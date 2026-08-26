Bukott a Meta: elképesztő összeget fizetnek ki a gyerekek közösségimédia-függősége miatt

A Meta megállapodásra jutott egy mérföldkőnek számító, amerikai államok által indított perben, amelyben a techóriást azzal vádolták, hogy veszélyes termékekkel függőséget okoz és károsítja a gyermekeket – írja cikkében a Magyar Nemzet a szerdán közzétett bírósági beadványban.

A Meta most több milliárd dollárt fizet, de sok peres évet megspórolhatott.

A megállapodás értelmében a Meta vállalatnak akár 17 milliárd dollárt is fizetnie kell. A vállalat beleegyezett, hogy biztosítékokat vezet be a tizenéves közösségi média felhasználók számára, beleértve a napi használati korlátozásokat és az éjszakai blokkolásokat a Facebookon és az Instagramon országszerte az Egyesült Államokban.