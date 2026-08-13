Forsthoffer Ágnes hivatal nemet mondott Ruszin-Szendi Romulusz kinevezettjére

Sajtóinformációk szerint nem támogatta, így nem írta alá a Forsthoffer Ágnes házelnök által ideiglenesen vezetett Sándor-palota Ruszin-Szendi Romulusz egyik jelöltjének kinevezését. A honvédelmi miniszter a HVG értesülései szerint Szuvák Attilát akarta tábornoknak kinevezni, de a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettese ellen több panasz is felmerült.

A lap azt írja: Szuvákot az állomány nagy része nem fogadja el, a szakmai hozzáértését megkérdőjelezik, de összeférhetetlenségről is beszámoltak. Az pedig nyílt forrásból is tudható volt, hogy Ruszin-Szendi jelöltje nem rendelkezik vezetői tapasztalattal.