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visegrad 24 német ápolónő Németország kórház

Kifakadtak a német ápolónők: a migránsok miatt veszélyes lett a munkájuk

2026. augusztus 25. 10:51

Egy egézségügyi dolgozó arról beszélt a német sajtónak, hogy nagyon megnehezítik a munkájukat a migránsok.

2026. augusztus 25. 10:51
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A Visegrad 24 az X-en szemlézett egy Welt riportot, amelyben egy német ápolónő megszólalt arról milyen lett a bizonsági helyzet a sürgősségi osztályokon a tömeges migráció következtében. 

Egy német ápolónő beszámolt arról, hogy nagyon nagy problémát jelentenek a klánok közötti háborúk. 

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„Ha két arab fiút kell ellátni, nem küldök be két lányt. Amint bizonyos vezetéknevek felmerülnek, riasztjuk a rendőrséget.”

Arról is beszámolt, hogy a klánok érzetetik a jelenlétüket még a kórházban is. 

„Általában nem tart sokáig, és máris 20, 30, 40 családtag jelenik meg a kórház előtt. Külön Telegram-csoportjaik vannak, ahol egymást riasztják, és gyakran agresszív módon akarják éreztetni a jelenlétüket: »Itt vagyunk; kiállunk a mieink mellett – és bajra számíthattok, ha bármi történik velük.«

Arról is beszámolt, hogy „ezekben a körökben gyakori, hogy az anyák és a nők hangosan és drámai módon kiabálnak. Ez a magas zajszint stressztényező a személyzet és a betegek számára is.”

Nyitókép: Bermix Studio/Unsplash

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Összesen 23 komment

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Sorrend:
google-2
2026. augusztus 25. 13:31
Lássa el őket Ursula meg Kaja és a többi EU-ban lézengő jól fizetett semmittevő! Nem Magyar mondta. hogy azok kamuállások? Ő csak tudja!
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0
0
chiron
2026. augusztus 25. 12:51
A ceutai migránsbeáramlásra Ursula von der reakciója egy nyilatkozat: "ez elfogadhatatlan" utána posztol egy videót a tyúkjáról amelyet az előző állatfarmon "bullyingoltak" és kér gendersemleges nevet a két új kiscsirkének. JóeNberkedés kimaxolva. Nem véletlen, hogy annyira egymásra találtak a messiástörpével. Közös a gazda.
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0
0
Geza2
2026. augusztus 25. 12:44
Gyertek leányok Magyarországra! Úgyis hiány van szakképzett ápolókból!
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1
1
astracf
2026. augusztus 25. 12:39
Pont, mint a cigányok! Rohadt söpredék népség.
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2
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