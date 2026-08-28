Elfogták és büntetés-végrehajtási intézetbe vitték a Fekete Vonat egykori énekesét

Körözik a Fekete Vonat egykori tagját
Fehér Tibor, a Fekete Vonat egykori tagja ellen elfogatóparancsot adott ki a Fővárosi Törvényszék BV. Csoportja – szúrta ki a Blikk a rendőrség hivatalos körözési adatbázisában.
A rendőrök csütörtökön elfogták, előállították, majd büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték Fehér Tibort, a Fekete Vonat egykori énekesét, művésznevén Beatet – írta a Blikk a Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján.
Fehér Tibor neve szerdán jelent meg a rendőrség hivatalos körözési adatbázisában. A nyilvántartás szerint a Fővárosi Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja augusztus 26-án adott ki ellene elfogatóparancsot garázdaság miatt.
A Fővárosi Törvényszék a Blikknek pontosította, hogy a körözést azért adták ki, mert Fehér nem fizette meg a garázdaság miatt kiszabott 225 ezer forintos pénzbüntetést. Emiatt fogházba kellett volna vonulnia, ezt azonban nem tette meg.
A zenész a körözés hírének megjelenése után, csütörtök hajnalban a VIII. kerületi rendőrkapitányság Víg utcai épülete előtt videót készített arról, hogy megpróbálja feladni magát, de nem tudott bejutni az épületbe.
A rendőrség később elfogta és előállította Fehér Tibort, majd büntetés-végrehajtási intézetbe kísérte. Arról nem adtak tájékoztatást, hogy pontosan melyik intézetben helyezték el.
Fehér Tibor a Fekete Vonat tagjaként vált ismertté, majd szólóban is folytatta zenei pályáját. Az együttes 2023-ban a Papp László Budapest Sportarénában adott koncertet, amely után ismét külön utakon folytatták.
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Fehér Tibor, a Fekete Vonat egykori tagja ellen elfogatóparancsot adott ki a Fővárosi Törvényszék BV. Csoportja – szúrta ki a Blikk a rendőrség hivatalos körözési adatbázisában.
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