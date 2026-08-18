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Bíróság előtt a Meta: 1400 milliárd dollárt is bukhat a cég!

2026. augusztus 18. 20:05

A Meta kedden állt bíróság elé Kaliforniában, négy amerikai állam azzal vádolja a vállalatot, hogy tudatosan függőséget okozó szolgáltatásokat hozott létre, elhallgatta a fiatalokat fenyegető kockázatokat, és jogellenesen gyűjtött adatokat gyermekekről.

2026. augusztus 18. 20:05
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Kedden kezdődött a várhatóan négy-hat hétig tartó per érdemi szakasza az észak-kaliforniai szövetségi bíróságon, Oaklandben. Az esküdtek kiválasztása az előző héten lezajlott, Yvonne Gonzalez Rogers szövetségi bíró pedig elutasította a vállalat kérelmét, amivel a kereset tárgyalás nélküli elutasítását próbálta elérni. A perben várhatóan Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója is tanúvallomást tesz – írta a BBC. 

Kalifornia, Colorado, Kentucky és New Jersey főügyészei 2023-ban nyújtották be a keresetet, miután több államra kiterjedő vizsgálatot folytattak a Facebook és az Instagram fiatal felhasználókra gyakorolt hatásáról.  A felperesek azt állítják, hogy a Meta szándékosan úgy tervezte meg platformjait, hogy azok minél hosszabb ideig tartsák fenn a felhasználók figyelmét, és kényszeres használatra ösztönözzék a gyermekeket és a tinédzsereket.

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A főügyészek szerint a vállalat ismerte a fiatalokat érintő lehetséges mentális egészségi kockázatokat, ezeket azonban nem megfelelően mutatta be a nyilvánosságnak. A kereset azt is állítja, hogy a Meta a szövetségi szabályokat megsértve gyűjtött személyes információkat gyermekkorú felhasználókról.

Rob Bonta kaliforniai főügyész szerint a Meta veszélyes szolgáltatásokat készített a fiatalok számára, ismerte annak kockázatait, majd félrevezette a gyermekeket, a családokat és a nyilvánosságot.

A vállalat vitatja, hogy a Facebook vagy az Instagram okozta volna az államok által bemutatott károkat. Védekezésének egyik fontos eleme lehet, hogy a közösségimédia-függőség jelenleg nem számít hivatalosan elismert pszichiátriai diagnózisnak. 

A Meta számításai szerint a négy állam által követelt kártérítés és büntetések összege szélsőséges esetben elérheti az 1400 milliárd dollárt.

Ez megközelítené a teljes vállalat tőzsdei értékét.

Ezt az összeget nem az állami főügyészek jelentették be. A felperesek egyelőre nem hozták nyilvánosságra, mekkora pénzügyi követelést terjesztenek elő. A konkrét összeg várhatóan a tárgyalás során válhat ismertté.

A per nemcsak a Meta felelősségéről, hanem arról is szól majd, hogy milyen alapon és milyen mértékben lehet pénzügyi következményeket megállapítani a platformok feltételezett társadalmi és egészségi hatásai miatt.

A Meta egy másik ügyben nemrég jelentős vereséget szenvedett. Egy új-mexikói állami bíróság 567 millió dollár megfizetésére és a Facebookon, valamint az Instagramon alkalmazott ifjúságvédelmi intézkedések átalakítására kötelezte a vállalatot. 

Egy korábbi döntés további 375 millió dolláros fizetési kötelezettséget állapított meg, így a két ítélet együttes összege megközelítette a 942 millió dollárt.

Nyitókép: Pixabay

 

 

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Összesen 10 komment

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rottyos-ducse
2026. augusztus 18. 21:22
" tudatosan függőséget okozó szolgáltatásokat hozott létre" no hagyjuk man, egy vallalkozonak ez a feladata - milyen torvenybe utkozik ez ? A 4 allam penzt akar lehuzni, mert sok van belole a Metanak.
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buzizsido2-2
2026. augusztus 18. 20:36
Remélem is hogy ezt a faszszopó büdös zsidó céget végre kibasszák mindenhonnan!
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daidalos
2026. augusztus 18. 20:29
persze, jobban néz ki ez az 1400 milliárd dollár, de ne tódítsunk. Idézet az eredeti cikkből (nem az odalinkelt BBC-ből, ott másról van szó): "Meta’s attorneys have previously said that the consolidated state AG trial could lead to damages as high as $1.4 trillion. Lawyers representing the states told presiding federal Judge Yvonne Gonzalez Rogers last week that $200 billion is a more likely amount." OK, 200 milliárd is átlagember számára felfoghatatlan pénz, de mégiscsak egy nagyságrenddel kisebb. Összehasonlításul, ha valaki elveszne a számokban: a Meta bevallott, publikus havi bevétele kb 25 milliárd dollár. A valóság, a tőzsdei, piaci és egyéb manipulációkat beszámítva ennek kb. a négyszerese. Kétszáz miskát tehát, ha nagyon muszáj, pár hónap alatt kiköhögnek Cukkerbergék, és mehet a gyerekhülyítés és a buzi-liberprop ezerrel.
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yalaelnok
2026. augusztus 18. 20:24
ilyen hülye cikket soha életemben nem olvastam a META értéke nem éri el az 1400 milliárd dollárt, nem bukhat nagyobbat, mint amekkora
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