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lengyelország buszbaleset kórház

Hétfő éjszaka megkezdik a lengyel buszbaleset sérültjeinek hazaszállítását

2026. augusztus 17. 19:58

A 22 sérültet egy speciális állami repülőgéppel viszik Lengyelországba.

2026. augusztus 17. 19:58
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A lengyel buszbaleset 22 sérültjét hétfő éjszaka hazaszállítják Debrecenből – közölte a lengyel egészségügyi miniszterhelyettes a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház központi épületénél, Miskolcon hétfőn. A helyi tolmácsolás szerint a sérülteket egy speciális állami repülővel viszik Rzeszówba.

Katarzyna Kacperczyk elmondta, hogy a döntést a magyar orvosokkal közösen hozták meg.

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A politikus hozzátette:

18 beteg Magyarországon marad, öt sérült pedig már elhagyta az országot, őket családjuk ápolja. Két páciens esetében még nem született meg a döntés, hogy utazhatnak-e az éjszaka, vagy maradjanak a magyarországi kórházban.

A politikus megköszönte valamennyi magyar egészségügyi dolgozó munkáját, majd kiemelte a miskolci intézményt, hiszen - mint mondta - ott kezelték a baleset legsúlyosabb sérültjeit. Megjegyezte, hálás a Magyarországon élő lengyeleknek is, akik elsősorban nyelvi segítséget nyújtanak az országban rekedt honfitársaiknak.

A balesetben elhunyt emberekről azt mondta, hogy már elindultak a konzuli folyamatok, és megkezdődött a halotti anyakönyvi kivonatok kiállítása, de még nem sikerült minden holttestet azonosítani. Hozzátette, hogy az elhunytak szállítását a konzulátus koordinálja az illetékes szervekkel együttműködve, emellett a szükséges engedélyeket is be kell szerezniük.

Közölte, hogy a magyar egészségügyi miniszter is támogatásáról biztosította az ügyintézést annak érdekében, hogy a szükséges adminisztratív eljárásokat mielőbb le lehessen zárni. Megjegyezte, a sérülteket Lengyelországba szállító repülő már Budapesten van, onnan pedig Debrecenbe repül, hogy felvegye a betegeket.

Elmondta, hogy a hajdúsági városba a magyar rendőrség segítségével konvojban szállítják át azokat a sérülteket, akik állapota azt lehetővé teszi. Őket mentők, orvosok és a humanitárius csapat kíséri, hogy a szállítás teljesen biztonságos legyen.

Michal Hampel, a lengyel Humanitárius-Orvosi Segítségnyújtási Csoport (Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej) helyettes vezetője elmondta, hogy csoportjuk mind a négy magyarországi kórházban jelen van, és tudtak beszélni a sérültekkel, valamint hozzátartozóikkal is. Megerősítette, hogy a legsúlyosabb sérülteket a miskolci intézménybe szállították, közülük nyolcan nem tudnak Lengyelországba utazni.

Ismertette, hogy a teljes evakuálási missziót a következő napokra tervezik, és a magyar orvosokkal együttműködve döntenek majd arról, milyen sorrendben szállítják haza a többi sérültet. Kiemelte, hogy csak akkor döntenek a szállítás mellett, ha az teljesen biztonságos és a betegek állapota lehetővé teszi.

Kostyál László, a vármegyei kórház megbízott főigazgatója ismertette, hogy vasárnap 11 sérültet szállítottak a miskolci intézménybe, közülük két embert ambuláns kezelés után elengedtek. Hétfőn további egy embert engedtek el a kórházból, így jelenleg nyolc beteget ápolnak, közülük ketten intenzív osztályon vannak.

Hozzátette, hogy

az intenzív osztályon fekvő páciensek súlyos, életveszélyes állapotban vannak, egyiküket a sajtótájékoztató ideje alatt is műtötték. Jelenleg öt beteget ápolnak az intézmény traumatológiai osztályán, egyikük állapota súlyos, egy másik pedig az idegsebészeti osztályon van.

A főigazgató szerint vasárnap 11 elhunyt személyt is a miskolci kórházba szállítottak, 4 ember azonosítása jelenleg is folyamatban van.

A lengyel turistabusz az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban szenvedett balesetet. A lengyel zarándokokat szállító jármű az oldalára fordult, a buszon 59-en utaztak, közülük 12-en életüket vesztették, többen súlyosan megsérültek.

A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba szállították, a sofőr valószínűleg elaludt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a busz vezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság.

(MTI) 

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