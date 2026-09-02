Tusk: Szabotázs okozta a tüzet a drónalkatrészgyártó üzemben

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
„Nincs kétség afelől, hogy szándékos gyújtogatás történt” – mondta Tusk.
Egyértelműen szabotázs okozta a tüzet a hét elején a skarzysko-kamiennai drónalkatrészgyártó üzemben – jelentette ki a lengyel kormány szerdai ülésén Donald Tusk miniszterelnök.
Nincs kétség afelől, hogy szándékos gyújtogatás, vagyis szabotázs történt”
– utalt Tusk a WB Electronics magáncég üzemében hétfőre virradóan keletkezett tűzre. „Rendkívül aggasztó incidenseknek” nevezte a minap Lengyelországban történt egyéb tűzeseteket és a németországi elektromos alállomást érő keddi támadást is.
A kormányfő megjegyezte: az egész régióban tapasztalható Oroszország „feszültségkeltő tevékenysége”. „Sajnos nem az első esetek ezek, sőt, minden bizonnyal nem is az utolsók” – jelentette ki Tusk.
(MTI)
Nyitókép: X