Közösségi összefogással készítené el utolsó epizódjait a Hazajáró

A Hazajáró stábja közösségi összefogást hirdetett, miután az MTVA nem hosszabbította meg a műsor szerződését. A készítők közleményükben azt írták: az elmúlt napokban százezrek, sőt milliók fejezték ki támogatásukat, ami megerősítette őket abban, hogy a Hazajáró mára jóval több lett egy televíziós műsornál, és egy összetartó közösséggé vált a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarok számára.

A stáb bejelentette, hogy a még hátralévő 11 epizódot mindenképpen leforgatják, és online formában teszik közzé.

Céljuk, hogy méltó módon lezárják azt a tizenöt évvel ezelőtt tett vállalásukat, amely szerint bemutatják a történelmi Magyarország valamennyi elszakított kisrégióját.