Körözik a Fekete Vonat egykori tagját

A nyilvántartás szerint az elfogatóparancsot 2026. augusztus 26-án bocsátották ki, az eljárás alapja pedig garázdaság. A rendőrségi adatlapból ugyanakkor nem derül ki, pontosan milyen ügy miatt körözik a férfit, illetve az sem, hogy mikor és hol történt a feltételezett eset.

A rendőrség arra kéri azokat, akik Fehér Tibor tartózkodási helyéről érdemi információval rendelkeznek, hogy jelentkezzenek a Budapesti VIII. Kerületi Rendőrkapitányságon, vagy tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívón.