Hétfő éjszaka megkezdik a lengyel buszbaleset sérültjeinek hazaszállítását

A lengyel buszbaleset 22 sérültjét hétfő éjszaka hazaszállítják Debrecenből – közölte a lengyel egészségügyi miniszterhelyettes a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház központi épületénél, Miskolcon hétfőn. A helyi tolmácsolás szerint a sérülteket egy speciális állami repülővel viszik Rzeszówba.

Katarzyna Kacperczyk elmondta, hogy a döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg.