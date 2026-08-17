Dönthet az Alkotmánybíróság Sulyok Tamás eltávolításának jogszerűségéről

Az Alkotmánybíróság augusztus 17-i teljes ülésének napirendjén három olyan utólagos normakontroll-indítvány is szerepel, amely a Tisza-többség által elfogadott 17. alaptörvény-módosítás egyes rendelkezéseit támadja. A testület hivatalos tájékoztatása szerint az egyik eljárás közvetlenül a köztársasági elnöki megbízatás megszűnését, a másik az országgyűlési képviselők választhatóságának időkorlátját és az alkotmánybírák megbízatásának megszűnését, a harmadik pedig ugyancsak az alkotmánybírák korhatárát érinti – írta a Magyar Nemzet.

Az egyik legfontosabb kérdés a köztársasági elnöki jogviszony idő előtti lezárása. Az Alaptörvény 17. módosítása alapján az Országgyűlés megszüntette Sulyok Tamás köztársasági elnöki megbízatását. E rendelkezés megsemmisítését ellenzéki parlamenti képviselők kérték az Alkotmánybíróságtól.