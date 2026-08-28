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Tudom, hogy parancsot hajtanak végre. Pont emiatt takartam ki ezen a képen az arcukat, nem akarom őket kellemetlen helyzetbe hozni. Tisztelet a rendőrségnek!
„Rendőrt küldtek ránk a tiszások.
Miután a parlamentből már kitiltottak, most a parlament előtt és mellett kérdezem Magyar Pétert, a tiszás minisztereket és képviselőket.
A mai napon, miután több politikust is próbáltunk szóra bírni a munkatársaimmal, egy adott pillanatban megjelent két rendőr, akiknek az volt a feladatuk, hogy kövessenek, figyeljenek.
Követtek például akkor is, amikor Ruff Bálint ÁVH-ügyi minisztert kérdeztem.
Folyamatosan irányították őket rádión keresztül.
Az utcán (egyelőre) nincs betiltva, hogy kérdezni lehessen az országunk sorsát befolyásolókat.
Őszintén sajnálom a rendőröket, hogy erre kellett az egyébként rendkívül fontos munkájukat elfecsérelni.
Tudom, hogy parancsot hajtanak végre.
Pont emiatt takartam ki ezen a képen az arcukat, nem akarom őket kellemetlen helyzetbe hozni.
Tisztelet a rendőrségnek!”
Nyitókép forrása: Facebook