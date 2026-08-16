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szeged. hu csongrád - csanád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság láng mol szeged tűz tűzoltók

Húsz hektáron pusztított tűz Szeged külterületén

2026. augusztus 16. 15:42

Nagy kiterjedésű tűz ütött ki vasárnap délután Szeged külterületén.

2026. augusztus 16. 15:42
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A lángok mintegy húsz hektárnyi száraz, füves területet érintettek, és egy autókereskedéshez is elértek. A tűzoltóknak délutánra sikerült megfékezniük a lángokat, ezt követően már az utómunkálatokat végezték.

A tűzeset miatt jelentős erőket mozgósítottak. A szegedi és a hódmezővásárhelyi hivatásos egységek mellett ruzsai és makói tűzoltók is bekapcsolódtak a beavatkozásba.

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A munkát az algyői létesítményi tűzoltók, valamint a subasai és sándorfalvi önkéntesek is segítették.

A száraz növényzet miatt a tűz gyorsan terjedt, a lángok pedig a Mol telephelyének közvetlen közelében is felperzselték a tarlót. A tűz egészen a kerékpárút széléig elért.

A beavatkozást a Csongrád-Csanád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság műveleti szolgálata irányította. A katasztrófavédelem 14 óra körül már arról számolt be, hogy a tüzet sikerült eloltani, a tűzoltók ezt követően a terület átvizsgálását és az esetleges izzó, parázsló részek megszüntetését végezték.

A lángok egy autókereskedést is elértek, miközben a közeli ipari és közlekedési létesítmények miatt különösen fontos volt a gyors beavatkozás.

A tűz keletkezésének pontos oka, illetve az esetleges anyagi károk egyelőre nem ismert.

Nyitókép forrása: Szeged.hu Facebook-oldal

 

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Összesen 4 komment

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cccatch
2026. augusztus 16. 17:42
Kelemen Ágnes vízügyi államtitkár visszatért már az ausztriai nyaralásból?
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2
0
auditorium
•••
2026. augusztus 16. 17:06 Szerkesztve
Euròpa ég aug.15.-16-án nagyon sok helyen. MANDINER, érdekes lenne egy eu-i térképet mutatni az összes tűzesettel (legutóbb Belgiumban közel a német határhoz ég hatalmas terület egy természetvédelmi területen). Sehol nem közlik az okot, "die Ursache ist unklar", ahogy itt is ismeretlen az ok, de hatalmas a kár,, nem beszélve a környzetetvédelem megsemmisitéséről. Tűzoltók szerint az erdő magától nem gyullad fel, a tűzesetek legalább 9O%-a gyújtogatás . A Bundestagban szó van a gyújtogatáson rajtakapott egyének szigorúbb bűntetése. Brux-ben az elektromos autókkal és az alternativ energiaforrásokkal kinlódnak, ugyanakkor az ukrán támadások következtében lángolnak csaknem az összes orosz olajfinomitók és gáztárolók, olajtankhajók tartalma megy a tengerbe. Európa 2O26. telére energia hiányban fog szenvedni, de mi büszkén kiállunk az ukrán "igazságos és tartós BÉKE" mellett. Mikor volt "igazságos"béke a világtörténelemben ? Oroszo-ban csak 1 párt lehet, Shut up, "zamolcsi" !
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3
0
sanya55-2
•••
2026. augusztus 16. 16:32 Szerkesztve
Peti ott van már ? Várom a bejelentkezését, mert a süket dumákra nem vagyok kiváncsi. Na, mi van, hol van, ja hogy már a helikopter mindjárt érkezik, ok és fentről miért nem közvetít ? Szóljatok mert így semmiről nem tudok semmit, csak a Mandi pötyög valamit, de engem a tények érdekelnek, az igazság, szóljatok ha odaér, tűzoltó sisakja ki van már készítve ? Ne hogy valami baj érje ezt a szép embert hazánk………mit is csinál vele….. a jó k…. ?
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4
0
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