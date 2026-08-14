Jó hír Brüsszelből: sokkal nehezebb lesz eltitkolni a mesterséges intelligencia használatát

A legjelentősebb tech-óriások már bejelentették, hogy készek megfelelni a brüsszeli szabályoknak, és ehhez komplex technikai módosításokat hajtanak végre. Az OpenAI megerősítette, hogy a Google DeepMind által fejlesztett SynthID nevű vízjelezési eszközt használja arra, hogyláthatatlan digitális lenyomatot helyezzen el az általa generált képeken, és július végén ezt a technológiát az audiotartalmakra is kiterjesztette.

Az Anthropic szintén bejelentette, hogy a Claude nevű szöveges modelljeibe olyan láthatatlan vízjelet épít be, amely magába a szövegbe szövődik bele. Ez a láthatatlan kód nem változtatja meg a szöveg értelmét, minőségét vagy olvashatóságát, de másolás és beillesztés után is a szöveggel együtt utazik, így utólag is azonosítható marad. Mindkét cég az iparági C2PA szabványt alkalmazza a tartalom eredetét igazoló metaadatok tárolására és átvitelére.

A vízjelek elhelyezése azonban csak az első lépés, a valódi áttörést az hozza meg, ha a különböző platformok képesek lesznek ezeket a jelöléseket felismerni és a felhasználók számára láthatóvá tenni. Walter Pasquarelli, a Cambridge-i Egyetem kutatója rámutatott, hogy ennek a lépésnek komoly következményei lesznek a közösségi médiára nézve. Kutatások bizonyítják ugyanis, hogy