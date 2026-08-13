Forsthoffer Ágnes hivatal nemet mondott Ruszin-Szendi Romulusz kinevezettjére

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A Sándor-palota nem írta alá a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) jelenlegi főigazgató-helyettesének, Szuvák Attilának a tábornoki kinevezését.
Sajtóinformációk szerint nem támogatta, így nem írta alá a Forsthoffer Ágnes házelnök által ideiglenesen vezetett Sándor-palota Ruszin-Szendi Romulusz egyik jelöltjének kinevezését. A honvédelmi miniszter a HVG értesülései szerint Szuvák Attilát akarta tábornoknak kinevezni, de a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettese ellen több panasz is felmerült.
A lap azt írja: Szuvákot az állomány nagy része nem fogadja el, a szakmai hozzáértését megkérdőjelezik, de összeférhetetlenségről is beszámoltak. Az pedig nyílt forrásból is tudható volt, hogy Ruszin-Szendi jelöltje nem rendelkezik vezetői tapasztalattal.
A Sándor-palota elsősorban ugyanakkor jogi indokkal küldte vissza a kinevezést, mivel a nyugállományban lévő katona nem volt aktív a felterjesztéskor. Egyelőre nem derült ki, hogy Szuvák azóta felszerelt-e már és ismét felterjesztették-e, immár a kedden megválasztott köztársasági elnöknek, Baka Andrásnak.
Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldala