Eltűntként körözi a rendőrség a korábbi magyar válogatott labdarúgót

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Egyelőre nem tudni a körözés okát, az egykori élsportolót még nem sikerült elérni, csak az édesapját.
Eltűnt személyként körözi a rendőrség a korábbi magyar válogatott labdarúgót, Buzsáky Ákost – szúrta ki a Blikk.
A lap azonban azt írta,
egyelőre nem tudni a körözés okát.
Az Index információi szerint Buzsáky Ákos évek óta Szentendrén lakott feleségével és két lányával. Ismerősei szerint kiegyensúlyozott családi életet él. A portálnál úgy értesültek, hogy Görögországban, az építőiparban vannak érdekeltségei, ezért gyakran járt ott.
Az üggyel kapcsolatban az Index is megpróbálta keresni a korábbi válogatott labdarúgót, ám telefonján nem lehet elérni.
A Blikk közben elérte Buzsáky Ákos édesapját,
aki a következőket mondta a lapnak: „Nem tudtam arról, hogy a rendőrség is körözi a fiamat. Alapvetően sok időt tölt Görögországban, ahol építési vállalkozóként dolgozik. A múlt évet szinte teljes egészében ott töltötte. Mivel nem egy fedél alatt élünk, azért nem meglepő, ha csak ritkábban beszélünk. Én a múlt héten beszéltem vele egyébként utoljára, akkor éppen itthon volt”.
A Blikk úgy tudja, a focista már nem él együtt a két kislánya édesanyjával.
Az édesanyja is kereste a napokban, a lap szerint elképzelhető, hogy ő jelentette be az eltűnését a rendőrségen.
Nyitókép: Képernyőfotó (Forrás: Police.hu)