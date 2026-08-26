Zelenszkij kihívója nem kertelt: Ukrajna fokozatosan veszít, sürgősen változtatni kell

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Mihajlo Fedorov volt ukrán védelmi miniszter szerint Ukrajna sorsdöntő időszak előtt áll, és jelenleg úgy tűnik, hogy az ország „fokozatosan, lassan veszít”.
A Reutersnek adott interjújában azt mondta, a következő hónapokban kulcsfontosságú döntéseket kell meghozni ahhoz, hogy megfordítsák a háború menetét.
Fedorov szerint Ukrajnának továbbra is van esélye a győzelemre, ehhez azonban sürgősen átfogó tervre van szüksége a háború lezárására. Úgy látja, az egyik legnagyobb probléma, hogy Kijevnek nincs világos és átfogó stratégiája arra, miként nyerhetné meg a több mint négy éve tartó háborút. Szerinte az innováció terén tapasztalható lemaradás szintén komoly akadályt jelent.
A volt miniszter korábban arról is beszélt, hogy a háború ellenére meg kell teremteni a demokratikus működés feltételeit Ukrajnában, beleértve azt is, hogy az ország szükség esetén választásokat tarthasson.
Fedorov szerint a korrupció és az állami intézmények politikai függetlenségének hiánya ugyancsak hátráltatja az ország fejlődését.
Az ukrán elnöki hivatal élesen reagált a volt miniszter kijelentéseire. Közlésük szerint Fedorov miniszterként még pozitívan értékelte a háború alakulását, és azóta mindössze annyi változott, hogy már nem tölti be a tisztségét.
Volodimir Zelenszkij július közepén menesztette a 35 éves politikust a védelmi minisztérium éléről. Fedorov távozása több ezer embert megmozgató tiltakozásokat váltott ki Ukrajnában. A miniszteri posztot ezt követően Jevhen Hmara, az Ukrán Nemzetbiztonsági Szolgálat ideiglenes vezetője vette át.
Fedorov politikai pályája 2019-ben, Zelenszkij elnökválasztási kampányában indult. Digitális kampánystratégaként dolgozott, majd a kormány egyik legfiatalabb tagjaként miniszterelnök-helyettes és a digitális átalakításért felelős tárca vezetője lett. Később az oktatás, a tudomány és a technológiai fejlesztés területén is miniszteri feladatokat látott el, majd 2026 elején védelmi miniszterré nevezték ki.
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