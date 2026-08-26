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08. 26.
szerda
augusztus 20-i rendezvények radnai márk belügyminisztérium Jámbor András vizsgálat vélemény

Szerintem ez a helyes válasz

2026. augusztus 26. 16:09

És erősen bízom benne, hogy ki is derül, nem érte kár az adófizetőket, még ha a közbeszerzési eljárás, mondjuk úgy, több mint neccesnek is tűnik.

2026. augusztus 26. 16:09
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Jámbor András
Jámbor András
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Vizsgálatot indít az augusztus 20-i ünnepség közbeszerzései miatt a Belügyminisztérium. Szerintem ez a helyes válasz, és erősen bízom benne, hogy ki is derül, nem érte kár az adófizetőket, még ha a közbeszerzési eljárás, mondjuk úgy, több mint neccesnek is tűnik.
De jó lenne, ha ez a vizsgálat vagy legalább az eredménye nyilvános lenne. Ugyanis bár mindenkinek más a bizalom megvonása kapcsán fontos ügyek listája, de ez sokaknak rajta van.
Nekem például a szociális dolgozók azonnali béremelése, a közbiztonság kérdése, a végrehajtási rendszer rendezése, a bérlakáskérdés, a lakhatási válság és a devizahitelesek helyzete vannak az első helyeken.
A legtöbb embernél az elmúlt 16 év után a korrupció az, ami bizalmi kérdés. A látszatot is el kell kerülnie ebben a témában az új kormányunknak.
És hát valljuk be, a Belügyminisztérium helyes közleménye és vizsgálata mellett Radnai Márk posztja, hogy nem olvasta az e-maileket, nem volt köze a rendezvényhez, csak a kreatív koncepcióhoz. Hát nem a közbizalom erősítése felé hat.
Ez a bizalom pedig nemcsak a kormányé, hanem mindannyiunké, hiszen akkor tud jó irányba menni az ország, ha meg tudunk bízni a kormányunkban és az állam intézményeiben! Nálam ez a bizalom megvan!”

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Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 15 komment

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Sorrend:
westend
2026. augusztus 26. 17:01
"...ha meg tudunk bízni a kormányunkban és az állam intézményeiben! Nálam ez a bizalom megvan!” Ui.: Peti, a beígért csókos pozíciót mikor kapom meg? Ja, és nem én borítottam a bilit, hanem a hatházi.. Csók bandi
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0
0
szilvarozsa
2026. augusztus 26. 16:55
Jól éretem, loptál egy bankkártyát, de nem volt rajta pénz, ezért büntetlenséget követelsz?
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1
0
elégia
2026. augusztus 26. 16:48
Annyira hiányoztál, mint ablakos tótnak a hanyatt esés. Gusztustalan mocsok voltál, és maradtál. Rosszul fényezed magad.
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3
0
sanya55-2
2026. augusztus 26. 16:48
Bandi, nem fér rá a gépem monitorára, akkora f…z vagy, itt senki nem a csillogásról beszél, hanem arról, hogy saját zsebre dolgozol te is
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3
0
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