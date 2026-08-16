Húsz hektáron pusztított tűz Szeged külterületén

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Nagy kiterjedésű tűz ütött ki vasárnap délután Szeged külterületén.
A lángok mintegy húsz hektárnyi száraz, füves területet érintettek, és egy autókereskedéshez is elértek. A tűzoltóknak délutánra sikerült megfékezniük a lángokat, ezt követően már az utómunkálatokat végezték.
A tűzeset miatt jelentős erőket mozgósítottak. A szegedi és a hódmezővásárhelyi hivatásos egységek mellett ruzsai és makói tűzoltók is bekapcsolódtak a beavatkozásba.
A munkát az algyői létesítményi tűzoltók, valamint a subasai és sándorfalvi önkéntesek is segítették.
A száraz növényzet miatt a tűz gyorsan terjedt, a lángok pedig a Mol telephelyének közvetlen közelében is felperzselték a tarlót. A tűz egészen a kerékpárút széléig elért.
A beavatkozást a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveleti szolgálata irányította. A katasztrófavédelem 14 óra körül már arról számolt be, hogy a tüzet sikerült eloltani, a tűzoltók ezt követően a terület átvizsgálását és az esetleges izzó, parázsló részek megszüntetését végezték.
A lángok egy autókereskedést is elértek, miközben a közeli ipari és közlekedési létesítmények miatt különösen fontos volt a gyors beavatkozás.
A tűz keletkezésének pontos oka, illetve az esetleges anyagi károk egyelőre nem ismert.
Nyitókép forrása: Szeged.hu Facebook-oldal