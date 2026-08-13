Mindenkit megtévesztettek Trumpék, miközben elhagyta az országot

Az amerikai kormány két magas rangú tagja, Marco Rubio külügyminiszter és Scott Bessent pénzügyminiszter is azon a repülőgépen maradt, amelyet szándékosan csaliként használtak Donald Trump amerikai elnök hazautazásakor a törökországi NATO-csúcs után. Miközben mindenki azt hitte, hogy az elnök az Air Force One fedélzetén hagyja el Ankarát, Trump valójában egy másik katonai repülőgépre szállt át – számolt be róla a BBC.

Július 8-án Trump a két miniszter és az újságírók jelenlétében felszállt az Air Force One-ra az ankarai repülőtéren.