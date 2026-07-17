Kinyílt a pénzcsap: az MTVA és a Szerencsejáték Zrt. is tovább finanszírozza a magyar focit

Az elnökség döntött továbbá a hazai és fiatal játékosok szerepeltetését ösztönző rendszer előírásairól. Négy versenyprogramban (férfi NB II, női nagypályás NB I, férfi és női futsal NB I) a tavalyival azonos az előírás.

Rugalmasabbá válik a magyarszabály

Az NB I-ben a célszámok a tavalyival azonosak, de rugalmasabb az elszámolási rendszer.