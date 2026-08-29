Keményen nekiment a kutyapártos Kovács Gergely Magyar Péternek

Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon vitába kezdett az őt kritizáló tömegekkel. „Sokan egy állatorvost akartak az NVVH és a Legfőbb Ügyészség élére kinevezni, most pedig azt kifogásolják, hogy nem jogászt választottunk” – írta.

A kormányfő ezzel Hadházy Ákosra utalt, akit sokan akartak az új kormány vezető tisztségviselői között látni.