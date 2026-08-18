Holtan találtak Lengyelországban egy orosz ellenzéki politikust

Holtan találták varsói lakásában a lengyelországi emigrációban élő Szergej Vlasenko orosz ellenzéki politikust, a vizsgálat jelenlegi szakaszában nem valószínűsítik más személyek közreműködését az ügyben – közölte kedden a varsói kerületi ügyészség.

Vlasenko lakásában éjjel 1 óra óta tart a helyszínelés, szerdán az elhunyt boncolását és toxikológiai vizsgálatát tervezik - mondta el Piotr Antoni Skiba ügyészségi szóvivő a PAP lengyel hírügynökségnek. Hozzátette: