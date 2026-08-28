Buzsáky Ákos pénteken megtörte a csendet

A korábbi 20-szoros magyar válogatott labdarúgó közösségi oldalán jelezte, hogy jól van, és elmondta, miért nem lehetett elérni.

Buzsáky szerint az elmúlt hónapokban komoly változások történtek az életében, amelyek miatt nehéz időszakon ment keresztül. Úgy érezte, szüksége van arra, hogy kiszakadjon a mindennapokból és egy időre elvonuljon.