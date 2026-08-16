„Másodpercek alatt történt” – megszólalt a busztragédia egyik túlélője

Lengyelországban is vizsgálat indult a vasárnap hajnalban, az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset miatt. A lengyel zarándokokat szállító autóbusz Mezőnagymihálynál letért az útról, árokba hajtott, majd felborult.

A járművön 59-en – 57 utas és két sofőr – utaztak, a balesetben 12 ember életét vesztette.

A krosnói regionális ügyészség közlése szerint az ügyészek és a rendőrök már megkezdték a szükséges eljárási cselekményeket Lengyelországban. A tervek szerint egy lengyel ügyész a magyarországi helyszíni vizsgálatban is részt vesz, ehhez azonban meg kell kapniuk a magyar hatóságok engedélyét.