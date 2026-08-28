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bohár dániel ruff bálint facebook Magyar Péter rendőr parlament vélemény

Rendőrt küldtek ránk a tiszások

2026. augusztus 28. 17:03

Tudom, hogy parancsot hajtanak végre. Pont emiatt takartam ki ezen a képen az arcukat, nem akarom őket kellemetlen helyzetbe hozni. Tisztelet a rendőrségnek!

2026. augusztus 28. 17:03
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Bohár Dániel
Bohár Dániel
Facebook

„Rendőrt küldtek ránk a tiszások.
Miután a parlamentből már kitiltottak, most a parlament előtt és mellett kérdezem Magyar Pétert, a tiszás minisztereket és képviselőket.
A mai napon, miután több politikust is próbáltunk szóra bírni a munkatársaimmal, egy adott pillanatban megjelent két rendőr, akiknek az volt a feladatuk, hogy kövessenek, figyeljenek.
Követtek például akkor is, amikor Ruff Bálint ÁVH-ügyi minisztert kérdeztem.
Folyamatosan irányították őket rádión keresztül.
Az utcán (egyelőre) nincs betiltva, hogy kérdezni lehessen az országunk sorsát befolyásolókat.
Őszintén sajnálom a rendőröket, hogy erre kellett az egyébként rendkívül fontos munkájukat elfecsérelni. 
Tudom, hogy parancsot hajtanak végre.
Pont emiatt takartam ki ezen a képen az arcukat, nem akarom őket kellemetlen helyzetbe hozni.
Tisztelet a rendőrségnek!”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 57 komment

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Sorrend:
Vata Aripeit
2026. augusztus 28. 20:36
Úgy olvasom, hogy a szekta a teljes kiborulás határán, a pöcegödör alján vergődik. Azt az alpári stilust , amit ezek megengednek maguknak..na az jellemző a szellemi képességeikre is. Szánalom az egész. Sokan vannak , az ő kormányuk kormányoz, de ezek nem tudnak örülni, csak höbörögni. Ijesztően nyomorult egy társaság. Na de sebaj. Hajrá Dani, borítsd ki őket még jobban!
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baronet
2026. augusztus 28. 20:02
Ne sajnáld őket. Nem kötelező alja munkát végezni,ez jellem kérdése is. kergesség a monori meg enyingi cigányokat, az lenne a dolguk.
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3
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bszakonyi
2026. augusztus 28. 19:53
Ne sajnáld őket. Ezek nemcsak óriznek, de gxülölnek is. Példa amikor a 40kg családanyát két egyenruhás vezet száron.
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3
1
westend
2026. augusztus 28. 19:42
turani 2026. augusztus 28. 19:34 • " a leghülyébb utolsónak maradt fideszes agyhalottakat hülyítitek még egy kicsit! " - ja, jól láthatóan magadat hülyíted picinyem. Vergődj még, öröm nézni :D
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4
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