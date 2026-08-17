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ab sulyok tamás fidesz alkotmánybíróság

Elutasította a fideszes beadványokat az Alkotmánybíróság

2026. augusztus 17. 16:49

Három pontban kértek normakontrollt az ellenzéki képviselők, nem jártak sikerrel.

2026. augusztus 17. 16:49
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Elkaszálta a Fidesz-KDNP frakció ötven képviselőjének beadványait az Alkotmánybíróság. A taláros testület hétfőn adott ki közleményt, amely szerint a kifogásolt Alaptörvény-módosítás három legvitatottabb intézkedését vizsgálta.

Ezek Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetése, a képviselők választhatóságának időbeli korlátozása és az alkotmánybírók megbízatásának megszűnését és az ehhez kapcsolódó korhatár-korlátozást vizsgáltatta volna meg. 

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Az AB hosszan indokolja, hogy összességében az ügyekben saját hatáskörének hiányát állapította meg, ezért utasították vissza a beadványokat. 

A hírre a kormányfő is reagált, leginkább egy szmájlival fejezte ki örömét a döntés kapcsán. 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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Összesen 264 komment

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Sorrend:
Cogito ergo sum
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2026. augusztus 17. 21:24 Szerkesztve
pandalala 2026. augusztus 17. 20:40 Alkotmányozó Nemzetgyűlés kellene .... anélkül nem lesz itt sosem rend .... :-(( Érdekes felvetés. De 1789 rémlik???? Csak egy forradalom lett a vége. 1918 Oroszország hogy hogy hogy nem a bolsevikok szétzavarták. Magyarországon 1920-ban volt de csak az államformát határozta meg Királyság király nélkül. Hiába vésnék kőbe, Mózes is összetörte a tízparancsolatot, Echetatont is kifaragták a sztélékből. Papírra vetve is csak annyit ér amit a néplélekbe beleég. Pillanatnyilag a Magyar jogrendben nem létező fogalom. Polosék is tervezgetik, hogy új alkotmányt alkotnak. De az megint problémás. 141 kólás doboz nem adna semmilyen legitimációt.
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Uff-uff
2026. augusztus 17. 21:06
Sem jog, sem erkölcs. Csak a becsicskulás az AB részéről. Úgy mint többek között az Inforádió, az Index stb. Ezt a két utóbbit azért szerettem, mert aránylag függetlenek voltak, most viszont kinyílt a csipájuk.
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0
bondavary
2026. augusztus 17. 20:53
balukapitany-2 2026. augusztus 17. 20:20 Annyira tájékozatlanok vagytok, hogy az szörnyű! A Fidesz 2013-ban módosította az alaptörvényt, hogy az ab tartalmilag nem vizsgálhatja a módosításokat. Ezek a szerencsétlenek azt hitték, hogy örökre hatalomban maradnak, hát visszanyalt a fagyi Tehát igaz az, hogy Magyar Péter a NER-t nem megszüntetni akarja, hanem átvenni, belakni, még durvább módon saját hasznára működtetni. Ja, és idegen parancsra.
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bondavary
2026. augusztus 17. 20:50
Tehát sunyin elmenekülnek a káérdés elől, hogy törvényes volt-e mindaz, amit Magyar Péter idáig tett. Hol van most az okoskodás a "láthatatlan alkotmányról?"
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