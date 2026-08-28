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Unger Anna Hadházy Ákos Török Gábor Magyar Péter vélemény

Politikailag életveszélyes, amikor az ezerfejű cézár nagyon mást akar

2026. augusztus 28. 15:50

Egyszer már megtörtént, akkor gyors korrekció lett a vége.

2026. augusztus 28. 15:50
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Török Gábor
Török Gábor
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„Ha egy politikai párt a retorikájában folyamatosan a népi felhatalmazásra hivatkozik, vezetője állandóan kommentel és a közösségi médiában szerepel-kormányoz, akkor bizony politikailag életveszélyes, amikor az ezerfejű cézár nagyon mást akar. Egyszer már megtörtént, akkor gyors korrekció lett a vége. Most inkább beleálltak, ami minden bizonnyal ennek a ciklusnak az első nagy tesztje lesz. Egy más működésmód mellett nem lenne ennyire kockázatos mindez, ebben viszont leginkább az a kérdés, hogy Tisza vagy a Tisza megítélése változik inkább ezek után.”

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Most pedig azt kifogásolják, hogy nem jogászt választottunk.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 1 komment

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2026. augusztus 28. 16:21 Szerkesztve
Félreertik? Hat allj ki es üvöltözz a híveiddel! Most talalkozhat a hiveivel a Kossuth teren! Kifelé te hisztis szunyogcsődör! A Tiiszahoz is fusson vizet fakasztani!
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