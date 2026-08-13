Nigel Farage újra megméreti magát, a hagyományos pártok bojkottálják a választást

Csütörtökön időközi választást tartanak az angliai Clacton választókerületében, amelyet Nigel Farage, a jobboldali Reform UK vezetője kezdeményezett. Farage 2024 júliusa óta képviseli a választókerületet, azonban lemondott mandátumáról, majd újraindult a posztért. A Labour és a Konzervatív Párt nem indított jelöltet, politikai trükknek minősítve a voksolást, így a 35 induló között Farage legkomolyabb ellenfele a szatirikus karakter, Count Binface – írja az Euronews.

A szavazóhelyiségek reggel 7 órakor nyitottak ki, és este 10 óráig fogadják a voksokat, a szavazatszámlálás pedig azonnal megkezdődik. Az eredményt várhatóan péntek reggel 7 óra körül hirdetik ki. A részvétel jelentősen elmaradhat a 2024-es parlamenti választás 59 százalékos arányától, mivel ezúttal több hagyományos párt sem állított jelöltet.