Ft
Ft
32°C
16°C
Ft
Ft
32°C
16°C
08. 28.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
08. 28.
péntek
Unger Anna Hadházy Ákos Magyar Péter vélemény

Sokan egy állatorvost akartak az NVVH és a Legfőbb Ügyészség élére kinevezni

2026. augusztus 28. 14:37

Most pedig azt kifogásolják, hogy nem jogászt választottunk.

2026. augusztus 28. 14:37
null
Magyar Péter
Magyar Péter
Facebook

„Sokan egy állatorvost akartak az NVVH és a Legfőbb Ügyészség élére kinevezni, most pedig azt kifogásolják, hogy nem jogászt választottunk. Az ún. szakértő pedig a Miniszterelnökségtől kér adatokat, miközben az Országgyűlés járt el…”

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Mindenkit, aki ezért tenni akar, várok a fedélzetre. Mindenekelőtt dr. Ligeti Miklóst.

Az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sikerének alapja a közbizalom.

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Reagálok Unger Anna mai posztjára is

És megismétlem, hogy miért nem igaz, hogy valódi szándék esetén hat év alatt sem lehet börtönbe küldeni a fő elkövetőket (azon kívül, hogy ez a vélemény nagyjából azonnal zárójelbe teszi az „út a börtönbe program” hangzatos ígéretét).

Nyitókép forrása: Facebook

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Gyere hozzánk podcastet készíteni!

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Tovább a cikkhezchevron
az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
corluc
2026. augusztus 28. 16:23
Pszichiáter kell ide péter, do sok és gyorsan.
Válasz erre
0
0
nyugalom
2026. augusztus 28. 16:19
Ligeti kifogasolt vmit, na amiatt nem is kapta meg! A bosszú! Pszichopatát csak a bosszú elteti. Már anitacskaval is üvöltözött, indenkin átlép!
Válasz erre
0
0
Irgum-burgum
•••
2026. augusztus 28. 16:09 Szerkesztve
Ligeti jobb jelölt volt, mint Unger. De a lényeg az, hogy felállt végre a hivatal, kezdődhet az Orbánék által szétlopott közvagyon visszaszerzése a magyar költségvetés számára.
Válasz erre
1
1
google-2
2026. augusztus 28. 16:06
Ahogy Rost Andrea mondaná, disztingválja (sic!) magát Magyar Péter! Meg ,nézegesse a Facebookomat’! Ezek az emberek…átmentek abszurdba!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!