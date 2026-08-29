„Unger Annát megválasztották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére, és rögtön éles támadások kereszttüzébe került. Főleg a kormánypárt felajzott és csalódott hívei támadják leginkább egy olyan mondatért, amelyben egyébként teljesen igaza volt. Azt mondta ugyanis, hogy jogállami keretek között hosszú évekig eltarthat az, amíg egyes ügyek a jogerős ítéletig eljutnak. Helyes, hogy hűteni próbálta azokat az elvárásokat, amelyeket felelőtlenül korbácsoltak fel a kampányban Magyar Péterék.

A felelősségre vonási és elszámoltatási ügyekben is elengedhetetlen ragaszkodni ahhoz a több évszázados büntetőjogi alapelvhez, miszerint inkább fusson száz bűnös, mintsem egyetlen ártatlant is elítéljenek.

A közbeszédben gyakran repkednek a száz- és ezermilliárdos becslések, ám a hangulatkeltés és a sejtetés nem helyettesítheti a bizonyítékokat. A jogi eljárásokban kizárólag a makacs tények bírnak relevanciával, kivéve akkor, ha vissza szeretnénk térni a statáriális eljárásokhoz és a rosszemlékű népbíróságokhoz.

Mivel a büntetőjogi szankciók emberi sorsokat pecsételnek meg, az igazságszolgáltatás nem engedhet a felfokozott társadalmi indulatoknak. Az intézményeknek a jogállami garanciák és a szigorú bizonyítási követelmények betartásával kell eljárniuk.”

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