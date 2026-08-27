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mkksz boros gergely halálhír

Munkabalesetben elhunyt Boros Gergely, világ- és Európa-bajnok kajakos

2026. augusztus 27. 11:52

A tragédia szerda este történt Pakson.

2026. augusztus 27. 11:52
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Életének 43. évében elhunyt Boros Gergely, világ- és Európa-bajnok kajakos, aki 2018 és 2024 között a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) szakmai igazgatója volt – adta hírül csütörtökön reggel az MKKSZ honlapja.

A szövetség felidézte, hogy a szekszárdi születésű Boros Gergely egy ideig párhuzamosan kosárlabdázott és kajakozott az Atomerőmű SE színeiben, végül az utóbbi sportágat választotta.

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Tizennyolc évesen csatlakozott Séra Miklós felnőttcsapatához, ami hamar meghozta a felnőtt eredményeket is számára: a 2003-as előolimpián párosban Szabó Gergellyel ezüstérmes lett K–2 1000 méteren. A 2004-es poznani kontinensbajnokságon Európa-bajnoki címet szerzett a K-4 200 méteren versenyző egység tagjaként, ezt követően a korosztályában, az U23-asok mezőnyében olimpiai számban, K-4 1000 méteren győzött.

A 2005-ös szezonban sorra nyerte az érmeket korosztályában, és a felnőtt Eb-n is gyűjtött egy ezüstöt egyesben 200 méteren. Pályafutása meghatározó élménye volt a 2006-os szegedi világbajnokság, amelyen negyedik lett K–1 200 méteren.

2007-ben világbajnok lett a K–4 200 méteres egység tagjaként Duisburgban. Séra Miklós halála után Hüvös Viktor lett az edzője. A pekingi olimpián tartalékként volt a csapat tagja. A következő években is a válogatott tagja maradt. A 2011-es szegedi kvalifikációs vb-n Kammerer Zoltánnal, Vereckei Ákossal és Kucsera Gáborral egy hajóban hetedikként értek célba K-4 1000 méteren.

A következő években különböző párostársakkal indult a világversenyeken, a legeredményesebb a Dombi Rudolffal alkotott kettőse volt: 2014-ben vb-ezüstérmet nyertek K–2 500 méteren. Utolsó világversenye a 2015-ös milánói vb volt, két évvel később, 2017 tavaszán hagyott fel a kajakozással.

Visszavonulása után a sportágban dolgozott tovább, 2017-től a régiós feladatok megvalósulásának operatív felelőse lett, emellett az ASE munkájába is besegített. 2018 és 2024 között a Magyar Kajak-Kenu Szövetség szakmai igazgatója volt.

„Munkáját mindig ugyanolyan alázattal és elhivatottságával végezte, mint amellyel élsportolóként a vízen küzdött a minél jobb eredményekért” – írta az mkksz.hu.

Boros Gergelyt családja, felesége és két gyermeke gyászolja. A Magyar Kajak-Kenu Szövetség a saját halottjának tekinti.

Munkabaleset okozhatta a tragédiát 

Az Index értesülései szerint Boros Gergely egy paksi építkezésen történt munkabalesetben vesztette életét: egy hatalmas üvegfal zuhant rá a padelpályák építése közben. A rendőrség az ügyben halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

(MTI/Mandiner) 

Nyitókép: Magyar Kajak-Kenu Szövetség

 