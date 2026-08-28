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Most pedig azt kifogásolják, hogy nem jogászt választottunk.
„Sokan egy állatorvost akartak az NVVH és a Legfőbb Ügyészség élére kinevezni, most pedig azt kifogásolják, hogy nem jogászt választottunk. Az ún. szakértő pedig a Miniszterelnökségtől kér adatokat, miközben az Országgyűlés járt el…”
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Az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sikerének alapja a közbizalom.
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És megismétlem, hogy miért nem igaz, hogy valódi szándék esetén hat év alatt sem lehet börtönbe küldeni a fő elkövetőket (azon kívül, hogy ez a vélemény nagyjából azonnal zárójelbe teszi az „út a börtönbe program” hangzatos ígéretét).
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