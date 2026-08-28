Elfogták és büntetés-végrehajtási intézetbe vitték a Fekete Vonat egykori énekesét

Fehér Tibor neve szerdán jelent meg a rendőrség hivatalos körözési adatbázisában. A nyilvántartás szerint a Fővárosi Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja augusztus 26-án adott ki ellene elfogatóparancsot garázdaság miatt.

A Fővárosi Törvényszék a Blikknek pontosította, hogy a körözést azért adták ki, mert Fehér nem fizette meg a garázdaság miatt kiszabott 225 ezer forintos pénzbüntetést. Emiatt fogházba kellett volna vonulnia, ezt azonban nem tette meg.