fedezi a forró, szeles nappalokban – de a hagyományos szén- és gáztüzelésű energiatermelést esténként importtal kell kiegészíteni. Románia hatalmas vízerőmű-kapacitással is rendelkezik, bár ezt jelentősen csökkentette ugyanaz az alacsony folyóvízszint, amely az atomerőmű leállását is okozta. Európa második leghosszabb folyójának vízszintje több országban is 30 éve a legalacsonyabb szintre csökkent.

 

Fotó: Wikipedia

 

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Összesen 43 komment

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pandalala
2026. augusztus 14. 22:13
át kéne küldeni egy kicsit a mipetyánkat, hogy nyomja inkább ott a sódert, hátha ....
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Atti bá
2026. augusztus 14. 20:57
Szomorkás lett a napom hogy már a romanyok sem dudnak kibabrálni a természettel. Pedig bezzeg rományia. Mi lesz igy a magyarféle kormánynak nevezett mentsd ami menthető akcióval?
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csulak
2026. augusztus 14. 17:22
ez mar az O dolguk, nekunk van Paksifulesunk aki ott sertepetel es akadalyozza a munkat
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0
Dixtroy
2026. augusztus 14. 16:06
"fitymafake 2026. augusztus 14. 13:45 Azt mondja orbán ,több víz folyik ki az országból mint amennyi bejön." Azért mondja, mert így van, mint az köztudott. Tudod mi az a vízgyűjtő terület, te sült barom?
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3
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