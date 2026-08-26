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függőség facebook per

Bukott a Meta: elképesztő összeget fizetnek ki a gyerekek közösségimédia-függősége miatt

2026. augusztus 26. 19:17

17 milliárd dollárt kell fizetnie a Metának.

2026. augusztus 26. 19:17
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A Meta megállapodásra jutott egy mérföldkőnek számító, amerikai államok által indított perben, amelyben a techóriást azzal vádolták, hogy veszélyes termékekkel függőséget okoz és károsítja a gyermekeket – írja cikkében a Magyar Nemzet a szerdán közzétett bírósági beadványban.

A Meta most több milliárd dollárt fizet, de sok peres évet megspórolhatott.

A megállapodás értelmében a Meta vállalatnak akár 17 milliárd dollárt is fizetnie kell. A vállalat beleegyezett, hogy biztosítékokat vezet be a tizenéves közösségi média felhasználók számára, beleértve a napi használati korlátozásokat és az éjszakai blokkolásokat a Facebookon és az Instagramon országszerte az Egyesült Államokban.

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Az esküdtszéki tárgyalás, amelyre a kaliforniai Oaklandben tartott szövetségi bíróságon került sor, a múlt héten kezdődött a nyitóbeszédekkel – írja a The Guardian. 

Kalifornia 28 másik amerikai államhoz csatlakozott az 1,36 billió dolláros forgalmú vállalat elleni perben, amelyben azzal vádolták a céget, hogy függőséget okozó termékeket tervezett, amelyek gyermekek károsodásához vezetnek. Az államok azt is állították, hogy a közösségi média vállalat rendszeresen gyűjtött adatokat 13 év alatti gyermekekről szülői engedély nélkül, megsértve ezzel a szövetségi és állami törvényeket.

Jogi szakértők szerint a tárgyalás eredménye alapvetően megváltoztathatja a közösségi média alkalmazások működését a fiatalok számára, hogy a Meta most azt is vállalta, hogy 

Megszünteti a push értesítéseket a hétköznapi tanítási időben, és „robosztus” életkor-ellenőrzési intézkedéseket, valamint életkorhoz igazított tartalomellenőrzést vezet be, hogy megakadályozza a zaklatást, illetve az étkezési zavarokkal és önsértéssel kapcsolatos káros tartalmak terjedését. Erősebb, könnyebben használható szülői felügyeleti eszközök és a társas összehasonlítást ösztönző funkciók – például a „kedvelésszámok” – korlátozása is része a csomagnak

idézi az Euronews híroldalt a Magyar Nemzet.

A Meta az eljárás során egyébként minden vádat tagadott, mondván, hogy az államok „furcsa kifizetést” hajszolnak. Egy szóvivő kedden azt mondta, hogy a Meta biztonsági csapatai arra törekszenek, hogy iparágvezetőek legyenek.

Kalifornia, Colorado, Kentucky és New Jersey is azon 29 állam között volt, amelyek 2023-ban beperelték a technológiai óriást, de a mostani megállapodások véget vetettek a pernek.

Gyermekvédelmi szervezetek abban reménykedtek, hogy Mark Zuckerberg vezérigazgatónak eskü alatt kell majd vallomást tennie egy kaliforniai szövetségi bíróságon, az esküdtszék előtt.

A megállapodás csak Virginiában 353 millió dollárra rúg, és az államügyész Jay Jones szerint az egyik legnagyobb kártérítés az amerikai állami fogyasztóvédelem történetében. „A Meta éveken át szándékosan félrevezette a nyilvánosságot azokról az addiktív és káros tervezési megoldásokról, amelyek romba döntötték a fiatalok mentális egészségét” – fogalmazott Jones közleményében.

Hozzátette, a megállapodás „véget vet ezeknek a veszélyes gyakorlatoknak, és érdemi enyhülést hoz, amely megóvja a gyermekeket az online ártalmaktól”.

 

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Összesen 5 komment

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templar62
2026. augusztus 26. 20:54
Bezzeg Románia . Ott a Tik-Tok - ra hivatkozva , megsemmisített a romániai Alkotmánybíróság egy választási eredményt .
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salátás
2026. augusztus 26. 20:47
"Hozzátette, a megállapodás „véget vet ezeknek a veszélyes gyakorlatoknak, és érdemi enyhülést hoz, amely megóvja a gyermekeket az online ártalmaktól”." az usában. a világ többi része meg rohadjon meg továbbra is.
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survivor
2026. augusztus 26. 20:45
De miert ! Tiltakozom a szemelyes szabadsag nevében! Nem kötelező a Metat hasznalni! Szabad vilag ! Ha lehet transz es buzi..Meta hasznaló is lehet..FREEDOM !
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rottyos-ducse
2026. augusztus 26. 20:30
Ez erdekes, mert a facbukk lemaradt a gyerekek beszivasaban, sot eleg boomer alkalmazas, legalabbis az USA-ban. Szoval lehet hogy a kinai lobbi csapott oda Cukkereknak. No mind1, 17 mrd nem csapja oket foldhoz, es ne is legyen ez cel. A reszvenyesek most biztos nem orulnek.
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