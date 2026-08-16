Húsz hektáron pusztított tűz Szeged külterületén

A lángok mintegy húsz hektárnyi száraz, füves területet érintettek, és egy autókereskedéshez is elértek. A tűzoltóknak délutánra sikerült megfékezniük a lángokat, ezt követően már az utómunkálatokat végezték.

A tűzeset miatt jelentős erőket mozgósítottak. A szegedi és a hódmezővásárhelyi hivatásos egységek mellett ruzsai és makói tűzoltók is bekapcsolódtak a beavatkozásba.