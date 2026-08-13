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ruszin - szendi romulusz forsthoffer ágnes kinevezés

Forsthoffer Ágnes hivatal nemet mondott Ruszin-Szendi Romulusz kinevezettjére

2026. augusztus 13. 20:13

A Sándor-palota nem írta alá a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) jelenlegi főigazgató-helyettesének, Szuvák Attilának a tábornoki kinevezését.

2026. augusztus 13. 20:13
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Sajtóinformációk szerint nem támogatta, így nem írta alá a Forsthoffer Ágnes házelnök által ideiglenesen vezetett Sándor-palota Ruszin-Szendi Romulusz egyik jelöltjének kinevezését. A honvédelmi miniszter a HVG értesülései szerint Szuvák Attilát akarta tábornoknak kinevezni, de a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgató-helyettese ellen több panasz is felmerült. 

A lap azt írja: Szuvákot az állomány nagy része nem fogadja el, a szakmai hozzáértését megkérdőjelezik, de összeférhetetlenségről is beszámoltak. Az pedig nyílt forrásból is tudható volt, hogy Ruszin-Szendi jelöltje nem rendelkezik vezetői tapasztalattal.

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A Sándor-palota elsősorban ugyanakkor jogi indokkal küldte vissza a kinevezést, mivel a nyugállományban lévő katona nem volt aktív a felterjesztéskor. Egyelőre nem derült ki, hogy Szuvák azóta felszerelt-e már és ismét felterjesztették-e, immár a kedden megválasztott köztársasági elnöknek, Baka Andrásnak. 

Nyitókép: Ruszin-Szendi Romulusz Facebook-oldala

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Összesen 26 komment

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balbako_
2026. augusztus 14. 10:19
Ez gyakorlatilag a teljes magyar kormányra elmondható, hogy az ország nagy része nem fogadja el, a szakmai hozzáértését megkérdőjelezik, de összeférhetetlenségről is beszámoltak. Az pedig tudható volt, hogy nem rendelkeznek ország vezetői tapasztalattal.
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kirvik3
2026. augusztus 14. 10:19
"Forsthoffer Ágnes hivatal nemet mondott Ruszin-Szendi Romulusz kinevezettjére" Egyrészt hivatala, másrészt egy túrót. Mapöti mondott rá nemet. Fegyelmezi Szundit. Talán nem elégedett a helikopterrel, vagy többször szeretné?
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sanya55-2
2026. augusztus 14. 09:53
Teleszartbőrönd a Toka főnöke elvehetné már a piftoját, hogy ne idétlenkedjen az emberek közt ilyen szerszámokkal,menjen vidékre disznó(nem ő, most) vágásra
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sorostalanság
2026. augusztus 14. 09:31
Ez is előre megrendezett színház, csakhogy bizonyítsák, milyen nagyszerű, független és demokrata átmeneti elnök a mi foskofferünk...
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