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lengyelország donald tusk szabotázs tűz

Tusk: Szabotázs okozta a tüzet a drónalkatrészgyártó üzemben

2026. szeptember 02. 18:39

„Nincs kétség afelől, hogy szándékos gyújtogatás történt” – mondta Tusk.

2026. szeptember 02. 18:39
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Egyértelműen szabotázs okozta a tüzet a hét elején a skarzysko-kamiennai drónalkatrészgyártó üzemben – jelentette ki a lengyel kormány szerdai ülésén Donald Tusk miniszterelnök.

Nincs kétség afelől, hogy szándékos gyújtogatás, vagyis szabotázs történt”

– utalt Tusk a WB Electronics magáncég üzemében hétfőre virradóan keletkezett tűzre. „Rendkívül aggasztó incidenseknek” nevezte a minap Lengyelországban történt egyéb tűzeseteket és a németországi elektromos alállomást érő keddi támadást is.

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A kormányfő megjegyezte: az egész régióban tapasztalható Oroszország „feszültségkeltő tevékenysége”. „Sajnos nem az első esetek ezek, sőt, minden bizonnyal nem is az utolsók” – jelentette ki Tusk.

(MTI)

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Összesen 17 komment

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néhai Ch.Pilot
2026. szeptember 02. 19:42
Orbán esetleges szerepére nem tért ki? :-D
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0
0
Burdisgarage
2026. szeptember 02. 19:40
Nevezzük inkább partizán akciónak, a szó jó értelmében
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2
0
rugbista
2026. szeptember 02. 19:14
A MOL-nál s ugyanakkor Romániában természetesen nem volt az.
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3
0
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