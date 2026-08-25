Kifakadtak a német ápolónők: a migránsok miatt veszélyes lett a munkájuk

A Visegrad 24 az X-en szemlézett egy Welt riportot, amelyben egy német ápolónő megszólalt arról milyen lett a bizonsági helyzet a sürgősségi osztályokon a tömeges migráció következtében.

Egy német ápolónő beszámolt arról, hogy nagyon nagy problémát jelentenek a klánok közötti háborúk.