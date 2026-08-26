Bukott a Meta: elképesztő összeget fizetnek ki a gyerekek közösségimédia-függősége miatt

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17 milliárd dollárt kell fizetnie a Metának.
A Meta megállapodásra jutott egy mérföldkőnek számító, amerikai államok által indított perben, amelyben a techóriást azzal vádolták, hogy veszélyes termékekkel függőséget okoz és károsítja a gyermekeket – írja cikkében a Magyar Nemzet a szerdán közzétett bírósági beadványban.
A Meta most több milliárd dollárt fizet, de sok peres évet megspórolhatott.
A megállapodás értelmében a Meta vállalatnak akár 17 milliárd dollárt is fizetnie kell. A vállalat beleegyezett, hogy biztosítékokat vezet be a tizenéves közösségi média felhasználók számára, beleértve a napi használati korlátozásokat és az éjszakai blokkolásokat a Facebookon és az Instagramon országszerte az Egyesült Államokban.
Az esküdtszéki tárgyalás, amelyre a kaliforniai Oaklandben tartott szövetségi bíróságon került sor, a múlt héten kezdődött a nyitóbeszédekkel – írja a The Guardian.
Kalifornia 28 másik amerikai államhoz csatlakozott az 1,36 billió dolláros forgalmú vállalat elleni perben, amelyben azzal vádolták a céget, hogy függőséget okozó termékeket tervezett, amelyek gyermekek károsodásához vezetnek. Az államok azt is állították, hogy a közösségi média vállalat rendszeresen gyűjtött adatokat 13 év alatti gyermekekről szülői engedély nélkül, megsértve ezzel a szövetségi és állami törvényeket.
Jogi szakértők szerint a tárgyalás eredménye alapvetően megváltoztathatja a közösségi média alkalmazások működését a fiatalok számára, hogy a Meta most azt is vállalta, hogy
Megszünteti a push értesítéseket a hétköznapi tanítási időben, és „robosztus” életkor-ellenőrzési intézkedéseket, valamint életkorhoz igazított tartalomellenőrzést vezet be, hogy megakadályozza a zaklatást, illetve az étkezési zavarokkal és önsértéssel kapcsolatos káros tartalmak terjedését. Erősebb, könnyebben használható szülői felügyeleti eszközök és a társas összehasonlítást ösztönző funkciók – például a „kedvelésszámok” – korlátozása is része a csomagnak
– idézi az Euronews híroldalt a Magyar Nemzet.
A Meta az eljárás során egyébként minden vádat tagadott, mondván, hogy az államok „furcsa kifizetést” hajszolnak. Egy szóvivő kedden azt mondta, hogy a Meta biztonsági csapatai arra törekszenek, hogy iparágvezetőek legyenek.
Kalifornia, Colorado, Kentucky és New Jersey is azon 29 állam között volt, amelyek 2023-ban beperelték a technológiai óriást, de a mostani megállapodások véget vetettek a pernek.
Gyermekvédelmi szervezetek abban reménykedtek, hogy Mark Zuckerberg vezérigazgatónak eskü alatt kell majd vallomást tennie egy kaliforniai szövetségi bíróságon, az esküdtszék előtt.
A megállapodás csak Virginiában 353 millió dollárra rúg, és az államügyész Jay Jones szerint az egyik legnagyobb kártérítés az amerikai állami fogyasztóvédelem történetében. „A Meta éveken át szándékosan félrevezette a nyilvánosságot azokról az addiktív és káros tervezési megoldásokról, amelyek romba döntötték a fiatalok mentális egészségét” – fogalmazott Jones közleményében.
Hozzátette, a megállapodás „véget vet ezeknek a veszélyes gyakorlatoknak, és érdemi enyhülést hoz, amely megóvja a gyermekeket az online ártalmaktól”.