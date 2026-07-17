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Szerencsejáték Zrt labdarúgás mtva sport MLSZ

Kinyílt a pénzcsap: az MTVA és a Szerencsejáték Zrt. is tovább finanszírozza a magyar focit

2026. július 17. 21:07

Az MLSZ közölte, hogyan alakul a magyar labdarúgás finanszírozás a következő szezonban.

2026. július 17. 21:07
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Mint az MLSZ honlapján olvasható: az OTP Bank Liga és a MOL Magyar Kupa mérkőzéseit a július 24-én rajtoló évadban is az MTVA közvetíti. A Tippmix hirdetése is változatlanul megtalálható lesz a mezeken a 2026–2027-es idényben. A központi bevételek jelentős része továbbra is a hazai és fiatal labdarúgók szerepeltetését kívánja ösztönözni.

Tizenötmilliárd jön két intézménytől

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Közölték: a pénteki napon lezárult mindegyik, egymással is összefüggő szerződéssel kapcsolatos egyeztetés. Ennek eredményeként 

az MTVA 6 milliárd forintért vásárolja meg a mérkőzések közvetítési jogait, a Szerencsejáték Zrt. 6 milliárd forintot fizet a marketing és 3 milliárd Ft-ot a fogadási jogokért.

Minden említett szerződés 1 évre (idényre) szól.

A befolyt összegből a csapatokkal történt egyeztetés után az elnökség döntése szerint a férfi NB I-es csapatok között 10,5 mrd forint, az NB II-es csapatok között 3,63 mrd forint kerül az év folyamán felosztásra. A maradványból a női nagypályás és a futsal szakág első osztályú csapatai, valamint a négy kupasorozatban eredményesen szereplő amatőrcsapatok részesülnek; ez utóbbiak tekintetében a teljesítmények alakulásától függően az MLSZ szükség esetén saját bevételéből kiegészíti az említett maradvány összegét. A teljes felosztásra kerülő összeg összesen 272 csapatot és 1192 mérkőzést érint.

Az elnökség döntött továbbá a hazai és fiatal játékosok szerepeltetését ösztönző rendszer előírásairól. Négy versenyprogramban (férfi NB II, női nagypályás NB I, férfi és női futsal NB I) a tavalyival azonos az előírás.

Rugalmasabbá válik a magyarszabály

Az NB I-ben a célszámok a tavalyival azonosak, de rugalmasabb az elszámolási rendszer. 

Eszerint átlagban kell 5 hazai és ebből 1 U21-es játékosnak a pályán lennie.

Az átlag úgy érhető el, hogy minden mérkőzésen legalább 4 hazainak 90 percet, és egy U21-esnek legalább 45 percet pályán kell töltenie. Lényeges tudnivaló ezzel kapcsolatban, hogy egy mérkőzésen legfeljebb 6 fő hazai játékos és maximum 180 fiatal játékperc vehető figyelembe.

A hazai és fiatal játékpercek ösztönzésére az NB I-ben a központi bevételből elérhető összeg a teljes kifizetés 45 százaléka, a többi bajnokságban pedig ez az arány legalább 70 százalékos.

Hazai játékosnak minden versenyprogramban az minősül, aki rendelkezik magyar állampolgársággal. Azonban a férfi nagypályás NB I-ben, ha a magyar állampolgárság mellett a játékos a FIFA szabályzata szerint nem játszhat a magyar válogatottban, akkor a játékpercei beszámításra kerülnek ugyan, de pénzdíjazás ezekért a percekért nem jár. További fontos változás az NB I-ben, hogy 

a nemzetközi kupamérkőzésen teljesített hazai és fiatal játékperceket be lehet számítani az NB I-es teljesítésbe.

Az elnökség döntött arról, hogy a jövő évtől a többi versenyprogramban is feltétel lesz a FIFA-szabálynak való megfelelés ahhoz, hogy valaki hazai játékosnak számítson.

Újratárgyalt közvetítési jogok

A 2025–2026-os idény végeztével lejárt a Magyar Labdarúgó Szövetség és az M4 Sport közötti szerződés, ezért a szövetség tendert írt ki a bajnokság közvetítési jogaira. Bár a tender iránt 5 országos lefedettségű társaság mutatott érdeklődést, a második kör a kiírás időzítésével kapcsolatos kedvezőtlen körülmények miatt eredménytelenül zárult – közölte az MLSZ.

A tendert követően az MLSZ tárgyalást kezdeményezett korábbi partnerével, a megújult vezetésű MTVA-val,

és megállapodott a több mint egy évtizede meglévő együttműködés folytatásáról. A szerződés 1 évre szól.

A hosszas bizonytalanság lezárásával az MLSZ szerint kijelenthető, hogy az elmúlt időszak várakozása a magyar labdarúgás érdekét szolgálta; köszönik a szurkolók, az újságírók és az érdekelt sportszervezetek türelmét.
 

Fotón: Csányi Sándor MLSZ-elnök (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

 

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
Globalfake
2026. július 17. 22:05
Egy kibaszott forintot nem adnék a magyar focinak bazmeg!!!!!
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0
1
demalgon
2026. július 17. 21:35
Aha!Azt irjátok meg, hogy 30%-al kevesebb pénz jut a profi focira!Megy a multiknak, és ukrajnának!
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2
0
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