Halálra késelt egy 23 éves férfit egy hajléktalan Debrecenben

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Két fiatal férfit is megkéselt egy 64 éves férfi Debrecenben, miután rászóltak, mert egy nővel kiabált és bántalmazta.
Vasárnap hajnalban két fiatal férfit is megkéselt egy 64 éves hajléktalan férfi Debrecenben, a Múzeum utcánál található parkban – számolt be az RTL Híradó alapján az ATV. A 64 éves elkövető azután támadt rájuk, hogy a két férfi rászólt, amiért egy nővel kiabált és bántalmazta őt. A szóváltás ezt követően fajult tettlegességig.
A késelő egy 23 éves férfit szíven, egy évvel idősebb társát pedig hasba szúrta. Harmadik barátjuk megpróbált segíteni a sérülteken, majd rövid időn belül a mentők is a helyszínre érkeztek. A 23 éves fiatal életét azonban már nem tudták megmenteni, a kórházba szállítást követően belehalt sérüléseibe.
A rendőrök a kapott személyleírás alapján azonnal megkezdték az elkövető felkutatását. A 64 éves férfit mintegy két órával később megtalálták, megbilincselték, majd előállították a főkapitányságra. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságának tájékoztatása szerint a férfit gyanúsítottként kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték letartóztatását.
Nyitókép: Pixabay