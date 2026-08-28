„Rendőrt küldtek ránk a tiszások.

Miután a parlamentből már kitiltottak, most a parlament előtt és mellett kérdezem Magyar Pétert, a tiszás minisztereket és képviselőket.

A mai napon, miután több politikust is próbáltunk szóra bírni a munkatársaimmal, egy adott pillanatban megjelent két rendőr, akiknek az volt a feladatuk, hogy kövessenek, figyeljenek.

Követtek például akkor is, amikor Ruff Bálint ÁVH-ügyi minisztert kérdeztem.

Folyamatosan irányították őket rádión keresztül.

Az utcán (egyelőre) nincs betiltva, hogy kérdezni lehessen az országunk sorsát befolyásolókat.

Őszintén sajnálom a rendőröket, hogy erre kellett az egyébként rendkívül fontos munkájukat elfecsérelni.

Tudom, hogy parancsot hajtanak végre.

Pont emiatt takartam ki ezen a képen az arcukat, nem akarom őket kellemetlen helyzetbe hozni.

Tisztelet a rendőrségnek!”

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