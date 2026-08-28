„Ha egy politikai párt a retorikájában folyamatosan a népi felhatalmazásra hivatkozik, vezetője állandóan kommentel és a közösségi médiában szerepel-kormányoz, akkor bizony politikailag életveszélyes, amikor az ezerfejű cézár nagyon mást akar. Egyszer már megtörtént, akkor gyors korrekció lett a vége. Most inkább beleálltak, ami minden bizonnyal ennek a ciklusnak az első nagy tesztje lesz. Egy más működésmód mellett nem lenne ennyire kockázatos mindez, ebben viszont leginkább az a kérdés, hogy Tisza vagy a Tisza megítélése változik inkább ezek után.”