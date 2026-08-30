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vasárnap
bejegyzett élettársi országgyűlés alaptörvény élettársi kapcsolat melegházasság

A TISZA ősszel megteszi az első lépést a „melegházasság” felé

2026. augusztus 30. 09:07

Pedig az igazság továbbra is az, hogy a házasság egy férfi és egy nő akarati, érzelmi és testi egysége, amely természeténél fogva a gyermeknemzésre és a családi életre irányul, ezért tartós és kizárólagos elköteleződést kíván.

2026. augusztus 30. 09:07
Magyar Péter
Giró-Szász Áron
Giró-Szász Áron
Facebook

„A kormány őszi törvényalkotási programjában szerepel egy olyan törvénymódosítás, amelynek célja, hogy a külföldön megkötött, azonos neműek közötti „házasságokat” Magyarországon bejegyzett élettársi kapcsolatként ismerjék el.
A TISZA indoklásképpen egy tavalyi alkotmánybírósági határozatra hivatkozik. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az Országgyűlés alaptörvény-ellenes mulasztást követett el azzal, hogy nem alkotta meg az elismerést lehetővé tevő szabályokat.
Ezzel a törvénymódosítással az a baj, hogy a magyar állam elismer egy olyan, külföldön létrejött intézményt, és joghatást kapcsol hozzá, amely a saját joga szerint nem létezik. Az Alaptörvény következetesen elismeri azt, amit a természet tanít: a házasság egy férfi és egy nő életközössége. Sőt, azt is leszögezi, hogy Magyarország védi ezt az intézményt! (Heroikus küldetés ez egy liberális világrendben..)
A helyes megoldás az lenne, ha Magyarország nem akadályozná meg, hogy azok, akik külföldön egymással házasságot kötöttek, itthon bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítsenek. Ez azonban nem ugyanaz, mint automatikusan bejegyzett élettársi kapcsolatként elismerni egy olyan, külföldön létrejött intézményt, amely a magyar jog szerint nem létezik, sőt fogalmilag lehetetlen.
Tégláról téglára...
Pedig az igazság továbbra is az, hogy a házasság egy férfi és egy nő akarati, érzelmi és testi egysége, amely természeténél fogva a gyermeknemzésre és a családi életre irányul, ezért tartós és kizárólagos elköteleződést kíván.”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

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Összesen 29 komment

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bannedop03-2
2026. augusztus 30. 10:40
Ősszel megtartját az esküvőt. Bódis Kriszta erre az eseményre új könyvet ír. címe: "Péter és Márk – túl a barátságon" A recenzió már ismert: Bódis Kriszta új könyve egyszerre bátor és meglepően intim vállalkozás. A Péter és Márk – túl a barátságon nem bulvárpletykát kínál, hanem érzékeny oknyomozó regényként próbál közel kerülni két férfi kapcsolatának ahhoz a rétegéhez, amelyet a nyilvánosság rendszerint csak találgatásokból ismer. Magyar Péter és Radnai Márk történetében politika, hatalom, barátság és kimondatlan érzelmek határai mosódnak össze. Bódis előnye, hogy ismeri ezt a közeget, érti szereplőinek világát, és olyan közelségből figyel, ahonnan az apró gesztusok is jelentést kapnak. Könyve végül nem azt kérdezi, minek nevezzük Péter és Márk kapcsolatát, hanem azt: miért akarjuk mindenáron elnevezni azt, ami két ember között történik? Különösen akkor, amikor az pontosan az, aminek látszik.
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kulakman
2026. augusztus 30. 10:27
Aki nővel akarja s@ggbe, (állítólag divat lett) az férfival nyomhatná, ezért érdemli meg az emberiség a sorsát!
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schwabisch2026
2026. augusztus 30. 10:16
Erről egy régi honvédségi élményem jut eszembe. Bunkó, tahó, elbaszottarcú patkány tizedes üvöltve fekvőtámaszoztatja a bakatársamat-friss újoncok voltunk-valamiféle vélt vagy valós kihágás és büntetés okán a folyosón és közben azt üvölti: "Ámbír! Ásssziszi mágájá Rámbú,há? (Rambo, a pontosság kedvéért, amúgy tájszólásiban) Tuggyá mi mágá? Éty BUZIIIII!
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elcapo-3
2026. augusztus 30. 10:04
Buzik , migránsok....lesz itt majd minden!
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