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debrecen késelés halálhír

Halálra késelt egy 23 éves férfit egy hajléktalan Debrecenben

2026. augusztus 30. 20:39

Két fiatal férfit is megkéselt egy 64 éves férfi Debrecenben, miután rászóltak, mert egy nővel kiabált és bántalmazta.

2026. augusztus 30. 20:39
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Vasárnap hajnalban két fiatal férfit is megkéselt egy 64 éves hajléktalan férfi Debrecenben, a Múzeum utcánál található parkban – számolt be az RTL Híradó alapján az ATV. A 64 éves elkövető azután támadt rájuk, hogy a két férfi rászólt, amiért egy nővel kiabált és bántalmazta őt. A szóváltás ezt követően fajult tettlegességig.

A késelő egy 23 éves férfit szíven, egy évvel idősebb társát pedig hasba szúrta. Harmadik barátjuk megpróbált segíteni a sérülteken, majd rövid időn belül a mentők is a helyszínre érkeztek. A 23 éves fiatal életét azonban már nem tudták megmenteni, a kórházba szállítást követően belehalt sérüléseibe.

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A rendőrök a kapott személyleírás alapján azonnal megkezdték az elkövető felkutatását. A 64 éves férfit mintegy két órával később megtalálták, megbilincselték, majd előállították a főkapitányságra. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának tájékoztatása szerint a férfit gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.

Nyitókép: Pixabay

 