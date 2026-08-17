Elutasította a fideszes beadványokat az Alkotmánybíróság

Dönthet az Alkotmánybíróság Sulyok Tamás eltávolításának jogszerűségéről
Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén három, az Alaptörvény 17. módosításához kapcsolódó ügyben is döntés születhet.
Három pontban kértek normakontrollt az ellenzéki képviselők, nem jártak sikerrel.
Elkaszálta a Fidesz-KDNP frakció ötven képviselőjének beadványait az Alkotmánybíróság. A taláros testület hétfőn adott ki közleményt, amely szerint a kifogásolt Alaptörvény-módosítás három legvitatottabb intézkedését vizsgálta.
Ezek Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetése, a képviselők választhatóságának időbeli korlátozása és az alkotmánybírók megbízatásának megszűnését és az ehhez kapcsolódó korhatár-korlátozást vizsgáltatta volna meg.
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Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén három, az Alaptörvény 17. módosításához kapcsolódó ügyben is döntés születhet.
Az AB hosszan indokolja, hogy összességében az ügyekben saját hatáskörének hiányát állapította meg, ezért utasították vissza a beadványokat.
A hírre a kormányfő is reagált, leginkább egy szmájlival fejezte ki örömét a döntés kapcsán.
Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala