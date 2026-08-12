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varga barnabás aek athén vitális milán nikolaosz hrisztogeorgosz

Varga Barnabás kihagyott tizenegyese döntötte el a görög Szuperkupa-mérkőzést

2026. augusztus 12. 21:36

Vitális a cseresorból nézte végig a mérkőzést.

2026. augusztus 12. 21:36
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Varga Barnabás és Vitális Milán csapata, az AEK Athén tizenegyespárbajban elveszítette a görög labdarúgó Szuperkupa-mérkőzést az OFI Krétával szemben.

Varga végigjátszotta a találkozót, amelynek rendes játékideje 2-2-es döntetlennel zárult, miután a bajnoki címvédő fővárosiak a 98. percben egyenlítettek. 

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Hosszabbítás nem volt, az 5-4-re végződött tizenegyespárbajban pedig csak egy játékos hibázott: éppen a harmincszoros válogatott középcsatár, akinek a lövését Nikolaosz Hrisztogeorgosz kapus a keresztlécre ütötte.

Vitális a cseresorból nézte végig a mérkőzést.

(MTI)

Fotó: Facebook / AEK FC

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