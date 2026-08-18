Holtan találtak Lengyelországban egy orosz ellenzéki politikust

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Szergej Vlasenko, az ukrajnai háború kitörése után emigrált Varsóba.
Holtan találták varsói lakásában a lengyelországi emigrációban élő Szergej Vlasenko orosz ellenzéki politikust, a vizsgálat jelenlegi szakaszában nem valószínűsítik más személyek közreműködését az ügyben – közölte kedden a varsói kerületi ügyészség.
Vlasenko lakásában éjjel 1 óra óta tart a helyszínelés, szerdán az elhunyt boncolását és toxikológiai vizsgálatát tervezik - mondta el Piotr Antoni Skiba ügyészségi szóvivő a PAP lengyel hírügynökségnek. Hozzátette:
jelenleg semmi sem utal arra, hogy a férfi halálához más személyek hozzájárultak volna.
A lengyel média a SOTA független orosz hírportálon közölt adatokra utalva felidézi: Vlasenko az ukrajnai háború kitörése után emigrált Lengyelországba, ahol politikai menedékjogot kapott. Tagja volt a Népképviselők Kongresszusa nevű, 2022-ben Varsóban alapított orosz ellenzéki mozgalomnak.
(MTI)
Nyitókép: Illusztráció/Pexels