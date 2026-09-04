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09. 04.
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mohu Hadházy Ákos mol környezetvédelmi minisztérium államtitkár

A környezetvédelmi minisztérium nem árulja el, hogy melyik helyettes államtitkárnak mi a feladatköre

2026. szeptember 04. 10:19

Sőt, szerintük nincs is meghatározva, hogy mi a dolguk.

2026. szeptember 04. 10:19
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Hadházy Ákos
Hadházy Ákos
Facebook

„A környezetvédelmi minisztérium nem árulja el, hogy melyik helyettes államtitkárnak mi a feladatköre, sőt, szerintük nincs is meghatározva, hogy mi a dolguk. A közérdekű adatigénylésemre adott válaszban szó szerint azt állítják, hogy számukra "feladat-és hatásköri leírás nem készült" (!), mert azt a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. De azt is hozzáteszik, hogy OLYAN MEG NINCSEN a minisztériumnak. 
  Két eset lehet:
-Igazat írnak, és akkor a környezetvédelmi minisztériumban sajnos elég nagy lehet a káosz.
-Nem mondanak igazat. Csak nem akarják beismerni, hogy a miniszter úr sajnos nem mondott igazat, amikor azt nyilatkozta a kritikámra válaszul, hogy nem a MOL korábbi vezető jogásza, Kolesár Gergely lett a hulladékgazdálkodási rendszerért (Mohu koncesszió)  felelős helyettes államtitkár. 
 Bármilyen furcsa, az első lehetőség lenne a kedvezőbb, de sajnos a második a valószínűbb. Ha ugyanis a második eset az igaz, akkor az azt jelenti, hogy az új kormány kommunikációjában is megjelenik a hazudozás és a mellébeszélés. Amit jó lenne nagyon gyorsan befejezni, illetve el sem kezdeni. 
    Maga a kérdés nagyon is fontos. JÓ HÍR ugyanis, hogy a miniszterelnök úr tegnap bejelentette, hogy a kritikák hatására felülvizsgálják a teljes Mohu-s hulladékgazdálkodási rendszert. Józan ésszel ebbe belegondolva ennek csak egyetlen eredménye lehet: a Mohu koncesszió felmondása. Emiatt sem mindegy, hogy a vizsgálatért felelős helyettes államtitkár a MOL vezető jogásza volt-e korábban .
   Hiszen nagy kérdés, hogy az új munkahelyén kinek az érdekeit képviseli: a mienket, vagy a MOL-ét?”

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala

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Összesen 18 komment

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nyugalom
2026. szeptember 04. 12:57
A legfőbb ügyész ki lesz baka es a mini egyeztettek! Mar a konyhaasztalnál eldőlt, hiszen csaladi kapcsolatok vannak! Sógor, koma v ki teccccik a mamanak? Izgi!
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0
0
powerage
2026. szeptember 04. 12:42
Van valahol esetleg egy frissülő eredményjelző arról, hogy a kormány új minisztériumai milyen készültségen állnak? Teljes erővel dübörögnek-e vagy még iroda sincs? Vagy ehhez kéne újságírás is?
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1
0
namivan-2
2026. szeptember 04. 12:41
Őszintén: Teszek rá, hogy a minisztériumban nincs leírva, hogy kinek mi a dolga. Talán még így kevesebb kárt okoznak Magyarországnak. Hadházy Ákos neve azonban mindig reakcióra kényszerít. Ő fizetés kiegészítésként oknyomozó újságírónak állt, mert az állatorvosi, inkább "állat orvos" tevékenysége nem elég a kis extráira. Ez is egy fajta nyalási tevékenység: Ti nem figyeltek, de én rájöttem.... Évekkel ezelőtt a Tv-ben egy társaság beszélt az újszülöttek esetleges halálozásáról és megmentésükről. Hadházy elmondta, hogy az újszülöttek "vizes tasakok" és nem kár értük. Azóta számomra nincs szó arra, hogy mennyire megvetem és elutasítom őt. Persze nem gyűlölöm, mert az már gyűlöletbeszéd lenne, ami Európában nem megengedett. A probléma az hogy a lakosság egy ilyen "állat orvost" elfogad.
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2
0
Hangillat
2026. szeptember 04. 12:15
Orbán zebracsíkos héjú luxus szotyolázása államtitkári feladat.
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0
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