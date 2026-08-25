Eltűntként körözi a rendőrség a korábbi magyar válogatott labdarúgót

Az Index információi szerint Buzsáky Ákos évek óta Szentendrén lakott feleségével és két lányával. Ismerősei szerint kiegyensúlyozott családi életet él. A portálnál úgy értesültek, hogy Görögországban, az építőiparban vannak érdekeltségei, ezért gyakran járt ott.

Az üggyel kapcsolatban az Index is megpróbálta keresni a korábbi válogatott labdarúgót, ám telefonján nem lehet elérni.