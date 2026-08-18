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lengyelország szergej vlasenko halálhír

Holtan találtak Lengyelországban egy orosz ellenzéki politikust

2026. augusztus 18. 16:05

Szergej Vlasenko, az ukrajnai háború kitörése után emigrált Varsóba.

2026. augusztus 18. 16:05
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Holtan találták varsói lakásában a lengyelországi emigrációban élő Szergej Vlasenko orosz ellenzéki politikust, a vizsgálat jelenlegi szakaszában nem valószínűsítik más személyek közreműködését az ügyben – közölte kedden a varsói kerületi ügyészség.

Vlasenko lakásában éjjel 1 óra óta tart a helyszínelés, szerdán az elhunyt boncolását és toxikológiai vizsgálatát tervezik - mondta el Piotr Antoni Skiba ügyészségi szóvivő a PAP lengyel hírügynökségnek. Hozzátette: 

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jelenleg semmi sem utal arra, hogy a férfi halálához más személyek hozzájárultak volna.

A lengyel média a SOTA független orosz hírportálon közölt adatokra utalva felidézi: Vlasenko az ukrajnai háború kitörése után emigrált Lengyelországba, ahol politikai menedékjogot kapott. Tagja volt a Népképviselők Kongresszusa nevű, 2022-ben Varsóban alapított orosz ellenzéki mozgalomnak.

(MTI)

Nyitókép: Illusztráció/Pexels

 

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Összesen 3 komment

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Sorrend:
gullwing
2026. augusztus 18. 19:17
Népképviselők Kongresszusa, ez nagyon prolinak hangzik...
Válasz erre
1
0
gullwing
2026. augusztus 18. 19:15
Kiesett az emeleti ablakból?
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0
0
koroskenyi-mc-istvan-miskolc-vadaszbikaja
2026. augusztus 18. 16:31
JAKAB PETYA barátomat, mi avasi keménylegények, igazi HÍMek a testünkkel védelmezzük, ha csak hozzá mer nyúlni az orbánc vagy a tiszaros peti
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0
2
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