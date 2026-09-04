„A környezetvédelmi minisztérium nem árulja el, hogy melyik helyettes államtitkárnak mi a feladatköre, sőt, szerintük nincs is meghatározva, hogy mi a dolguk. A közérdekű adatigénylésemre adott válaszban szó szerint azt állítják, hogy számukra "feladat-és hatásköri leírás nem készült" (!), mert azt a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) határozza meg. De azt is hozzáteszik, hogy OLYAN MEG NINCSEN a minisztériumnak.

Két eset lehet:

-Igazat írnak, és akkor a környezetvédelmi minisztériumban sajnos elég nagy lehet a káosz.

-Nem mondanak igazat. Csak nem akarják beismerni, hogy a miniszter úr sajnos nem mondott igazat, amikor azt nyilatkozta a kritikámra válaszul, hogy nem a MOL korábbi vezető jogásza, Kolesár Gergely lett a hulladékgazdálkodási rendszerért (Mohu koncesszió) felelős helyettes államtitkár.

Bármilyen furcsa, az első lehetőség lenne a kedvezőbb, de sajnos a második a valószínűbb. Ha ugyanis a második eset az igaz, akkor az azt jelenti, hogy az új kormány kommunikációjában is megjelenik a hazudozás és a mellébeszélés. Amit jó lenne nagyon gyorsan befejezni, illetve el sem kezdeni.

Maga a kérdés nagyon is fontos. JÓ HÍR ugyanis, hogy a miniszterelnök úr tegnap bejelentette, hogy a kritikák hatására felülvizsgálják a teljes Mohu-s hulladékgazdálkodási rendszert. Józan ésszel ebbe belegondolva ennek csak egyetlen eredménye lehet: a Mohu koncesszió felmondása. Emiatt sem mindegy, hogy a vizsgálatért felelős helyettes államtitkár a MOL vezető jogásza volt-e korábban .

Hiszen nagy kérdés, hogy az új munkahelyén kinek az érdekeit képviseli: a mienket, vagy a MOL-ét?”

Nyitókép: Hadházy Ákos Facebook-oldala