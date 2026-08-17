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sulyok tamás országgyűlés alkotmánybíróság

Dönthet az Alkotmánybíróság Sulyok Tamás eltávolításának jogszerűségéről

2026. augusztus 17. 06:21

Az Alkotmánybíróság hétfői teljes ülésén három, az Alaptörvény 17. módosításához kapcsolódó ügyben is döntés születhet.

2026. augusztus 17. 06:21
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Az Alkotmánybíróság augusztus 17-i teljes ülésének napirendjén három olyan utólagos normakontroll-indítvány is szerepel, amely a Tisza-többség által elfogadott 17. alaptörvény-módosítás egyes rendelkezéseit támadja. A testület hivatalos tájékoztatása szerint az egyik eljárás közvetlenül a köztársasági elnöki megbízatás megszűnését, a másik az országgyűlési képviselők választhatóságának időkorlátját és az alkotmánybírák megbízatásának megszűnését, a harmadik pedig ugyancsak az alkotmánybírák korhatárát érinti – írta a Magyar Nemzet. 

Az egyik legfontosabb kérdés a köztársasági elnöki jogviszony idő előtti lezárása. Az Alaptörvény 17. módosítása alapján az Országgyűlés megszüntette Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatását. E rendelkezés megsemmisítését ellenzéki parlamenti képviselők kérték az Alkotmánybíróságtól.

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A taláros testület hivatalos napirendje szerint a hétfői ülésen azt vizsgálják, hogy az Alaptörvény záró és vegyes rendelkezései közé beiktatott 34. pontja megfelel-e az Alaptörvénynek.

A kérdésnek azért is van különös jelentősége, mert az Országgyűlés a vitatott rendelkezés alapján már új államfőt is választott. A Fidesz és a KDNP a köztársasági elnök megválasztásának folyamatában nem vett részt, azt jogellenesnek, illetve illegitimnek tartotta.

 

Orbán Viktor mandátuma is érintett
 

Nem kevésbé jelentős az a szabály, amely időkorlátot vezetett be az országgyűlési képviselői mandátumokra. A módosítás értelmében nem választható meg országgyűlési képviselőnek az, aki korábban legalább tizenkét évig, illetve három országgyűlési cikluson keresztül már betöltötte ezt a tisztséget.

A szabály különösen azért váltott ki komoly politikai vitát, mert visszamenőleges hatállyal a jelenlegi politikai szereplőket is érinti. 

Ennek következtében a rendelkezés Orbán Viktor esetében is kizárná, hogy a jövőben újabb országgyűlési képviselői mandátumot szerezzen.

A Fidesz és a KDNP képviselői ezt a rendelkezést is megtámadták az Alkotmánybíróság előtt. A testület hétfőn azt vizsgálja, hogy az időkorlátra vonatkozó új szabály, illetve annak alkalmazása összeegyeztethető-e az Alaptörvénnyel.

 

Több alkotmánybíró is távozhat

A harmadik kiemelt ügy az alkotmánybírák megbízatásának megszűnéséhez kapcsolódik. A 17. alaptörvény-módosítás ismét hetven évben határozza meg az alkotmánybírói korhatárt, és olyan átmeneti szabályokat is megállapít, amelyek a már hivatalban lévő bírákat is érintik.

A vitatott rendelkezés szerint annak az alkotmánybírónak, aki a módosítás hatálybalépése előtt már betöltötte a hetvenedik életévét, a megbízatása a hatálybalépést követő második hónap első napján szűnik meg. 

Azok esetében pedig, akik később töltik be a hetvenedik életévüket, a mandátum a hetvenedik születésnapon ér véget.

A szabályozásnak közvetlen személyi következményei is vannak: több jelenlegi alkotmánybíró megbízatása megszűnhet. A megtámadott rendelkezések között éppen ezért az alkotmánybírák megbízatásának megszűnésére és a korhatárra vonatkozó szabályok is szerepelnek.

 

Nem minden ügyben született döntés csütörtökön

Az Alkotmánybíróság már augusztus 13-i teljes ülésén is vizsgálta az Alaptörvény 16. és 17. módosítását támadó indítványokat, ám nem minden ügyben nem született döntés. A közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokat érintő egyik indítványt a testület hatáskör hiányában visszautasította, ugyanakkor 

ez nem jelentett érdemi állásfoglalást a kifogásolt rendelkezés alkotmányosságáról.

Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László


 

 

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Összesen 72 komment

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Medici
2026. augusztus 17. 10:32
Egy axióma: "Az ember igazságérzete már régen lázad, amikor a jog még meg sem moccant!" Az Alkotmánybírósági - és az alacsonyabb szintű bírósági - határozatok (ítéletek) zömében a jog megmoccan, ám az igazsággal köszönő viszonyban sincs. Az igazságérzetünkkel pedig mehetünk a búsba...
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bannedop03-2
2026. augusztus 17. 10:25
A TISZA eljárása – a személyre szabott, fennálló mandátumokat érintő szabályok Alaptörvénybe emelése – szerintem súlyos jogállamisági aggályokat vet fel. Itt azonban mélyebb a problémakör: éppen a Fidesz alakította úgy az Alaptörvényt, hogy annak módosításai felett az AB ne gyakorolhasson tartalmi normakontrollt. Ezzel létrejött egy olyan jogállamisági rés, amelyben egy kétharmados többség politikailag fontos szabályokat emelhet alkotmányi szintre, kivonva azokat az érdemi normakontroll alól. Most a TISZA lényegében a Fidesz által kialakított receptet használja. Ettől a Tisza lépése nem lesz kevésbé aggályos, sőt kifejezetten brutális. De mit vár a Fidesz attól az AB-tól, amelynek kezét maga kötötte meg? Jogállamban nem valamely parlamenti többségnek, hanem a jognak kell a közhatalom felett állnia, bárki van kormányon. Szerintem szinte borítékolható, hogy nem a Fidesz számára kedvező döntést hoz az AB, mert nem hozhat a Fidesz számára kedvező döntést. Tavares jelentés, ugye megvan?
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savrena
2026. augusztus 17. 10:23
Tankönyvbe való döntés lesz az alibizésről.
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rugbista
2026. augusztus 17. 10:14
Hagyjuk ezt a puhatestű bandát! A múltkor is megfutamodtak, nem mertek se pro, se kontra dönteni. Kutyák.
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