Ellopott kisrepülő miatt riasztották a Gripeneket, elfogták a 24 éves férfit

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A repülő Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre.
Egy Kalocsáról ellopott kisrepülő miatt riasztották a Magyar Honvédség készenléti vadászgépeit szombat reggel. A repülő Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre, a rendőrség később elfogta a gépet eltulajdonító 24 éves férfit.
Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook-bejegyzése szerint a honvédség radarjai észlelték a Paks felé tartó kisrepülőt, ezért a készenléti vadászgép-pár a levegőbe emelkedett. A miniszter közlése szerint a paksi atomerőmű kiemelten védett objektum, amelynek légterében meghatározott korlátozások vonatkoznak a polgári légijárművek közlekedésére.
A kisgép néhány perccel később Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre.
A Gripenek megtalálták a sérült repülőt, és a helyszín felett maradtak a mentőhelikopter, illetve a földi mentőegységek megérkezéséig.
A miniszter tájékoztatása szerint az eset során személyi sérülés nem történt.
A rendőrség később közölte, hogy elfogták a Kalocsáról ellopott kisrepülő 24 éves eltulajdonítóját. A tájékoztatás szerint a rendőrségre szombat reggel érkezett bejelentés arról, hogy Gerjen határában egy kisrepülő kényszerleszállást hajtott végre.
A férfi a repülőt hátrahagyta, majd az 512-es számú úton gyalogolt. Egy arra közlekedő autós megállt, hogy segítsen neki. A férfi beült a járműbe, és megpróbált elhajtani vele, ezt azonban az autó utasa megakadályozta. A helyszínre érkező rendőrök perceken belül elfogták.
A Bács-Kiskun és a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a férfival szemben jármű önkényes elvétele és más bűncselekmények miatt indítottak eljárást. A rendőrség közlése szerint a férfit kihallgatása után bűnügyi őrizetbe veszik, és kezdeményezik letartóztatását.
A rendőrség tájékoztatása alapján a férfi ittas állapotban lehetett, azt azonban még vizsgálják, hogy más szer hatása alatt állt-e.
A kisrepülő kényszerleszállásának körülményeit a légügyi hatóság értesítése mellett, szakértők bevonásával vizsgálják. A rendőrség emellett a légügyi hatósággal együttműködve közös ellenőrzést kezdeményezett a kalocsai repülőtéren, amelyet a közlés szerint az ország többi repülőterére is kiterjesztenek.
Nyitókép forrása: Facebook / HM Zrínyi