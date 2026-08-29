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08. 29.
szombat
ruszin - szendi romulusz rendőrség magyar honvédség kényszerleszállás

Ellopott kisrepülő miatt riasztották a Gripeneket, elfogták a 24 éves férfit

2026. augusztus 29. 12:56

A repülő Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre.

2026. augusztus 29. 12:56
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Egy Kalocsáról ellopott kisrepülő miatt riasztották a Magyar Honvédség készenléti vadászgépeit szombat reggel. A repülő Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre, a rendőrség később elfogta a gépet eltulajdonító 24 éves férfit.

Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter Facebook-bejegyzése szerint a honvédség radarjai észlelték a Paks felé tartó kisrepülőt, ezért a készenléti vadászgép-pár a levegőbe emelkedett. A miniszter közlése szerint a paksi atomerőmű kiemelten védett objektum, amelynek légterében meghatározott korlátozások vonatkoznak a polgári légijárművek közlekedésére.

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A kisgép néhány perccel később Gerjen térségében kényszerleszállást hajtott végre.

A Gripenek megtalálták a sérült repülőt, és a helyszín felett maradtak a mentőhelikopter, illetve a földi mentőegységek megérkezéséig.

A miniszter tájékoztatása szerint az eset során személyi sérülés nem történt.

A rendőrség később közölte, hogy elfogták a Kalocsáról ellopott kisrepülő 24 éves eltulajdonítóját. A tájékoztatás szerint a rendőrségre szombat reggel érkezett bejelentés arról, hogy Gerjen határában egy kisrepülő kényszerleszállást hajtott végre.

A férfi a repülőt hátrahagyta, majd az 512-es számú úton gyalogolt. Egy arra közlekedő autós megállt, hogy segítsen neki. A férfi beült a járműbe, és megpróbált elhajtani vele, ezt azonban az autó utasa megakadályozta. A helyszínre érkező rendőrök perceken belül elfogták.

A Bács-Kiskun és a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai a férfival szemben jármű önkényes elvétele és más bűncselekmények miatt indítottak eljárást. A rendőrség közlése szerint a férfit kihallgatása után bűnügyi őrizetbe veszik, és kezdeményezik letartóztatását.

A rendőrség tájékoztatása alapján a férfi ittas állapotban lehetett, azt azonban még vizsgálják, hogy más szer hatása alatt állt-e.

A kisrepülő kényszerleszállásának körülményeit a légügyi hatóság értesítése mellett, szakértők bevonásával vizsgálják. A rendőrség emellett a légügyi hatósággal együttműködve közös ellenőrzést kezdeményezett a kalocsai repülőtéren, amelyet a közlés szerint az ország többi repülőterére is kiterjesztenek.

Nyitókép forrása: Facebook / HM Zrínyi

Összesen 9 komment

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doors1960
2026. augusztus 29. 16:16
örüljön toka tábornok, hogy nem a gripent kötötte el!🤣
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nemecsek-3
2026. augusztus 29. 15:56
Ez az az eset amire lenne más egyszerű, határozottan hatékony megoldás is ellentétben a hosszadalmas közpénzből finanszírozott emberek idejét pazarló vizsgálatokkal kihalgatásokkal, valós eredményt nem hozó ítélkezésekkel
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schwabisch2026
2026. augusztus 29. 14:45
Ez valahol nagyot szólt! A tag bé van baszva, mint gerely. Hulla részegen felszáll, leszáll, túléli. Aztán nekiáll GTA-zni és kocsit akar elrabolni. Nem gyenge!
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massivement7
2026. augusztus 29. 14:30
Jó kis bulika vót, csakhogy ezt nem fogja megúszni felfüggesztettel, pláne, hogy ivott is.
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