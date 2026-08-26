„Vizsgálatot indít az augusztus 20-i ünnepség közbeszerzései miatt a Belügyminisztérium. Szerintem ez a helyes válasz, és erősen bízom benne, hogy ki is derül, nem érte kár az adófizetőket, még ha a közbeszerzési eljárás, mondjuk úgy, több mint neccesnek is tűnik.

De jó lenne, ha ez a vizsgálat vagy legalább az eredménye nyilvános lenne. Ugyanis bár mindenkinek más a bizalom megvonása kapcsán fontos ügyek listája, de ez sokaknak rajta van.

Nekem például a szociális dolgozók azonnali béremelése, a közbiztonság kérdése, a végrehajtási rendszer rendezése, a bérlakáskérdés, a lakhatási válság és a devizahitelesek helyzete vannak az első helyeken.

A legtöbb embernél az elmúlt 16 év után a korrupció az, ami bizalmi kérdés. A látszatot is el kell kerülnie ebben a témában az új kormányunknak.

És hát valljuk be, a Belügyminisztérium helyes közleménye és vizsgálata mellett Radnai Márk posztja, hogy nem olvasta az e-maileket, nem volt köze a rendezvényhez, csak a kreatív koncepcióhoz. Hát nem a közbizalom erősítése felé hat.

Ez a bizalom pedig nemcsak a kormányé, hanem mindannyiunké, hiszen akkor tud jó irányba menni az ország, ha meg tudunk bízni a kormányunkban és az állam intézményeiben! Nálam ez a bizalom megvan!”