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nigel farage reform uk clacton euronews választás

Nigel Farage újra megméreti magát, a hagyományos pártok bojkottálják a választást

2026. augusztus 13. 15:35

Csütörtökön időközi választást tartanak az angliai Clacton választókerületében.

2026. augusztus 13. 15:35
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Csütörtökön időközi választást tartanak az angliai Clacton választókerületében, amelyet Nigel Farage, a jobboldali Reform UK vezetője kezdeményezett. Farage 2024 júliusa óta képviseli a választókerületet, azonban lemondott mandátumáról, majd újraindult a posztért. A Labour és a Konzervatív Párt nem indított jelöltet, politikai trükknek minősítve a voksolást, így a 35 induló között Farage legkomolyabb ellenfele a szatirikus karakter, Count Binface – írja az Euronews

A szavazóhelyiségek reggel 7 órakor nyitottak ki, és este 10 óráig fogadják a voksokat, a szavazatszámlálás pedig azonnal megkezdődik. Az eredményt várhatóan péntek reggel 7 óra körül hirdetik ki. A részvétel jelentősen elmaradhat a 2024-es parlamenti választás 59 százalékos arányától, mivel ezúttal több hagyományos párt sem állított jelöltet.

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Farage biztos győzelemre számíthat a kelet-angliai körzetben, amely a 2016-os Brexit-népszavazáson elsöprő többséggel támogatta az unióból való kilépést. A Reform UK vezetője úgy állította be a választást, mint a helyi választók és a brit politikai elit összecsapását, miközben a párt pénzügyeivel kapcsolatos vizsgálatokat politikai lejárató kampánynak nevezte. Politológusok szerint ugyanakkor a voksolás várhatóan nem lesz jelentős hatással a brit politika egészére.

A választás egyik legnagyobb médiaszenzációja Count Binface, aki szatirikus jelöltként egy szürke szemetesvödröt visel a fején, és köpenyben, valamint ezüstszínű páncélban kampányol. Egy felmérés szerint akár a voksok ötödét is megszerezheti. Farage közben pénzügyei miatt továbbra is vizsgálatokkal néz szembe: a parlamenti felügyeleti szerv azt vizsgálja, hogy ő és helyettese, Richard Tice megfelelően jelentette-e be a kapott pénzügyi juttatásokat, köztük Farage esetében egy 5 millió fontos adományt is. A politikusok tagadják a szabálytalanságokat.

Nyitókép: Henry Nicholls / AFP

 

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Összesen 9 komment

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Sorrend:
ezegyjonev
2026. augusztus 13. 22:16
"a hagyományos pártok bojkottálják a választást" - ez tetszik. Magyarul el se mernek indulni. nem hiányzik nekik egy újabb pofon.
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1
0
powerage
2026. augusztus 13. 18:33
"Count Binface, aki szatirikus jelöltként egy szürke szemetesvödröt visel a fején" Még így is nagyobb formátumú politikus, mint Farage.
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1
7
fernandvix
2026. augusztus 13. 18:21
Deplorablethe-purge 2026. augusztus 13. 16:17 Az angolok hülyék, de messze nem annyira, mint te. Farge ellenfele a Gyalog-galopp fekete vitéze. :)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
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2
3
auditorium
2026. augusztus 13. 17:20
Szinte összebeszélnek az eu-i országok, NB és az EU-tagországok, nehogy un. "szélső"jobb pártok kerüljenek a parlamentekbe. Alkotmányellenesnek fogják kikiáltani, most tanulmányozzák, hogyan fogalmazzák meg kizárásukat. Csak az un. jobbközép pártokat tűri meg az ellenzék, mert ezek hajlandóak koalicióba lépni a baloldallal és a végén hagyják magukat irányitani. A bevándorlók egyre népesebbek, ők balra szavaznak, mert onnan várják a szociális támogatást, a kulturális centrumok -mecsetek épitését és lassan beépülnek vagy már bekerültek a város v. ország vezetésébe. (NY, London, Manchester, Rotterdam, Paris, Brüsszel, képviselők a Bundestagban, etc.)
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3
0
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