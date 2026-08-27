Munkabalesetben elhunyt Boros Gergely, világ- és Európa-bajnok kajakos

Életének 43. évében elhunyt Boros Gergely, világ- és Európa-bajnok kajakos, aki 2018 és 2024 között a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) szakmai igazgatója volt – adta hírül csütörtökön reggel az MKKSZ honlapja.

A szövetség felidézte, hogy a szekszárdi születésű Boros Gergely egy ideig párhuzamosan kosárlabdázott és kajakozott az Atomerőmű SE színeiben, végül az utóbbi sportágat választotta.