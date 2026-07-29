Közösségi összefogással készítené el utolsó epizódjait a Hazajáró

Ikonikus ismeretterjesztő sorozatot zár be a Tisza alatt az MTVA
Indoklás nélkül mondták fel a szerződést.
A műsor készítői adománygyűjtést indítottak, hogy saját erőből forgathassák le a még hiányzó 11 részt a szerződés megszüntetése után.
A Hazajáró stábja közösségi összefogást hirdetett, miután az MTVA nem hosszabbította meg a műsor szerződését. A készítők közleményükben azt írták: az elmúlt napokban százezrek, sőt milliók fejezték ki támogatásukat, ami megerősítette őket abban, hogy a Hazajáró mára jóval több lett egy televíziós műsornál, és egy összetartó közösséggé vált a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarok számára.
A stáb bejelentette, hogy a még hátralévő 11 epizódot mindenképpen leforgatják, és online formában teszik közzé.
Céljuk, hogy méltó módon lezárják azt a tizenöt évvel ezelőtt tett vállalásukat, amely szerint bemutatják a történelmi Magyarország valamennyi elszakított kisrégióját.
A hiányzó részek elkészítésének teljes gyártási költsége 22 millió forint, ezért a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet adománygyűjtést indított. A készítők hangsúlyozták, hogy nem az adományok nagysága számít, hanem az összefogás ereje, a befolyt összeget pedig kizárólag a sorozat befejezésére, illetve az egyesület közhasznú céljaira fordítják, nyilvános és átlátható elszámolás mellett.
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Indoklás nélkül mondták fel a szerződést.
Nyitókép: hazajaroegylet.hu