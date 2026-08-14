Románia leállította egyetlen atomerőművét

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A cernavodai erőmű, ahol két reaktor termeli Románia villamosenergia-termelésének mintegy 20%-át, várhatóan nem indul újra a következő 10 napon belül.
Leállítja Románia az egyetlen atomerőművét – írja a BBC. A hét elején a hatóságok megpróbálták növelni az erőmű vízellátását – amely a Dunát használja hűtésre – úgy, hogy sziklákkal megrakott uszályokat süllyesztettek a folyóba.
A cernavodai két 706 megawattos reaktor közül a másodikat csütörtökön folyamán lekapcsolták a román villamosenergia-hálózatról.
„Nem számítunk újraindításra a következő 10 napon belül”
– mondta Romeo Urjan, az erőmű igazgatója az AFP hírügynökségnek.
Az első reaktort már júliusban leállították. Cernavodăt eddig csak egyszer, 2003-ban állították le.
A hiányzó energiamennyiséget általában nap- és szélenergia fedezi a forró, szeles nappalokban – de a hagyományos szén- és gáztüzelésű energiatermelést esténként importtal kell kiegészíteni. Románia hatalmas vízerőmű-kapacitással is rendelkezik, bár ezt jelentősen csökkentette ugyanaz az alacsony folyóvízszint, amely az atomerőmű leállását is okozta. Európa második leghosszabb folyójának vízszintje több országban is 30 éve a legalacsonyabb szintre csökkent.
Fotó: Wikipedia