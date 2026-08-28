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fehér tibor fekete vonat fővárosi törvényszék beat büntetés

Elfogták és büntetés-végrehajtási intézetbe vitték a Fekete Vonat egykori énekesét

2026. augusztus 28. 12:36

A rendőrök csütörtökön elfogták, előállították, majd büntetés-végrehajtási intézetbe kísérték Fehér Tibort, a Fekete Vonat egykori énekesét, művésznevén Beatet – írta a Blikk a Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása alapján.

2026. augusztus 28. 12:36
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Fehér Tibor neve szerdán jelent meg a rendőrség hivatalos körözési adatbázisában. A nyilvántartás szerint a Fővárosi Törvényszék büntetés-végrehajtási csoportja augusztus 26-án adott ki ellene elfogatóparancsot garázdaság miatt.

A Fővárosi Törvényszék a Blikknek pontosította, hogy a körözést azért adták ki, mert Fehér nem fizette meg a garázdaság miatt kiszabott 225 ezer forintos pénzbüntetést. Emiatt fogházba kellett volna vonulnia, ezt azonban nem tette meg.

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A zenész a körözés hírének megjelenése után, csütörtök hajnalban a VIII. kerületi rendőrkapitányság Víg utcai épülete előtt videót készített arról, hogy megpróbálja feladni magát, de nem tudott bejutni az épületbe.

A rendőrség később elfogta és előállította Fehér Tibort, majd büntetés-végrehajtási intézetbe kísérte. Arról nem adtak tájékoztatást, hogy pontosan melyik intézetben helyezték el.

Fehér Tibor a Fekete Vonat tagjaként vált ismertté, majd szólóban is folytatta zenei pályáját. Az együttes 2023-ban a Papp László Budapest Sportarénában adott koncertet, amely után ismét külön utakon folytatták.

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Nyitókép forrása: Facebook

Összesen 2 komment

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Syr Wullam
2026. augusztus 28. 13:08
Örs vezér téri emlék: – Most azér', mer' cigány vagyok? – Azér'. 😌
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Toma78
2026. augusztus 28. 12:53
Hat akkor a Decathlon Security remélem az év elfogasaként tűnteti fel majd ezt a drogos szardarabot aki jóhogy nem a kapítanyság elött addig csővezett ameddig az éjszakai szolgálatos állomány felébredt a nagy munkába... Biztos ő is NER kegyenc 100 milliót vissza tőle...🤣😂🖕🤡🖕
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mlotta
2026. augusztus 28. 12:47
Rasszizmus
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