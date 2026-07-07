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nicholas michalski fővárosi törvényszék gyilkosság Budapest

Csütörtökön hirdethet ítéletet a bíróság az ír férfi ügyében, aki meggyilkolt egy amerikai nőt Budapesten

2026. július 07. 12:45

A Fővárosi Törvényszék csütörtökre halasztotta az elsőfokú határozat kihirdetését annak az ír férfinek az ügyében, akit egy amerikai nő meggyilkolásával vádolnak.

2026. július 07. 12:45
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A védői perbeszéd és a vádlott utolsó szó jogán történő felszólalása után csütörtökre halasztotta az elsőfokú határozat kihirdetését a Fővárosi Törvényszék annak az ír férfinek az ügyében, aki 2024 novemberében Budapesten szexuális együttlét során meggyilkolt egy amerikai nőt.

A vád szerint a 38 éves ír férfi 2024. november 4-én este egy belvárosi szórakozóhelyen ismerkedett meg a sértettel, egy 31 éves, turistaként Magyarországra érkezett amerikai nővel. Később felmentek a férfi lakására, ahol szexuális együttlét közben a vádlott bántalmazta és megfojtotta a nőt.

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A sértett halálát követően a férfi összetakarított a lakásban, majd vásárolt egy nagyméretű bőröndöt, amelybe beletette a nő holttestét. Ezután bérelt egy autót, és a bőröndöt elvitte egy Balaton környéki erdős területre, ahol elrejtette azt.

A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint férfi a kihallgatása során beismerte a gyilkosságot, de azt állította, hogy véletlen baleset történt intim együttlétük közben. A bíróság előtt ugyanakkor már tagadta az emberölés elkövetését.

A keddi tárgyaláson az elhunyt nő édesanyja felolvasott egy nyilatkozatot, amelyben többek között azt hangsúlyozta, hogy lánya „biztos nem mondott semmire igent”, ami aznap éjjel történt. Az édesanya azt kérte a bíróságtól, hogy a lehető legsúlyosabb büntetést szabja ki a férfire.

Az ír férfi ügyvédje, Magyar György a bizonyítási eljárás újranyitására tett indítványt, arra hivatkozva, hogy a per során nem tárták fel az áldozat magatartáskultúráját, személyiségét, előéletét, pedig ez elengedhetetlen az objektív ítélethez. Ezt jelen esetben csak orvosszakértők bevonásával lehet megoldani.

Többször hangsúlyozta, hogy védence és az áldozat közös megegyezéssel, szexuális együttlét céljából mentek fel a férfi lakásába, így kizárt a szándékos emberölés, védencének semmilyen indítéka nem volt erre. Az ügyvéd szerint egyértelműen baleset történt, a férfi későbbi cselekedetét pedig a pánik okozta.

A vádlott az utolsó szó jogán azt mondta, hogy az együttlét során mindent, amit tett – így a fojtogatást –, azért tette, mert az áldozat erre kérte. Hangsúlyozta, hogy nem akarta elvenni a nő életét és nagyon sajnálja a történteket.

Nyitókép: Nicholas Michalski Facebook-oldala

 

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Összesen 14 komment

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Sorrend:
kapor tyütyü
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2026. július 07. 14:05 Szerkesztve
Az áldozat menyasszony volt. Az esküvője előtt átruccant egy utolsó közös európai kirándulásra a barátnőjével, akit Budapesten lekoptatott. Az ment tovább Olaszországba egyedül, hogy majd ott találkoznak. A Pesten maradt nő meg belevetette magát az éjszakába, fölszedett egy hozzá hasonló, erkölcstelen és beteges fazont, és így sikerült a romantika, sorry. Kereste a bajt, megtalálta. Otthon most hiába várja a vőlegénye. Ugyanott arany jegygyűrűk eladók. P.s. Ha valaki érzéketlenséggel vádol, hogy nincs bennem sajnálat: igaza van. Az efféléket még szánni se tudom.
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2
0
q-q-ri-q
2026. július 07. 13:57
Magyar György felbukkan mindenhol, mint szar az eldugult csatornából. Az, hogy az ír kötelet érdemelne egy normális helyen, már ennek a feketeöves hazaárulónak a védelme is igazolja.
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5
0
buktor-viktor
2026. július 07. 13:57
Az elkövető fehér, keresztény, heteró férfi. Nyolc hozzászólás. Bezzeg ha migráns lenne, már itt őrjöngene több száz kommentelő.
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1
4
Sróf
2026. július 07. 13:31
Petró ettől az ír elkövetőtől tanulhatta el a konszenzuális varázsigét. Az ír elkövető pedig azt tanulhatja meg, milyen az, ha nincs mentelmi joga.
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3
0
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