„Másodpercek alatt történt” – megszólalt a busztragédia egyik túlélője

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A siedliskai Szent József-plébánia plébánosa szerint egyelőre nem minden információt sikerült hivatalosan megerősíteni.
Lengyelországban is vizsgálat indult a vasárnap hajnalban, az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset miatt. A lengyel zarándokokat szállító autóbusz Mezőnagymihálynál letért az útról, árokba hajtott, majd felborult.
A járművön 59-en – 57 utas és két sofőr – utaztak, a balesetben 12 ember életét vesztette.
A krosnói regionális ügyészség közlése szerint az ügyészek és a rendőrök már megkezdték a szükséges eljárási cselekményeket Lengyelországban. A tervek szerint egy lengyel ügyész a magyarországi helyszíni vizsgálatban is részt vesz, ehhez azonban meg kell kapniuk a magyar hatóságok engedélyét.
A lengyel infrastruktúra-miniszter elrendelte a balesetet szenvedett buszt üzemeltető vállalkozás ellenőrzését, emellett országos szintű, fokozott vizsgálatokat kért a személyszállító cégeknél és autóbuszoknál.
A hatóságok többek között a járművek műszaki állapotát, a sofőrök vezetési és pihenőidejének betartását, valamint az autóbuszos személyszállításra vonatkozó előírások teljesülését vizsgálják.
Az M3-as autópályán történt buszbaleset miatt a lengyel kormány a varsói külügyminisztérium és az egészségügyi szolgálatok képviselőit szállító különrepülőgépet küld Magyarországra – jelentette be Donald Tusk kormányfő vasárnap az X-en.
A zarándoklat Strzyżówból indult, a résztvevők azonban Podkarpacie több településéről érkeztek. Teresa Kubas-Hul podkarpatszki vajda szerint az utaslista ellenőrzése még folyamatban van, mivel több forrásból is meg akarják erősíteni az adatokat. A családtagokat a rendőrség közvetlenül értesíti.
Az Interiának nyilatkozó Krzysztof Kochanowicz, a siedliskai Szent József-plébánia plébánosa szerint egyelőre nem minden információt sikerült hivatalosan megerősíteni, de feltételezések szerint öt helyi lakos is az áldozatok között lehet. Egy ember halálát már biztosan tudja, mivel az elhunyt családja vasárnap reggel felkereste – derül ki a HVG szemléjéből.
A plébános elmondása szerint a zarándoklatot nem a plébánia szervezte, hanem egy olyan csoport, amely minden évben magánszervezésben indít hasonló utazást. Az érintett helyiek a hatvanas és hetvenes éveikben jártak.
Wojciech Tatara, Siedliska község vezetője ennél pontosabb információról számolt be: elmondása szerint már biztos, hogy négy siedliskai lakos meghalt a balesetben. Ezt egy túlélő is megerősítette neki. Egy ötödik áldozat vélhetően egy közeli településről származott.
Tatara az egyik kórházban ápolt túlélővel is beszélt. A férfi szerint az utasok többsége aludt, amikor a baleset bekövetkezett.
Másodpercek alatt történt.”
A községvezető szerint a sérült megfelelő magyarországi ellátást kap, de várhatóan még hosszabb ideig kórházban marad.
Strzyżów polgármestere közben arról tájékoztatott, hogy a településről 11-en vettek részt a zarándoklaton. Több utas családtagjaival egyelőre nem tudott kapcsolatba lépni, például azért, mert kórházba kerültek, és a telefonjuk nem volt náluk.
Nyitókép forrása: KÉPERNYŐMENTÉS