Papp László nekiment a Tisza-kormánynak az akkumulátorgyárak miatt

A városvezető szerint az ipari beruházóknak természetesen be kell tartaniuk minden vonatkozó jogszabályt, ugyanakkor a hatósági ellenőrzés és az engedélyezés elsősorban a kormányhivatalok feladata, nem az önkormányzatoké.

Papp László szerint önmagában nem feltétlenül jelenti egy beruházás leállítását, ha a kormány korlátozza bizonyos kiemelt beruházási szabályok alkalmazását. Ha ugyanis a beruházó a már meglévő engedélyei alapján folytathatja a munkát, az építkezés továbbra is haladhat.