Ellopott kisrepülő miatt riasztották a Gripeneket, elfogták a 24 éves férfit

A férfi a repülőt hátrahagyta, majd az 512-es számú úton gyalogolt. Egy arra közlekedő autós megállt, hogy segítsen neki. A férfi beült a járműbe, és megpróbált elhajtani vele, ezt azonban az autó utasa megakadályozta. A helyszínre érkező rendőrök perceken belül elfogták.

A Bács-Kiskun és a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a férfival szemben jármű önkényes elvétele és más bűncselekmények miatt indítottak eljárást. A rendőrség közlése szerint a férfit kihallgatása után bűnügyi őrizetbe veszik, és kezdeményezik letartóztatását.