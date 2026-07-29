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hazajáró közösségi összefogás szerződés mtva

Közösségi összefogással készítené el utolsó epizódjait a Hazajáró

2026. július 29. 17:26

A műsor készítői adománygyűjtést indítottak, hogy saját erőből forgathassák le a még hiányzó 11 részt a szerződés megszüntetése után.

2026. július 29. 17:26
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A Hazajáró stábja közösségi összefogást hirdetett, miután az MTVA nem hosszabbította meg a műsor szerződését. A készítők közleményükben azt írták: az elmúlt napokban százezrek, sőt milliók fejezték ki támogatásukat, ami megerősítette őket abban, hogy a Hazajáró mára jóval több lett egy televíziós műsornál, és egy összetartó közösséggé vált a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarok számára.

A stáb bejelentette, hogy a még hátralévő 11 epizódot mindenképpen leforgatják, és online formában teszik közzé.

Céljuk, hogy méltó módon lezárják azt a tizenöt évvel ezelőtt tett vállalásukat, amely szerint bemutatják a történelmi Magyarország valamennyi elszakított kisrégióját.

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A hiányzó részek elkészítésének teljes gyártási költsége 22 millió forint, ezért a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet adománygyűjtést indított. A készítők hangsúlyozták, hogy nem az adományok nagysága számít, hanem az összefogás ereje, a befolyt összeget pedig kizárólag a sorozat befejezésére, illetve az egyesület közhasznú céljaira fordítják, nyilvános és átlátható elszámolás mellett.

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Nyitókép: hazajaroegylet.hu

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Összesen 13 komment

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dave
2026. július 29. 19:34
Ennyit Marcsi is tud adni bàrmikor! Egyébként Lolő elég sokat adomànyoz, most tedd oda magad!-Köszönjük!
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0
0
Silcon
2026. július 29. 18:08
20 eFt ment. Vajon lesz Hazajáró pálinkás betyárpoharam?
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9
0
Welszibard
2026. július 29. 18:08
Külföldi ismerőseim meg vannak döbbenve, hogy a kitűnő "HAZAJÁRÓ" sorozatot a Tisza szégyenszemre nem támogatja. Ez is bizonyítja, hogy a Tisza magyarkodása csak egy ócska tréfli volt, és csak a választók bepalizálására szolgált, semmi egyébre. Én is támogatnám a műsort, de a megadott linken csak simple pay-el lehet támogatni és az nem tudom hogy műkodik. Miért nem kinálnak fel egy normál kártyás fizetési lehetőséget?
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12
0
hernadvolgyi-2
2026. július 29. 17:50
hvg, 2026.07.21 - 18:24 "A műsor rendező-forgatókönyvírója, Moys Zoltán és szerkesztője, Kenyeres Oszkár egyben a Hazajáró Honismereti és Turista Egylet alapítói is. Ez szervezi II. világháborús budai kitörési kísérletre emlékező túrákat is." Ez volt velük a gond, a liberósok nem szeretik a "faszistákat".
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5
5
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