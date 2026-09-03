Több pénzt követel Ukrajna Európától, de azonnal

Ukrajnának további 27 milliárd dollárra – mintegy 23 milliárd euróra – lehet szüksége még 2026-ban költségvetési hiányának finanszírozásához. Ha más nemzetközi partnerektől nem érkezik elegendő támogatás, Kijev azt kérheti az Európai Uniótól, hogy hozza előre a jövő évre tervezett kifizetések egy részét, írja az Euractiv.

Tarasz Kacska, Ukrajna EU-nagykövete egy brüsszeli rendezvényen közölte, hogy a 27 milliárd dolláros többletforrást még idén elő kell teremteni. Ukrajna Kanadával, az Egyesült Királysággal és Japánnal is tárgyal további pénzügyi segítségről, de ha ezek az egyeztetések nem vezetnek megfelelő eredményre,