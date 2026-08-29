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08. 29.
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Unger Anna Tisza Párt nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal jogállam facebook Fodor Gábor Magyar Péter vélemény

Főleg a kormánypárt felajzott és csalódott hívei támadják leginkább egy olyan mondatért, amelyben egyébként teljesen igaza volt

2026. augusztus 29. 10:25

Helyes, hogy hűteni próbálta azokat az elvárásokat, amelyeket felelőtlenül korbácsoltak fel a kampányban Magyar Péterék.

2026. augusztus 29. 10:25
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Fodor Gábor
Fodor Gábor
Facebook

„Unger Annát megválasztották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési  és Vagyonvédelmi Hivatal élére, és rögtön éles támadások kereszttüzébe került. Főleg a kormánypárt felajzott és csalódott hívei támadják leginkább egy olyan mondatért, amelyben egyébként teljesen igaza volt. Azt mondta ugyanis, hogy jogállami keretek között hosszú évekig eltarthat az, amíg egyes ügyek a jogerős ítéletig eljutnak. Helyes, hogy hűteni próbálta azokat az elvárásokat, amelyeket felelőtlenül korbácsoltak fel a kampányban Magyar Péterék. 
A felelősségre vonási és elszámoltatási ügyekben  is elengedhetetlen ragaszkodni ahhoz a több évszázados büntetőjogi alapelvhez, miszerint inkább fusson száz bűnös, mintsem egyetlen ártatlant is elítéljenek.
A közbeszédben gyakran repkednek a száz- és ezermilliárdos becslések, ám a hangulatkeltés és a sejtetés nem helyettesítheti a bizonyítékokat. A jogi eljárásokban kizárólag a makacs tények bírnak relevanciával, kivéve akkor, ha vissza szeretnénk térni a statáriális eljárásokhoz és a rosszemlékű népbíróságokhoz. 
Mivel a büntetőjogi szankciók emberi sorsokat pecsételnek meg, az igazságszolgáltatás nem engedhet a felfokozott társadalmi indulatoknak. Az intézményeknek a jogállami garanciák és a szigorú bizonyítási követelmények betartásával kell eljárniuk.”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 29 komment

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augustus2-0
2026. augusztus 29. 12:33
Fodor Gabi mesterien próbál lavírozni. Építgeti a jövőjét, hogy az előbb-utóbb óhatatlanul bekövetkező Tisza vereség után is tűzközelben maradhasson, és most se váljék osztályidegenné.
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sergent
2026. augusztus 29. 11:53
nyafika 2026. augusztus 29. 11:31 Én is szeretlek, popsibuksi.
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0
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ördöngös pepecselés
2026. augusztus 29. 11:52
abszolút jogos a felháborodás 6 évig csak azt kell húzni ami nincs, tehát ezek olyan, az ellenzék lejáratására és a tiszás gombák hergelésére használt koncepciós eljárások lesznek amikkel el lehet terelni a figyelmet a kormányzás hibáiról. De ezeknek a felhergelt indulatoknak nem az a legnagyobb kára, hogy egyszer majd tiszás szavazók ütik agyon a tisza politikusokat mert a demokráciához ragaszkodva késlekednek hanem az ami már most jól látható, hogy akkora a bizalmatlanság, hogy 100 és 1000 milliárdos károkat okoz Pakson PoloskaPöti nem hitt szakembereknek ezért rengeteget késlekedett, százakat rúgnak ki értelmetlenül, szerződéseket rúgnak fel ész nélkül, cégek menekülnek mert koncepció nélkülivé vált a kormányzás, a szakemberek inkább hallgatnak nehogy őket is koncepciós eljárás alá vonják, stb.
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2
0
No comment no cry
•••
2026. augusztus 29. 11:40 Szerkesztve
"Főleg a kormánypárt felajzott és csalódott hívei támadják leginkább egy olyan mondatért, amelyben egyébként teljesen igaza volt" Gábor, ez erős csőlátásra utal. A felháborodás okának csupán egy szelete Unger Anna megjegyzése a 6 évig húzódó ítéletekről. Emellett a posztban a Főkólásdoboznak még sikerült - degradálnia, leállatorvosoznia Hadházy-t, aki az O1G tábor kedvenc temus James Bondja - beszólnia a saját szavazóinak, hogy mit nyavalyognak, mellébiggyesztve egy vállvonogatós ikont Megkapták ők is a beszólogatós, lenézős attitűdöt, amin eddig jót mulattak, mivel a Fidesznek szólt. Most kezd leesni az eddig rózsaszín ködös naíváknak, hogy az "utána mindent lehet", meg a "büdös a szájuk, bleh" és hasonló nyilatkozatok rájuk vonatkoznak. Hazudott, amikor szeretetországról beszélt, hogy érdekli őket az emberek véleménye. (Vajon ezek után hányan ugranak Radnai felületére ötletelni a kormánynak?) Fogalmazhatunk úgy is, hogy ez az őszödi beszéd kategóriája.
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