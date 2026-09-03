Oroszország bezáratja a Goethe Intézeteket a német–orosz drónvita miatt

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Fokozódik a német-orosz konfliktus.
Oroszország bezárja a Goethe-Institut kulturális központjait Moszkvában, Szentpéterváron és Jekatyerinburgban – jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Moszkva ezzel válaszol arra, hogy Németország a lipcsei repülőtéri drónincidens után bezáratja a berlini Orosz Ház kulturális központot, valamint az orosz bonni konzulátust, írja a Reuters.
A német–orosz diplomáciai konfliktus közvetlen előzménye a Leipzig/Halle repülőtéren történt drónincidens.
Berlin Oroszországot tette felelőssé az esetért, és válaszlépéseket jelentett be. Moszkva tagadja a felelősségét: Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden azt állította, hogy Németország bizonyítékokat helyezett el annak érdekében, hogy Oroszországot tehesse felelőssé az incidensért.
Lavrov szerint a Goethe-Institut oroszországi intézményeinek bezárása közvetlen válasz a berlini Orosz Ház működésének leállítására. Az orosz külügyminiszter úgy fogalmazott, hogy a német vezetés tudatosan hozta meg döntését, és tisztában kellett lennie annak következményeivel. Szerinte a lépés Németország oroszországi kulturális jelenlétének végét jelenti.
A Goethe-Institut a két ország közötti kulturális kapcsolatok egyik legfontosabb intézménye,
első oroszországi központját 1992-ben, röviddel a Szovjetunió felbomlása után Moszkvában nyitotta meg. Az intézet elsősorban a német nyelv és kultúra népszerűsítésével foglalkozik.
Moszkva már korábban jelezte, hogy megtorló intézkedéseket hoz Berlin döntése miatt. Alekszandr Grusko orosz külügyminiszter-helyettes szerdán azt mondta, Oroszország „nagyon hamar” válaszol a bonni konzulátus bezárására. A Goethe-Institutok felszámolása így a német–orosz kapcsolatok újabb jelentős mélypontját jelenti, miközben a lipcsei drónincidens miatt a diplomáciai konfliktus a kulturális kapcsolatokra is átterjedt.
Nyitóképen: Johann Wolfgang von Goethe (forrás: Wikipedia)