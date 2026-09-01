Vége lehet a készpénzes palackvisszaváltásnak

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A módosítás ötletének hátterében elsősorban a főváros egyes részein tapasztalható közbiztonsági helyzet áll.
Megszüntetné a készpénzes kifizetés lehetőségét a Mohu a visszaváltási rendszerben. Bozóki Csaba, a vállalat területért felelős igazgatója egy Facebookon közzétett videóban arról beszélt, hogy erre vonatkozó javaslatot tesznek a kormánynak. Indoklása szerint a készpénz használatára ebben a rendszerben sincs szükség, hasonlóan a parkolóautomatákhoz.
A változtatás azt jelentené, hogy a visszaváltáskor kapott blokkot az üzletekben többé nem lehetne készpénzre beváltani. Az összeget csak az adott üzletben történő vásárlás során lehetne levásárolni.
A visszaváltásból származó pénzt ugyanakkor továbbra is át lehetne utalni bankszámlára a Mohu mobilalkalmazásán keresztül, és megmaradna a lehetőség arra is, hogy az összeget jótékony célra ajánlják fel.
A módosítás ötletének hátterében elsősorban a főváros egyes részein tapasztalható közbiztonsági helyzet áll. A készpénzre váltott betétdíjat, vagyis a bolti kuponok ellenértékét ugyanis sokan olcsó dizájnerdrogokra és más szerekre költik.
A jelenlegi rendszer megváltoztatását több budapesti kerület vezetése is szorgalmazta. Soproni Tamás, Terézváros polgármestere ennél is tovább ment: a visszaváltási rendszer felfüggesztését szerette volna elérni.
A HVG úgy tudja, hogy a kérdésről a múlt héten a fővárosi és kerületi önkormányzatok küldöttei is egyeztettek. A megbeszélésen több elképzelés is felmerült, ezek között szerepelt a készpénzes kifizetés megszüntetése is. A javaslat állítólag Rózsa András zuglói polgármestertől érkezett.
A találkozón a Mohu is ismertette saját elképzeléseit. A vállalat képviselői jelezték, hogy részükről nincs akadálya a készpénzes kifizetés megszüntetésének, ennek bevezetéséhez azonban módosítani kell a vonatkozó jogszabályt.
Rózsa András az egyeztetést követően Facebook-bejegyzésben is reagált a kérdésre:
Múltkor már kifejtettem: a bolti kuponok készpénzre váltásán kaszálnak a drogdílerek.
Bízom benne, hogy a soron következő ülésein lesz alkalma a kormánynak tárgyalni a kérdést, főleg, mivel ez az intézkedés gyakorlatilag egy forintba se kerül.”
A HVG értesülései alapján az sem kizárható, hogy a kerületek, a Főváros és a Mohu közösen fordulnak a kormányhoz, és együtt kezdeményezik a vonatkozó rendelet módosítását.
Nyitókép forrása: Rózsa András Facebook-oldala