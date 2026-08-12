Elhagyja a Barcelonát a magyar válogatott kapus

A spanyolországi második ligában játszó UD Almeríába szerződik Yaakobishvili Áron. A húszéves kapus azért döntött a távozás mellett, mert a Barcelona edzője, Hansi Flick a 25 éves Joan Garciában és a 36 éves, lengyel Wojciech Szczesnyben gondolkodik,

így legfeljebb harmadik számú kapus lehetett volna a csapatnál, ő viszont játszani akar.

A magyar játékosért, aki már a válogatottban is védett egyszer, 2-3 millió eurót fizethet majd az új csapata, de a részletekről még egyeztetnek.