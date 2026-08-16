Papp László nekiment a Tisza-kormánynak az akkumulátorgyárak miatt

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Élesen bírálta Papp László, Debrecen polgármestere Tárkányi Zsolt, a Tisza-kormány parlamenti államtitkárának akkumulátorgyárakkal kapcsolatos kijelentéseit.
A városvezető szerint az ipari beruházóknak természetesen be kell tartaniuk minden vonatkozó jogszabályt, ugyanakkor a hatósági ellenőrzés és az engedélyezés elsősorban a kormányhivatalok feladata, nem az önkormányzatoké.
Papp László szerint önmagában nem feltétlenül jelenti egy beruházás leállítását, ha a kormány korlátozza bizonyos kiemelt beruházási szabályok alkalmazását. Ha ugyanis a beruházó a már meglévő engedélyei alapján folytathatja a munkát, az építkezés továbbra is haladhat.
A polgármester ezért ironikusan úgy reagált Tárkányi kijelentéseire: „Ez aztán a keménység!”
Szerinte valódi jelentősége csak akkor lenne a bejelentett korlátozásnak, ha az érintett beruházónak a további munkálatokhoz új engedélyeket is kellene szereznie.
Papp László kettős beszéddel vádolja a kormányt
A debreceni polgármester elsősorban politikai szempontból támadta Tárkányit. Úgy vélte, hogy a Tisza-kormány tagjaként az államtitkár már nem csupán kívülről bírálja a kormányzati döntéseket, hanem azok meghozatalában is részt vesz, ezért felelősséggel tartozik értük.
Papp László szerint különösen ellentmondásos, hogy miközben Tárkányi korábban „történelmi bűnnek” nevezte az akkumulátorgyárak Magyarországra telepítését, a Tisza-kormány egyik első jelentősebb külföldi ipari beruházásaként éppen egy, az akkumulátoriparhoz kapcsolódó projektet jelentett be az esztergomi Suzuki mellett.
A polgármester szerint ez már nem az előző kormány döntése, hanem a jelenlegi kabinet teljesítménye. Emellett azt is kifogásolta, hogy miközben Tárkányi a debrecenieket az akkumulátorgyárak ellen mozgósítja, a kormány képviselői közben a Debrecenben működő akkumulátoripari szereplőkkel egyeztetnek az ágazat jövőjéről.
Tárkányi Zsolt korábban azt közölte, hogy a Tisza-kormány nem támogatja, hogy a kínai CATL a meglévő debreceni üzem mellé további két gyárat építsen. Papp László szerint ugyanakkor a kormány jelenlegi lépései azt mutatják, hogy az akkumulátoripart továbbra is stratégiai ágazatként kezelik.
A debreceni polgármester ugyanakkor nem az ipari beruházások teljes elutasítása mellett érvelt. Szerinte szigorúbb szabályokra és azok következetes betartatására van szükség, miközben a gazdasági fejlődést és a környezetvédelmi szempontokat össze kell hangolni – számol be a Világgazdaság.
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