Bíróság előtt a Meta: 1400 milliárd dollárt is bukhat a cég!

Kedden kezdődött a várhatóan négy-hat hétig tartó per érdemi szakasza az észak-kaliforniai szövetségi bíróságon, Oaklandben. Az esküdtek kiválasztása az előző héten lezajlott, Yvonne Gonzalez Rogers szövetségi bíró pedig elutasította a vállalat kérelmét, amivel a kereset tárgyalás nélküli elutasítását próbálta elérni. A perben várhatóan Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója is tanúvallomást tesz – írta a BBC.

Kalifornia, Colorado, Kentucky és New Jersey főügyészei 2023-ban nyújtották be a keresetet, miután több államra kiterjedő vizsgálatot folytattak a Facebook és az Instagram fiatal felhasználókra gyakorolt hatásáról. A felperesek azt állítják, hogy a Meta szándékosan úgy tervezte meg platformjait, hogy azok minél hosszabb ideig tartsák fenn a felhasználók figyelmét, és kényszeres használatra ösztönözzék a gyermekeket és a tinédzsereket.