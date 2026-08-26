Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 26.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 26.
szerda
fehér tibor fekete vonat rendőrség beat elfogatóparancs

Körözik a Fekete Vonat egykori tagját

2026. augusztus 26. 16:28

Fehér Tibor, a Fekete Vonat egykori tagja ellen elfogatóparancsot adott ki a Fővárosi Törvényszék BV. Csoportja – szúrta ki a Blikk a rendőrség hivatalos körözési adatbázisában.

2026. augusztus 26. 16:28
null

A nyilvántartás szerint az elfogatóparancsot 2026. augusztus 26-án bocsátották ki, az eljárás alapja pedig garázdaság. A rendőrségi adatlapból ugyanakkor nem derül ki, pontosan milyen ügy miatt körözik a férfit, illetve az sem, hogy mikor és hol történt a feltételezett eset.

A rendőrség arra kéri azokat, akik Fehér Tibor tartózkodási helyéről érdemi információval rendelkeznek, hogy jelentkezzenek a Budapesti VIII. Kerületi Rendőrkapitányságon, vagy tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívón.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Fehér Tibor a Fekete Vonat tagjaként vált ismertté, majd az együttes feloszlása után szólóelőadóként és dalszerzőként folytatta pályafutását. 2023-ban a zenekar tagjaként a Papp László Budapest Sportarénában is fellépett.

A nagy visszatérő koncert után azonban ismét külön utakon folytatták a zenészek. Beat az elmúlt években komoly anyagi és magánéleti nehézségekkel is szembesült, miközben többször próbálta újraindítani zenei karrierjét, írja a Blikk.

Nyitókép forrása: Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vucli_T
2026. augusztus 26. 16:58
Monoron hősködött ő is?
Válasz erre
0
0
rugbista
2026. augusztus 26. 16:51
Jesszasz, ha minden cigányt keresnének garázdaság miatt!
Válasz erre
1
0
mlotta
2026. augusztus 26. 16:43
rasszizmus
Válasz erre
0
0
tidal-wave-is-back
2026. augusztus 26. 16:34
Ahogy Ogli G mondaná: Két majom meg egy dagadt labda, büszke lehetsz a Fekete Vonatra...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!