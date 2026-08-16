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Debrecen Tisza Párt Tárkányi Zsolt suzuki catl papp lászló akkumulátorgyár Esztergom

Papp László nekiment a Tisza-kormánynak az akkumulátorgyárak miatt

2026. augusztus 16. 18:01

Élesen bírálta Papp László, Debrecen polgármestere Tárkányi Zsolt, a Tisza-kormány parlamenti államtitkárának akkumulátorgyárakkal kapcsolatos kijelentéseit.

2026. augusztus 16. 18:01
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A városvezető szerint az ipari beruházóknak természetesen be kell tartaniuk minden vonatkozó jogszabályt, ugyanakkor a hatósági ellenőrzés és az engedélyezés elsősorban a kormányhivatalok feladata, nem az önkormányzatoké.

Papp László szerint önmagában nem feltétlenül jelenti egy beruházás leállítását, ha a kormány korlátozza bizonyos kiemelt beruházási szabályok alkalmazását. Ha ugyanis a beruházó a már meglévő engedélyei alapján folytathatja a munkát, az építkezés továbbra is haladhat.

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A polgármester ezért ironikusan úgy reagált Tárkányi kijelentéseire: „Ez aztán a keménység!”

Szerinte valódi jelentősége csak akkor lenne a bejelentett korlátozásnak, ha az érintett beruházónak a további munkálatokhoz új engedélyeket is kellene szereznie.

Papp László kettős beszéddel vádolja a kormányt

A debreceni polgármester elsősorban politikai szempontból támadta Tárkányit. Úgy vélte, hogy a Tisza-kormány tagjaként az államtitkár már nem csupán kívülről bírálja a kormányzati döntéseket, hanem azok meghozatalában is részt vesz, ezért felelősséggel tartozik értük.

Papp László szerint különösen ellentmondásos, hogy miközben Tárkányi korábban „történelmi bűnnek” nevezte az akkumulátorgyárak Magyarországra telepítését, a Tisza-kormány egyik első jelentősebb külföldi ipari beruházásaként éppen egy, az akkumulátoriparhoz kapcsolódó projektet jelentett be az esztergomi Suzuki mellett.

A polgármester szerint ez már nem az előző kormány döntése, hanem a jelenlegi kabinet teljesítménye. Emellett azt is kifogásolta, hogy miközben Tárkányi a debrecenieket az akkumulátorgyárak ellen mozgósítja, a kormány képviselői közben a Debrecenben működő akkumulátoripari szereplőkkel egyeztetnek az ágazat jövőjéről.

A CATL bővítését sem támogatná a Tisza

Tárkányi Zsolt korábban azt közölte, hogy a Tisza-kormány nem támogatja, hogy a kínai CATL a meglévő debreceni üzem mellé további két gyárat építsen. Papp László szerint ugyanakkor a kormány jelenlegi lépései azt mutatják, hogy az akkumulátoripart továbbra is stratégiai ágazatként kezelik.

A debreceni polgármester ugyanakkor nem az ipari beruházások teljes elutasítása mellett érvelt. Szerinte szigorúbb szabályokra és azok következetes betartatására van szükség, miközben a gazdasági fejlődést és a környezetvédelmi szempontokat össze kell hangolni – számol be a Világgazdaság.

Nyitókép forrása: Facebook

 

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Összesen 21 komment

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Sorrend:
BBrutus
2026. augusztus 16. 20:15
1, Ki a tököm akart elektromos autót? Az EU erőltette, mert "környezet barát." 2, Ha már vannak e autók, azokba akkumulátor is kell. Azt meg gyártani kell valahol. 3, a BMW azért ment Debrecenbe, mert ott van akkugyártás. Szerintem már jelezték a Polginak, hogy ne baszakodjon a kormány a CATL-al, mert mennek ők is. Az AUDI már nyíltan figyelmeztette is a Tiszát. 4, Debrecent a Fidesz emelte ki a paraszti létből, de ha nem vigyáznak és tiszás polgármestert választanak, akkor ismét túrhatják a földet. Az Ukránok ellen az meg nem fog menni.
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2
0
bunko-jobbos
2026. augusztus 16. 20:02
Öntökönszúrás, ha röviden szeretném a helyzetet vázolni. A németek (még) megengedhetik maguknak, hogy a saját iparukat rombolják, de mi nem. Majd meglátjuk 4 év múlva, hogy a mérges libsik, akiknek fájt, hogy Bulgária és Románia van csak mögöttünk, emiatt fikázták az Orbán-kormáényt, mit mondanak majd az utolsó helyre.
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3
1
gullwing
2026. augusztus 16. 19:41
Tárkányi amúgy egy vízgerebjéző senki: kommunikációból diplomázott... Pont olyan agyhalott kólásdoboz mint a többi selejt tiszás...
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6
0
gullwing
2026. augusztus 16. 19:38
Ha elüldözik ezeket a gyárakat a tiszás agyhalott prolik HOL fognak dolgozni?!
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4
1
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