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sulyok tamás horváth attila országgyűlés alaptörvény Magyar Péter

„Kettős mérce és politikai elvárásokhoz igazított jogalkotás”: darabokra szedte a Tisza Alaptörvény-módosítását az alkotmánybíró

2026. augusztus 19. 09:14

Horváth Attila úgy fogalmaz: „a tizenhetedik Alaptörvény-módosítás a jogállamiság terén érvényesülő kettős mérce iskolapéldája, amely önkéntelenül is George Orwell 1984 című regényét juttatja eszembe”.

2026. augusztus 19. 09:14
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Ismert, az Alkotmánybíróság hétfőn visszautasította a tizenhetedik Alaptörvény-módosítás egyes rendelkezései ellen benyújtott beadványokat, köztük azt, amely a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatásának azonnali megszüntetését kifogásolta. Magyar Péter szinte azonnal reagált a hírre: „Alkotmányos volt Sulyok Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is” – írta, de

 valójában a testület nem ezt mondta ki, hanem azt, hogy nincs hatásköre az Alaptörvény-módosítások tartalmi vizsgálatára.

A döntéssel szemben Handó Tünde, Horváth Attila és Polt Péter alkotmánybírók is különvéleményt fogalmaztak meg. A különvélemény az olyan alkotmánybírók véleményét és indoklását jelenti, akik nem értenek egyet az Alkotmánybíróság többségének határozatával.

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Horváth Attiláék szerint az ügyben érdemi vizsgálatra lett volna szükség.

„Visszaható hatállyal meg kellett volna semmisíteni”

Az alkotmánybíró szerint a tizenhetedik alaptörvény-módosítás a köztársasági elnök mandátumát megszüntető 34. pontjával negligálta a közjogi felelősségi mechanizmust, ezért azt visszaható hatállyal meg kellett volna semmisíteni. A döntés figyelmen kívül hagyta az államfő sérthetetlenségének történeti alkotmányos vívmányát, és a fékek és ellensúlyok rendszerét sértő módon az Alkotmánybíróság döntésének megvárása nélkül történt.

Horváth Attila szerint a tizenhetedik alaptörvény-módosítás a köztársasági elnök mandátumának megszüntetésével túllépte az Országgyűlés alkotmányozó hatáskörét. Úgy véli, a módosítás a jogállamiság alapelvébe ütköző, személyre szabott jogalkotásnak minősül, mivel konkrét, azonosítható államfő elmozdítására irányult, megsértve a demokratikus legitimáció követelményeit. Az alkotmánybíró hangsúlyozta, hogy az Alaptörvény R) cikke, a Szent Korona tan és az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlata értelmében a törvényhozás hatalma nem korlátlan, és a jogállami elvekkel ellentétes a közjogi felelősségre vonás nélküli mandátummegszüntetés.

Álláspontom szerint a tizenhetedik Alaptörvény-módosítás a jogállamiság terén érvényesülő kettős mérce iskolapéldája, amely önkéntelenül is George Orwell 1984 című regényét juttatja eszembe.”

Az alkotmánybíró szerint a köztársasági elnök felelősségre vonás nélküli elmozdítása a jogállami normák helyett az orwelli „újbeszél” logikáját idézi, és a politikai elvárásokhoz igazított jogalkotást valósít meg. Horváth hangsúlyozza: a módosítás a kettős mérce iskolapéldája, amely idegen a jogállami hagyományoktól.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

 

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Összesen 73 komment

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Sorrend:
mzsi70
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2026. augusztus 19. 12:20 Szerkesztve
Egy alkotmány nem arra való, hogy aktuálisan beleírják valaki kirúgását... (a 17. módosítás ezért teljesen műfajidegen, és mivel a legmagasabb jogi szintről van szó, így értelemszerűen alkotmányellenes is)
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bondavary
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2026. augusztus 19. 12:09 Szerkesztve
Magyar Péter „Alkotmányos volt Sulyok Tamás eltávolítása, a 12 éves képviselői cikluskorlát és a 70 éves alkotmánybírói korhatár is” . Az Alkotmánybíróság többsége nem ezt mondta, hanem gyáván megfutamodott, és nem mert állást foglalni a feltett kérdésekben. Majd egyszer megtudjuk, mit helyeztek kilátásba az alkotmánybíráknak. Mit ígértek, mivel fenyegetőztek?
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2
0
gondolkodo58
2026. augusztus 19. 11:52
Magyar Péternek: alkotmányos, szükségszerű, ès akkori ideológiai nagyhatalmi elvárás volt a fasizmus és a kommunista rendszerek működtetése, vagy korábban a gyarmattartói elvárások is!!!! Attól még elnyomás, az elnyomás, a diktatúra, az diktatúra, a dobogó szívek megszüntetése gyilkosság, vagy akár népirtás is!!!!! Attól, hogy ideológiailag motivált bírók, ügyészek, alkotmánybírók, vagy akár az európai uniónak gúnyolt maffia rendszer mást mond a liberális valláshoz igazodni akaró (tömegvonzás) tömegeknek, attól még az ideológiai elnyomás, liberális diktatúra!!!!
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3
1
buzizsido2-2
2026. augusztus 19. 11:45
Jelentősen csökkent a zsidóbuzik száma Magyarországon miután a kormány bejelentette a ZSIDÓADÓT, valamit azt, hogy az adó- és egyéb kedvezményeket a fityma felmutatásával lehet érvényesíteni. Akinek ez nem tetszik, az meg mehet szépen a levágottfaszú buzik országába. Minek nektek ide CSOK zsidóbuzik, mikor lefitymált fasszal úgyse tudtok itt gyereket csinálni??? Legfeljebb a jó kurva anyátoknak A Bëlga együttes "Buzi-e vagy?" című száma is új értelmet nyer: "Vágott a faszod? Buzi-e vagy? "Nem eszel disznót? Buzi-e vagy?" Majd most adunk nektek olyan kettős mércét, meg új világrendet hogy beszartok, és a kis lefitymált pöcsötökkel megbaszhatjátok az anyátokat a levágottfaszú buzik szent földjén !
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