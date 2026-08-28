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08. 28.
péntek
Unger Anna ligeti miklós nemzeti vagyonvisszaszerzési és vagyonvédelmi hivatal

Mindenkit, aki ezért tenni akar, várok a fedélzetre. Mindenekelőtt dr. Ligeti Miklóst.

2026. augusztus 28. 10:46

Az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sikerének alapja a közbizalom.

2026. augusztus 28. 10:46
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Unger Anna
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Az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sikerének alapja a közbizalom. Ehhez minden támogatásra, szakértelmre, és a korrupció elleni kérlelhetetlen elkötelezettségre szükség van. Elnökként mindenkit, aki ezért tenni akar, várok a fedélzetre. Mindenekelőtt dr. Ligeti Miklóst.

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Összesen 17 komment

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Sorrend:
Syr Wullam
2026. augusztus 28. 11:25
Dr. PAWG pontosan tudja, hogy Ligetit (nem a zeneszerzőt) fel KELL vennie. 👏👏👏
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kbs-real
2026. augusztus 28. 11:24
Na, ez is a Facebookon üzenget. Szerintem a Magyar Közlöny meg is fog szűnni rövidesen. Minek az?
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lemez
2026. augusztus 28. 11:23
Te agyhalott.A börkabátot már csináltatod de a darutoll megvan.
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nemecsekerno-007-01
2026. augusztus 28. 11:21
Mi az ótvaros lófaszért képzünk ilyeneket közpénzből évtizedek óta?!?!?! Nincs még elég muciológus akit a külföld fel tud használni ellenünk?!?!? A mérnököket elviszik, ezek meg maradnak itt szart keverni.
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