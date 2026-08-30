Halálra késelt egy 23 éves férfit egy hajléktalan Debrecenben

Vasárnap hajnalban két fiatal férfit is megkéselt egy 64 éves hajléktalan férfi Debrecenben, a Múzeum utcánál található parkban – számolt be az RTL Híradó alapján az ATV. A 64 éves elkövető azután támadt rájuk, hogy a két férfi rászólt, amiért egy nővel kiabált és bántalmazta őt. A szóváltás ezt követően fajult tettlegességig.

A késelő egy 23 éves férfit szíven, egy évvel idősebb társát pedig hasba szúrta. Harmadik barátjuk megpróbált segíteni a sérülteken, majd rövid időn belül a mentők is a helyszínre érkeztek. A 23 éves fiatal életét azonban már nem tudták megmenteni, a kórházba szállítást követően belehalt sérüléseibe.