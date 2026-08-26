Zelenszkij kihívója nem kertelt: Ukrajna fokozatosan veszít, sürgősen változtatni kell

A Reutersnek adott interjújában azt mondta, a következő hónapokban kulcsfontosságú döntéseket kell meghozni ahhoz, hogy megfordítsák a háború menetét.

Fedorov szerint Ukrajnának továbbra is van esélye a győzelemre, ehhez azonban sürgősen átfogó tervre van szüksége a háború lezárására. Úgy látja, az egyik legnagyobb probléma, hogy Kijevnek nincs világos és átfogó stratégiája arra, miként nyerhetné meg a több mint négy éve tartó háborút. Szerinte az innováció terén tapasztalható lemaradás szintén komoly akadályt jelent.