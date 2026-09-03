Oroszország bezáratja a Goethe Intézeteket a német–orosz drónvita miatt

Oroszország bezárja a Goethe-Institut kulturális központjait Moszkvában, Szentpéterváron és Jekatyerinburgban – jelentette be Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Moszkva ezzel válaszol arra, hogy Németország a lipcsei repülőtéri drónincidens után bezáratja a berlini Orosz Ház kulturális központot, valamint az orosz bonni konzulátust, írja a Reuters.

A német–orosz diplomáciai konfliktus közvetlen előzménye a Leipzig/Halle repülőtéren történt drónincidens.

Berlin Oroszországot tette felelőssé az esetért, és válaszlépéseket jelentett be. Moszkva tagadja a felelősségét: Vlagyimir Putyin orosz elnök kedden azt állította, hogy Németország bizonyítékokat helyezett el annak érdekében, hogy Oroszországot tehesse felelőssé az incidensért.