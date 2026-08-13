Nigel Farage újra megméreti magát, a hagyományos pártok bojkottálják a választást

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Csütörtökön időközi választást tartanak az angliai Clacton választókerületében.
Csütörtökön időközi választást tartanak az angliai Clacton választókerületében, amelyet Nigel Farage, a jobboldali Reform UK vezetője kezdeményezett. Farage 2024 júliusa óta képviseli a választókerületet, azonban lemondott mandátumáról, majd újraindult a posztért. A Labour és a Konzervatív Párt nem indított jelöltet, politikai trükknek minősítve a voksolást, így a 35 induló között Farage legkomolyabb ellenfele a szatirikus karakter, Count Binface – írja az Euronews.
A szavazóhelyiségek reggel 7 órakor nyitottak ki, és este 10 óráig fogadják a voksokat, a szavazatszámlálás pedig azonnal megkezdődik. Az eredményt várhatóan péntek reggel 7 óra körül hirdetik ki. A részvétel jelentősen elmaradhat a 2024-es parlamenti választás 59 százalékos arányától, mivel ezúttal több hagyományos párt sem állított jelöltet.
Farage biztos győzelemre számíthat a kelet-angliai körzetben, amely a 2016-os Brexit-népszavazáson elsöprő többséggel támogatta az unióból való kilépést. A Reform UK vezetője úgy állította be a választást, mint a helyi választók és a brit politikai elit összecsapását, miközben a párt pénzügyeivel kapcsolatos vizsgálatokat politikai lejárató kampánynak nevezte. Politológusok szerint ugyanakkor a voksolás várhatóan nem lesz jelentős hatással a brit politika egészére.
A választás egyik legnagyobb médiaszenzációja Count Binface, aki szatirikus jelöltként egy szürke szemetesvödröt visel a fején, és köpenyben, valamint ezüstszínű páncélban kampányol. Egy felmérés szerint akár a voksok ötödét is megszerezheti. Farage közben pénzügyei miatt továbbra is vizsgálatokkal néz szembe: a parlamenti felügyeleti szerv azt vizsgálja, hogy ő és helyettese, Richard Tice megfelelően jelentette-e be a kapott pénzügyi juttatásokat, köztük Farage esetében egy 5 millió fontos adományt is. A politikusok tagadják a szabálytalanságokat.
Nyitókép: Henry Nicholls / AFP