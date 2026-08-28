Buzsáky Ákos pénteken megtörte a csendet

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Miután napok óta eltűntként kereste a rendőrség.
A korábbi 20-szoros magyar válogatott labdarúgó közösségi oldalán jelezte, hogy jól van, és elmondta, miért nem lehetett elérni.
Buzsáky szerint az elmúlt hónapokban komoly változások történtek az életében, amelyek miatt nehéz időszakon ment keresztül. Úgy érezte, szüksége van arra, hogy kiszakadjon a mindennapokból és egy időre elvonuljon.
Elmondása szerint édesanyja egy félreértés miatt értesítette a rendőrséget, akik ezt követően eltűntként kezdték keresni. Amikor Buzsáky tudomást szerzett a kialakult helyzetről, megszakította az elvonulását, és értesítették a hatóságokat.
A volt labdarúgó megköszönte mindenkinek az aggódást és a támogatást, valamint azt a szeretetet, amelyet az elmúlt napokban kapott.
Nyitókép forrása: Facebook