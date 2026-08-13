Mindenkit megtévesztettek Trumpék, miközben elhagyta az országot

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Azt hihették, hogy az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén hagyja el Ankarát, de Trump valójában egy másik katonai repülőgépre szállt át.
Az amerikai kormány két magas rangú tagja, Marco Rubio külügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter is azon a repülőgépen maradt, amelyet szándékosan csaliként használtak Donald Trump amerikai elnök hazautazásakor a törökországi NATO-csúcs után. Miközben mindenki azt hitte, hogy az elnök az Air Force One fedélzetén hagyja el Ankarát, Trump valójában egy másik katonai repülőgépre szállt át – számolt be róla a BBC.
Július 8-án Trump a két miniszter és az újságírók jelenlétében felszállt az Air Force One-ra az ankarai repülőtéren.
A gép azonban még indulás előtt a földön maradt, miközben az elnök egy cateringautó segítségével észrevétlenül egy másik repülőgéphez jutott, amellyel végül Washingtonba repült.
A beszámolók szerint a váratlan gépcsere hátterében egy iráni fenyegetésről szóló hírszerzési jelentés állhatott.
Az Air Force One megnevezés hivatalosan mindig azt a repülőgépet jelöli, amelyen az amerikai elnök tartózkodik. Ebben az esetben azonban a Boeing 747-es elnöki gép továbbra is ezt a hívójelet használta, miközben megtévesztő célpontként szolgált.
Trump hétfő este újságíróknak megerősítette, hogy a gépcseréről a hadsereg és a titkosszolgálat döntött.
A fenyegetés pontos részleteit nem hozták nyilvánosságra, az elnök csupán annyit mondott, hogy számos fenyegetést kap.
Amerikai sajtóértesülések szerint a veszély egy vállról indítható légvédelmi rakétával lehetett összefüggésben. A New York Times névtelen amerikai tisztviselőkre hivatkozva arról számolt be, hogy a NATO-csúcs környékén valakit hordozható föld-levegő rakétával láttak. Azt is vizsgálták, hogy Irán rendelkezhetett-e információkkal Trump pontos tartózkodási helyéről, akár a szállodai szobájáról is.
Nem tudni, hogy az első gépen utazó valamennyi tisztviselő és a személyzet tisztában volt-e a megtévesztő művelettel. A sajtó munkatársai például azt mondták, hogy nem tudták: egy csaligépen tartózkodnak.
A CBS News szerint Rubio és Bessent azért maradt az első repülőgépen, hogy egy esetleges tragédia esetén biztosított legyen az elnöki utódlási rend folytonossága.
Ha az elnök meghal vagy cselekvőképtelenné válik, elsőként J. D. Vance alelnök venné át a hatalmat, őt a képviselőház elnöke, majd a szenátus pro tempore elnöke követné. A külügyminiszter ezt követően, a pénzügyminiszter pedig utána szerepel az utódlási sorrendben.
A csaligépen maradt többek között Stephen Miller, a Fehér Ház helyettes kabinetfőnöke, valamint Steven Cheung kommunikációs igazgató. Trumpot a másik repülőgépen Pete Hegseth védelmi miniszter, Natalie Harp végrehajtási asszisztens, Dan Scavino helyettes kabinetfőnök és Walt Nauta, az Ovális Iroda műveleteinek igazgatója is elkísérte.
Nyitókép forrása: Osmancan Gürdoğan / POOL / AFP