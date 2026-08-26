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háború Mihajlo Fedorov volodimir zelenszkij Ukrajna Oroszország

Zelenszkij kihívója nem kertelt: Ukrajna fokozatosan veszít, sürgősen változtatni kell

2026. augusztus 26. 13:07

Mihajlo Fedorov volt ukrán védelmi miniszter szerint Ukrajna sorsdöntő időszak előtt áll, és jelenleg úgy tűnik, hogy az ország „fokozatosan, lassan veszít”.

2026. augusztus 26. 13:07
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A Reutersnek adott interjújában azt mondta, a következő hónapokban kulcsfontosságú döntéseket kell meghozni ahhoz, hogy megfordítsák a háború menetét.

Fedorov szerint Ukrajnának továbbra is van esélye a győzelemre, ehhez azonban sürgősen átfogó tervre van szüksége a háború lezárására. Úgy látja, az egyik legnagyobb probléma, hogy Kijevnek nincs világos és átfogó stratégiája arra, miként nyerhetné meg a több mint négy éve tartó háborút. Szerinte az innováció terén tapasztalható lemaradás szintén komoly akadályt jelent.

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A volt miniszter korábban arról is beszélt, hogy a háború ellenére meg kell teremteni a demokratikus működés feltételeit Ukrajnában, beleértve azt is, hogy az ország szükség esetén választásokat tarthasson.

Fedorov szerint a korrupció és az állami intézmények politikai függetlenségének hiánya ugyancsak hátráltatja az ország fejlődését.

Az ukrán elnöki hivatal élesen reagált a volt miniszter kijelentéseire. Közlésük szerint Fedorov miniszterként még pozitívan értékelte a háború alakulását, és azóta mindössze annyi változott, hogy már nem tölti be a tisztségét.

Volodimir Zelenszkij július közepén menesztette a 35 éves politikust a védelmi minisztérium éléről. Fedorov távozása több ezer embert megmozgató tiltakozásokat váltott ki Ukrajnában. A miniszteri posztot ezt követően Jevhen Hmara, az Ukrán Nemzetbiztonsági Szolgálat ideiglenes vezetője vette át.

Fedorov politikai pályája 2019-ben, Zelenszkij elnökválasztási kampányában indult. Digitális kampánystratégaként dolgozott, majd a kormány egyik legfiatalabb tagjaként miniszterelnök-helyettes és a digitális átalakításért felelős tárca vezetője lett. Később az oktatás, a tudomány és a technológiai fejlesztés területén is miniszteri feladatokat látott el, majd 2026 elején védelmi miniszterré nevezték ki.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 17 komment

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yalaelnok
2026. augusztus 26. 16:08
van esély a fuckrán győzelemre, a győzelem megfelelő definíciója mellett mindenesetre a fuckrán latorállamnak semmi esélye, el fog tűnni a történelem süllyesztőjében
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Citromkraft
2026. augusztus 26. 15:22
Ha egy leváltott védelmi miniszter mellett szimpátiatüntetés van -kockáztatva, hogy a tüntető civilek a húsdarállóban találják magukat- akkor a civil társadalom morálisan nincs megtörve a háborús sebesültek, hallottak és a négy éve tartó bombázások hatására sem.Nyilván az akit beráncigálnak a kisbuszba ,és viszik kiképzésre, az másképp gondolja ,de nekem az jön le ,hogy az ukránok harcolni akarnak.
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pannonhegy
2026. augusztus 26. 14:50
Ha egy afrikai, illegális, naponta erőszakoló migráns megkap mindent Nyugaton (még a s...gét is kinyalják), akkor egy orosz ember miért nem kaphatja meg a szabad önrendelkezést a saját ősi földjén? Miért harmadrangú nép az orosz a Nyugat szemében? Valaha az EU ülésein tárgyaltak az oroszok helyzetéről, elnyomásáról Ukrajnában, vagy a balti államokban? Semmit! Egyszerűen mintha nem is tartanák embernek az oroszokat... Ja, apropó, különben az ukrán nép helyzetéről sem tárgyaltak semmit. Csak Ukrajnáról, mint elvonatkoztatott, tárgyiasított objektumról, mintha az nem is egy emberek lakta terület lenne, hanem csak egyszerűen a nyugatiak közt szétosztandó zsákmány, pénzügyi feladvány lenne.
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londonbaby
•••
2026. augusztus 26. 14:39 Szerkesztve
hát jobb lenne gyorsabb iramban ha megdöglenének már végre ezek az ukrán népirtó patkányok, azzal a szopornyicás törpe csivavával az élen !!!! . tetves ukrán kutya remélem a sajátjaid akasztanak fel egy ágyúcsőre és a beled a határig húzzák ki te rohadt lejmos takony !!!!!
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