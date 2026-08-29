Keményen nekiment a kutyapártos Kovács Gergely Magyar Péternek

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A hegyvidéki polgármester hozzászólt a Magyar Péter-Hadházy Ákos csörtéhez.
Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon vitába kezdett az őt kritizáló tömegekkel. „Sokan egy állatorvost akartak az NVVH és a Legfőbb Ügyészség élére kinevezni, most pedig azt kifogásolják, hogy nem jogászt választottunk” – írta.
A kormányfő ezzel Hadházy Ákosra utalt, akit sokan akartak az új kormány vezető tisztségviselői között látni.
Erre reagált Kovács Gergely, a Kétfarkú Kutyapárt elnöke,
aki Magyar Péter múltjára utalt bejegyzésében:
„Azért ez szép. Az az állatorvos már akkor a korrupció ellen harcolt, amikor miniszterelnök úr még abból élt.”