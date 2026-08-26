Körözik a Fekete Vonat egykori tagját

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Fehér Tibor, a Fekete Vonat egykori tagja ellen elfogatóparancsot adott ki a Fővárosi Törvényszék BV. Csoportja – szúrta ki a Blikk a rendőrség hivatalos körözési adatbázisában.
A nyilvántartás szerint az elfogatóparancsot 2026. augusztus 26-án bocsátották ki, az eljárás alapja pedig garázdaság. A rendőrségi adatlapból ugyanakkor nem derül ki, pontosan milyen ügy miatt körözik a férfit, illetve az sem, hogy mikor és hol történt a feltételezett eset.
A rendőrség arra kéri azokat, akik Fehér Tibor tartózkodási helyéről érdemi információval rendelkeznek, hogy jelentkezzenek a Budapesti VIII. Kerületi Rendőrkapitányságon, vagy tegyenek bejelentést a 112-es segélyhívón.
Fehér Tibor a Fekete Vonat tagjaként vált ismertté, majd az együttes feloszlása után szólóelőadóként és dalszerzőként folytatta pályafutását. 2023-ban a zenekar tagjaként a Papp László Budapest Sportarénában is fellépett.
A nagy visszatérő koncert után azonban ismét külön utakon folytatták a zenészek. Beat az elmúlt években komoly anyagi és magánéleti nehézségekkel is szembesült, miközben többször próbálta újraindítani zenei karrierjét, írja a Blikk.
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