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Hadházy Ákos Magyar Péter Kovács Gergely

Keményen nekiment a kutyapártos Kovács Gergely Magyar Péternek

2026. augusztus 29. 17:29

A hegyvidéki polgármester hozzászólt a Magyar Péter-Hadházy Ákos csörtéhez.

2026. augusztus 29. 17:29
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Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon vitába kezdett az őt kritizáló tömegekkel. „Sokan egy állatorvost akartak az NVVH és a Legfőbb Ügyészség élére kinevezni, most pedig azt kifogásolják, hogy nem jogászt választottunk” – írta.

A kormányfő ezzel Hadházy Ákosra utalt, akit sokan akartak az új kormány vezető tisztségviselői között látni.

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Erre reagált Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutyapárt elnöke, 

aki Magyar Péter múltjára utalt bejegyzésében:

„Azért ez szép. Az az állatorvos már akkor a korrupció ellen harcolt, amikor miniszterelnök úr még abból élt.”

 

Összesen 19 komment

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Sorrend:
pisapeter
2026. augusztus 29. 19:32
Igen a büdös prlik mindig gyilkolni szeretnének. Budai, Dósagyuri,kupecz Máté,Hloria, Klosk a,kunbéla,Csermanek, rosenfeld. Nem az a bajuk , hogy nincs semmijük. Az a bajuk , hogy neked van.
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0
google-2
2026. augusztus 29. 19:25
Mérő Vera is hasonlóan reagált, mint Magyar. Nem is figyeltem, hogy ki befolyásolt kit. Nagy elmék ha találkoznak.
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0
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VeraMayer
2026. augusztus 29. 19:04
Itt csak idézek Alfonzó Csehov paródiájából, ahol a nagyszerű színész, Kutyu (Raksányi Gellért) mindenre így sóhajt fel: "Igaz, igaz."
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5
0
survivor
2026. augusztus 29. 18:42
A Tisza tüntetest szervez aTisza ellen.... Nem viccelek....🤣🤣🤣 Ungár téma..keressetek rá...🤣🤣🤣🤣
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6
0
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