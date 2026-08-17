Elutasította a fideszes beadványokat az Alkotmánybíróság

Elkaszálta a Fidesz-KDNP frakció ötven képviselőjének beadványait az Alkotmánybíróság. A taláros testület hétfőn adott ki közleményt, amely szerint a kifogásolt Alaptörvény-módosítás három legvitatottabb intézkedését vizsgálta.

Ezek Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatásának megszüntetése, a képviselők választhatóságának időbeli korlátozása és az alkotmánybírók megbízatásának megszűnését és az ehhez kapcsolódó korhatár-korlátozást vizsgáltatta volna meg.