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magyar válogatott buzsáky ákos rendőrség körözés

Eltűntként körözi a rendőrség a korábbi magyar válogatott labdarúgót

2026. augusztus 25. 13:00

Egyelőre nem tudni a körözés okát, az egykori élsportolót még nem sikerült elérni, csak az édesapját.

2026. augusztus 25. 13:00
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Eltűnt személyként körözi a rendőrség a korábbi magyar válogatott labdarúgót, Buzsáky Ákost – szúrta ki a Blikk.

A lap azonban azt írta, 

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egyelőre nem tudni a körözés okát.

Az Index információi szerint Buzsáky Ákos évek óta Szentendrén lakott feleségével és két lányával. Ismerősei szerint kiegyensúlyozott családi életet él. A portálnál úgy értesültek, hogy Görögországban, az építőiparban vannak érdekeltségei, ezért gyakran járt ott.

Az üggyel kapcsolatban az Index is megpróbálta keresni a korábbi válogatott labdarúgót, ám telefonján nem lehet elérni.

A Blikk közben elérte Buzsáky Ákos édesapját, 

aki a következőket mondta a lapnak: „Nem tudtam arról, hogy a rendőrség is körözi a fiamat. Alapvetően sok időt tölt Görögországban, ahol építési vállalkozóként dolgozik. A múlt évet szinte teljes egészében ott töltötte. Mivel nem egy fedél alatt élünk, azért nem meglepő, ha csak ritkábban beszélünk. Én a múlt héten beszéltem vele egyébként utoljára, akkor éppen itthon volt”.

A Blikk úgy tudja, a focista már nem él együtt a két kislánya édesanyjával. 

Az édesanyja is kereste a napokban, a lap szerint elképzelhető, hogy ő jelentette be az eltűnését a rendőrségen.

Nyitókép: Képernyőfotó (Forrás: Police.hu)

 

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