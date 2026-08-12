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labdarúgás Yaakobishvili Áron sport

Elhagyja a Barcelonát a magyar válogatott kapus

2026. augusztus 12. 18:16

Yaakobishvili Áron több játéklehetőséget szeretne kapni, a spanyol másodosztályba szerződik.

2026. augusztus 12. 18:16
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A spanyolországi második ligában játszó UD Almeríába szerződik Yaakobishvili Áron. A húszéves kapus azért döntött a távozás mellett, mert a Barcelona edzője, Hansi Flick a 25 éves Joan Garciában és a 36 éves, lengyel Wojciech Szczesnyben gondolkodik,

 így legfeljebb harmadik számú kapus lehetett volna a csapatnál, ő viszont játszani akar.

A magyar játékosért, aki már a válogatottban is védett egyszer, 2-3 millió eurót fizethet majd az új csapata, de a részletekről még egyeztetnek.

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Értesülések szerint az FC Barcelona olyan megállapodásban gondolkodik, hogy a magyar kapus későbbi eladásából akár a vételár 50–60 százalékos részesedése őket illesse.

Yaakobishvili Áron 2018-ban szerződött Barcelonába, a legutóbbi idényt a másodosztályú FC Andorránál töltötte kölcsönben. A katalán klub felnőttcsapatában augusztus elején debütált, amikor pályára lépett a Birmingham City elleni felkészülési mérkőzésen.

 

Fotó: Facebook/FC Andorra

 

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