Kifakadtak a német ápolónők: a migránsok miatt veszélyes lett a munkájuk

Elképesztő adatok Svájcból: ötből négy észak-afrikai menedékkérő is bűnöző lehet
Több mint 80 százalékukat vádolták meg egy vagy több bűncselekménnyel a statisztikák szerint.
Egy egézségügyi dolgozó arról beszélt a német sajtónak, hogy nagyon megnehezítik a munkájukat a migránsok.
A Visegrad 24 az X-en szemlézett egy Welt riportot, amelyben egy német ápolónő megszólalt arról milyen lett a bizonsági helyzet a sürgősségi osztályokon a tömeges migráció következtében.
Egy német ápolónő beszámolt arról, hogy nagyon nagy problémát jelentenek a klánok közötti háborúk.
„Ha két arab fiút kell ellátni, nem küldök be két lányt. Amint bizonyos vezetéknevek felmerülnek, riasztjuk a rendőrséget.”
Arról is beszámolt, hogy a klánok érzetetik a jelenlétüket még a kórházban is.
„Általában nem tart sokáig, és máris 20, 30, 40 családtag jelenik meg a kórház előtt. Külön Telegram-csoportjaik vannak, ahol egymást riasztják, és gyakran agresszív módon akarják éreztetni a jelenlétüket: »Itt vagyunk; kiállunk a mieink mellett – és bajra számíthattok, ha bármi történik velük.«
Arról is beszámolt, hogy „ezekben a körökben gyakori, hogy az anyák és a nők hangosan és drámai módon kiabálnak. Ez a magas zajszint stressztényező a személyzet és a betegek számára is.”
Nyitókép: Bermix Studio/Unsplash
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Több mint 80 százalékukat vádolták meg egy vagy több bűncselekménnyel a statisztikák szerint.