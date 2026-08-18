Bíróság előtt a Meta: 1400 milliárd dollárt is bukhat a cég!

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A Meta kedden állt bíróság elé Kaliforniában, négy amerikai állam azzal vádolja a vállalatot, hogy tudatosan függőséget okozó szolgáltatásokat hozott létre, elhallgatta a fiatalokat fenyegető kockázatokat, és jogellenesen gyűjtött adatokat gyermekekről.
Kedden kezdődött a várhatóan négy-hat hétig tartó per érdemi szakasza az észak-kaliforniai szövetségi bíróságon, Oaklandben. Az esküdtek kiválasztása az előző héten lezajlott, Yvonne Gonzalez Rogers szövetségi bíró pedig elutasította a vállalat kérelmét, amivel a kereset tárgyalás nélküli elutasítását próbálta elérni. A perben várhatóan Mark Zuckerberg, a Meta vezérigazgatója is tanúvallomást tesz – írta a BBC.
Kalifornia, Colorado, Kentucky és New Jersey főügyészei 2023-ban nyújtották be a keresetet, miután több államra kiterjedő vizsgálatot folytattak a Facebook és az Instagram fiatal felhasználókra gyakorolt hatásáról. A felperesek azt állítják, hogy a Meta szándékosan úgy tervezte meg platformjait, hogy azok minél hosszabb ideig tartsák fenn a felhasználók figyelmét, és kényszeres használatra ösztönözzék a gyermekeket és a tinédzsereket.
A főügyészek szerint a vállalat ismerte a fiatalokat érintő lehetséges mentális egészségi kockázatokat, ezeket azonban nem megfelelően mutatta be a nyilvánosságnak. A kereset azt is állítja, hogy a Meta a szövetségi szabályokat megsértve gyűjtött személyes információkat gyermekkorú felhasználókról.
Rob Bonta kaliforniai főügyész szerint a Meta veszélyes szolgáltatásokat készített a fiatalok számára, ismerte annak kockázatait, majd félrevezette a gyermekeket, a családokat és a nyilvánosságot.
A vállalat vitatja, hogy a Facebook vagy az Instagram okozta volna az államok által bemutatott károkat. Védekezésének egyik fontos eleme lehet, hogy a közösségimédia-függőség jelenleg nem számít hivatalosan elismert pszichiátriai diagnózisnak.
A Meta számításai szerint a négy állam által követelt kártérítés és büntetések összege szélsőséges esetben elérheti az 1400 milliárd dollárt.
Ez megközelítené a teljes vállalat tőzsdei értékét.
Ezt az összeget nem az állami főügyészek jelentették be. A felperesek egyelőre nem hozták nyilvánosságra, mekkora pénzügyi követelést terjesztenek elő. A konkrét összeg várhatóan a tárgyalás során válhat ismertté.
A per nemcsak a Meta felelősségéről, hanem arról is szól majd, hogy milyen alapon és milyen mértékben lehet pénzügyi következményeket megállapítani a platformok feltételezett társadalmi és egészségi hatásai miatt.
A Meta egy másik ügyben nemrég jelentős vereséget szenvedett. Egy új-mexikói állami bíróság 567 millió dollár megfizetésére és a Facebookon, valamint az Instagramon alkalmazott ifjúságvédelmi intézkedések átalakítására kötelezte a vállalatot.
Egy korábbi döntés további 375 millió dolláros fizetési kötelezettséget állapított meg, így a két ítélet együttes összege megközelítette a 942 millió dollárt.
Nyitókép: Pixabay