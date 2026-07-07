Csütörtökön hirdethet ítéletet a bíróság az ír férfi ügyében, aki meggyilkolt egy amerikai nőt Budapesten

A rendőrség korábbi tájékoztatása szerint férfi a kihallgatása során beismerte a gyilkosságot, de azt állította, hogy véletlen baleset történt intim együttlétük közben. A bíróság előtt ugyanakkor már tagadta az emberölés elkövetését.

A keddi tárgyaláson az elhunyt nő édesanyja felolvasott egy nyilatkozatot, amelyben többek között azt hangsúlyozta, hogy lánya „biztos nem mondott semmire igent”, ami aznap éjjel történt. Az édesanya azt kérte a bíróságtól, hogy a lehető legsúlyosabb büntetést szabja ki a férfire.

Az ír férfi ügyvédje, Magyar György a bizonyítási eljárás újranyitására tett indítványt, arra hivatkozva, hogy a per során nem tárták fel az áldozat magatartáskultúráját, személyiségét, előéletét, pedig ez elengedhetetlen az objektív ítélethez. Ezt jelen esetben csak orvosszakértők bevonásával lehet megoldani.