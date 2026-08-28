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08. 28.
péntek
ligeti miklós unger anna Hadházy Ákos vélemény

Reagálok Unger Anna mai posztjára is

2026. augusztus 28. 11:33

És megismétlem, hogy miért nem igaz, hogy valódi szándék esetén hat év alatt sem lehet börtönbe küldeni a fő elkövetőket (azon kívül, hogy ez a vélemény nagyjából azonnal zárójelbe teszi az „út a börtönbe program” hangzatos ígéretét).

2026. augusztus 28. 11:33
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Hadházy Ákos
Hadházy Ákos
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„Nem túlzás, hogy a leendő vagyonvisszaszerzési hivatal munkája az egész ország jövőjének egyik kulcsa. Ezért néhány mondatban visszatérek a kiválasztási eljárásra és reagálok Unger Anna mai posztjára is. Ami pedig talán a legfontosabb, megismétlem, hogy miért nem igaz, hogy valódi szándék esetén hat év alatt sem lehet börtönbe küldeni a fő elkövetőket (azon kívül, hogy ez a vélemény nagyjából azonnal zárójelbe teszi az »út a börtönbe program« hangzatos ígéretét).
 1) Közérdekű adatigényléssel fordulok a miniszterelnökséget vezető miniszterhez 94 jelentkezőt rangsoroló pontrendszer nyilvánosságra hozataláért. Nyugtalanító információkat kaptam ugyanis arról, hogy az egész pályáztatás csak egy színjáték volt és a pályázatok jelentős részét el sem olvasták, a végül kiválasztásra került és nyilvánosságra hozott négy jelöltön kívül pedig senkit nem hallgattak meg. Tudom, hogy ez nagyon súlyos állítás, ennek ellenőrzése viszont alapvetően fontos. Ezt csak úgy tehetjük meg, ha nyilvánosságra hozzák azt a pontrendszert, ami alapján a 94 jelentkezőből kiválasztották a végül megnevezett négy személyt.
 Ez azért is fontos mert több forrásból kapott információim szerint a győztes személyéről a miniszterelnök és a miniszterelnökséget vezető miniszter közötti vita, illetve az azt lezáró kompromisszum döntött, az összes többi folyamat csak egy színjáték volt. A miniszterelnök Sárvári Nicholast, a kancelláriaminiszter Ligeti Miklóst támogatta volna, végül utóbbi kompromisszumos megoldásként javasolta Unger Annát, amit előbbi elfogadott. (Csak remélni lehet egyébként-ezt nem tudom, nincs ilyen információm- hogy Jancsics Dávid emiatt az információ miatt lépett végül vissza .)
 Az, hogy a miniszterelnök számára a minden tekintetben független és alkalmas Ligeti Miklós milyen (személyes) ok miatt nem volt elfogadható, azt tőle érdemes megkérdezni, bár ő természetesen azt fogja válaszolni, hogy neki semmi köze nem volt a kiválasztáshoz. Igaz, aki azt elhiszi, az kb annyira hiszékeny, mint aki Orbánnak elhiszi, hogy semmi köze Hatvanpusztához és az amúgy is csak egy félkész mezőgazdasági üzem. 
  2) Tegnap azt írtam, ha Unger Anna valóban alkalmas erre a posztra, akkor visszalépne, hiszen tudja, hogy Ligeti Miklós nála sokkal alkalmasabb. Azt is tudja, hogy hogyan esett rá a választás. Mára kiderült, hogy nem lép vissza, viszont arról posztolt, hogy Ligeti Miklóst várja a hivatalba beosztottként. Sajnos -bár a szándéka nyilván nem ez volt- ez  megalázó a most megbuktatott, minden szempontból alkalmas jelölt számára.  ( Ami viszont egészen tragikus: tudni előre, hogy ha a jövőben a Transparency esetleg a mostani kormány visszásságaira hívja fel a figyelmet, akkor majd őt is "sértődött prókátornak" fogják kommunikálni kormányoldalról, ahogyan pl. velem is ezt teszik). 
 3) Unger Anna egy tisztességes és okos elméleti szakember, nincs kétségem, hogy érdemi munkát akar végezni. Az expozéjának lényege azonban elfogadhatatlan. NEM LEHET ÉS NEM SZABAD  BELETÖRŐDNI abba, hogy itt hat évig ne kerüljön börtönbe -többek között- Orbán, Tiborcz, Szijjártó, Rogán, Nagy Márton és Lázár. ((Ez nem csak elvi kérdés. Már a négy hónapos késé is rengeteg időt és lehetőséget adott a vagyonkimetéshez és a bizonyítékok eltüntetéséhez, tanúk befolyásolására és megvásárlására) Az érvelés szerint a »jogállam malmai« lassan őrőlnek, ami részben igaz, másrészt CSAK SZÁNDÉK kérdése, hogy ez tényleg így van-e. Ha VALÓDI SZÁNDÉK van a határozott és gyors cselekvésre, akkor az alábbi - teljes mértékben jogállami- lehetőségei vannak az új kormánynak és a most felállítandó hivatalnak a gyorsításra:
- az előzetes letartóztatás a bűnismétlés, a szökés és a bizonyítási eljárás akadályozásának megakadályozására nem csak lehetőség, hanem kötelesség
-a hivatal és bűnüldöző szervek számára is törvényes lehetőség, hogy fókuszájanak egy-egy ügyre: senkinek nem kötelessége, hogy egy-egy ügyet az utolsó csavarig felderítsen (pl nem kell minden lélegeztetőgép sorsát megvizsgálni ahhoz, hogy Szijjártót felelősségre lehessen vonni). Polt módszere volt, hogy amikor nagyon nem tudott megakadályozni egy nyomozást, akkor az »aprólékos« munkára adott utasítást, így aztán úgy  is 10 évre el lehetett húzni pl Simonka nyomozását, hogy ha csak az egyik kisebb ügyet előre vették volna, már rég börtönben rohadna, nem éppen éttermet nyitna Gyulán. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a többi ügy feledésbe merüljön, csak minden lehetőség megvan ügyeket elkülöníteni.
-törvényes lehetőség egy-egy kiemelt ügyre több, akár jóval több nyomozót ráállítani és így sokkal jobban felgyorsítani egy eljárást.
-a bíróságok lassúsága köztudott, de erre mutogatni egy kétharmados kormány esetén több, mint érthetetlen. A bíróságok függetlensége szent, de a kormány teljesen törvényes és jogállami lehetősége olyan törvényt hozni, ami a bíróságoknak lehetővé teszi és előírja a korrupciós ügyek kiemelt és sürgős tárgyalását. Az is jogállami és törvényes lehetősége a kormánynak (persze csak akkor, ha nem szeretné, ha az »út a börtönbe program« hat év plusszos legyen, bár az igaz, hogy a hosszáról nem volt szó), hogy a bíróságoknak plusz erőforrásokat is biztosítson ehhez az elváráshoz.”

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 42 komment

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fintaj-2
2026. augusztus 28. 16:24
Ha nem vizsgálnak 1990-ig, akkor ez célzott politikai boszorkányüldüzés lesz a Fidesz és támogatóik ellen! Ha az új ÁVH-nak lesznek letartóztatottjai, akkor azok mind politikai foglyok lesznek.
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nembal
2026. augusztus 28. 15:34
Olyan jó, hogy most hirtelen lett egy "közeg" akiknek a politika fekete meg fehér és most végre ők is értik... Na ők azok akik töri órán valami másra figyeltek... nem tanultak a vörös terror, fehér terror váltakozásáról, nem vágják, hogy attól, hogy nem keresztények még van olyan is, hogy megbocsájtás, hogy a jövő nem attól lesz jobb, hogy a múltat hánytorgatjuk fel... És 100%-ban nem kizárható egy politikai fordulat az EU-ban sem... Ha Franciaország fordul, ha Németország fordul új vezetők és új törvények jönnek, új elvárásokkal... És akkor mi lesz ? Nem feltételezek sok realitás érzéket ezektől, de ki tudja lehet ez a hat év mégis vami ilyesmire készül... Lehet egy politológus mégis képes messzebb látni az orránál? Mert hát egy ilyen bosszú cunami fagyi biztos nagyot tud vissza nyalni (ilyen ez a termodinamika)
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0
oberennsinnen49
•••
2026. augusztus 28. 14:56 Szerkesztve
Az ilyen megszállott hisztérikák, mint Hadházy nem a normál gondolkodás szerint működnek. Őket még a tényekkel sem lehet kizökkenteni. Ennek ellenére, ha Orbán Viktor édesapja meghívja Hadházyt, jöjjön el Hatvanpusztára, beszéljék meg az időpontot, végigvezeti, vagy ha ezt nem akarja, egyedül bejárhatja a birtokot, a végén válaszol minden kérdésre, lehet ma is Orbán Viktor a miniszterelnök. De: inkább veszítsen Viktor - és Magyarország - mint hogy valaki "vizsgáztassa" Orbán Győzőt. Ám ezt megtehette volna maga Viktor is, megbeszélve az édesapjával, ugyanis a fanatizmussal szemben egy esélyt lehet kijátszani: bemutatni a valóságos tényeket. Ha a betegen ez sem segít, onnan kezdve a felelősség már csakis a betegé. És a beteget uszítóké. Nem tette meg, egyik Orbán sem. Nagyobb volt az ego, mint az ügyszeretet. Kár.
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0
2
Csigorin
2026. augusztus 28. 14:37
abbol kell kiindulni amit akarunk es ahhoz igazitani torvenyt, rendet, biraskodast. vot ma ilyen, az is ti voltatok
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