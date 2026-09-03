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Ukrajna ukrajnai háború Európai Unió

Több pénzt követel Ukrajna Európától, de azonnal

2026. szeptember 03. 08:43

Kijev még idén 27 milliárd dollárt vár a Nyugattól.

2026. szeptember 03. 08:43
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Ukrajnának további 27 milliárd dollárra – mintegy 23 milliárd euróra – lehet szüksége még 2026-ban költségvetési hiányának finanszírozásához. Ha más nemzetközi partnerektől nem érkezik elegendő támogatás, Kijev azt kérheti az Európai Uniótól, hogy hozza előre a jövő évre tervezett kifizetések egy részét, írja az Euractiv.

Tarasz Kacska, Ukrajna EU-nagykövete egy brüsszeli rendezvényen közölte, hogy a 27 milliárd dolláros többletforrást még idén elő kell teremteni. Ukrajna Kanadával, az Egyesült Királysággal és Japánnal is tárgyal további pénzügyi segítségről, de ha ezek az egyeztetések nem vezetnek megfelelő eredményre, 

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Kijev az EU-tól kérheti a támogatások előrehozását.

Az uniós külügyminiszterek már felvetették, hogy felgyorsíthatják az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós uniós hitel folyósítását. Az eredeti terv szerint ezt az összeget nagyjából egyenlően osztanák el 2026 és 2027 között. Eddig mindössze 11,7 milliárd eurót fizettek ki, amelynek nagyobb részét katonai támogatásra fordították.

Az Európai Bizottság ugyanakkor óvatos az előrehozott kifizetésekkel kapcsolatban. Brüsszel attól tart, hogy ha 2026-ban a tervezettnél jóval több pénzt folyósítanak, az tovább súlyosíthatja Ukrajna 2027-es finanszírozási problémáit. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban szintén 27 milliárd dolláros idei hiányról beszélt, és kérte a 90 milliárd eurós uniós hitel gyorsabb folyósítását.

Kacska szerint Európának ennél jóval hosszabb távú pénzügyi teherrel is számolnia kell. 

Úgy becsülte, hogy az EU-nak a háború lezárása után akár egy évtizeden keresztül kellhet elrettentenie Oroszországot, 

ennek teljes költsége pedig elérheti az 1 billió eurót. Az ukrán nagykövet szerint ezek a kiadások ugyanakkor az európai védelmi ipar fejlődését is szolgálhatják.

Az Európai Bizottság adatai szerint az EU és tagállamai Oroszország 2022-es teljes körű inváziója óta már több mint 220 milliárd euró katonai és költségvetési támogatást biztosítottak Ukrajnának.

Fotó: Wikipedia

Összesen 34 komment

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Sorrend:
broncobilly
2026. szeptember 03. 09:39
De miért követelnek, a kólásdobozok maguktól is adnak egész Európában. Ukrajna nincs egyedül,csak azt sérelmezem, hogy a sok ukránbarát nem megy személyesen harcolni értük.. Pénzt adni, ebben az esetben megalázó,képmutatás.
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google-2
2026. szeptember 03. 09:32
Háborúra pénzt kiadni, hát van ennél jobb pénzkidobás?
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1
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Palmoilfree
2026. szeptember 03. 09:31
Nepálba 2 millió eurót sikerült küldeni az EU-nak. Nagyon megerőltették maguk. Nem inkább ilyen helyekre kellene több segítség?
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1
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trd127
2026. szeptember 03. 09:30
Az oroszok Ukrajnát sem tudják legyőzni, így a NATO-t sem tudnák igazán megtámadni.
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