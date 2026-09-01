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visszaváltási rendszer készpénzes mohu bozóki csaba

Vége lehet a készpénzes palackvisszaváltásnak

2026. szeptember 01. 21:01

A módosítás ötletének hátterében elsősorban a főváros egyes részein tapasztalható közbiztonsági helyzet áll.

2026. szeptember 01. 21:01
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Megszüntetné a készpénzes kifizetés lehetőségét a Mohu a visszaváltási rendszerben. Bozóki Csaba, a vállalat területért felelős igazgatója egy Facebookon közzétett videóban arról beszélt, hogy erre vonatkozó javaslatot tesznek a kormánynak. Indoklása szerint a készpénz használatára ebben a rendszerben sincs szükség, hasonlóan a parkolóautomatákhoz.

A változtatás azt jelentené, hogy a visszaváltáskor kapott blokkot az üzletekben többé nem lehetne készpénzre beváltani. Az összeget csak az adott üzletben történő vásárlás során lehetne levásárolni. 

A visszaváltásból származó pénzt ugyanakkor továbbra is át lehetne utalni bankszámlára a Mohu mobilalkalmazásán keresztül, és megmaradna a lehetőség arra is, hogy az összeget jótékony célra ajánlják fel.

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A módosítás ötletének hátterében elsősorban a főváros egyes részein tapasztalható közbiztonsági helyzet áll. A készpénzre váltott betétdíjat, vagyis a bolti kuponok ellenértékét ugyanis sokan olcsó dizájnerdrogokra és más szerekre költik. 

A jelenlegi rendszer megváltoztatását több budapesti kerület vezetése is szorgalmazta. Soproni Tamás, Terézváros polgármestere ennél is tovább ment: a visszaváltási rendszer felfüggesztését szerette volna elérni.

A HVG úgy tudja, hogy a kérdésről a múlt héten a fővárosi és kerületi önkormányzatok küldöttei is egyeztettek. A megbeszélésen több elképzelés is felmerült, ezek között szerepelt a készpénzes kifizetés megszüntetése is. A javaslat állítólag Rózsa András zuglói polgármestertől érkezett.

A találkozón a Mohu is ismertette saját elképzeléseit. A vállalat képviselői jelezték, hogy részükről nincs akadálya a készpénzes kifizetés megszüntetésének, ennek bevezetéséhez azonban módosítani kell a vonatkozó jogszabályt.

Rózsa András az egyeztetést követően Facebook-bejegyzésben is reagált a kérdésre:

Múltkor már kifejtettem: a bolti kuponok készpénzre váltásán kaszálnak a drogdílerek. 

Bízom benne, hogy a soron következő ülésein lesz alkalma a kormánynak tárgyalni a kérdést, főleg, mivel ez az intézkedés gyakorlatilag egy forintba se kerül.”

A HVG értesülései alapján az sem kizárható, hogy a kerületek, a Főváros és a Mohu közösen fordulnak a kormányhoz, és együtt kezdeményezik a vonatkozó rendelet módosítását.

Nyitókép forrása: Rózsa András Facebook-oldala

 

Összesen 12 komment

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bagira004
2026. szeptember 01. 23:20
Persze a bank a sápot kezelési költséget leveszi , boltban levásároljuk egyszerü.
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vezker
2026. szeptember 01. 23:04
Már bocsánat, de vásárolni még szabad készpénzért?
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lendvaiildiko
2026. szeptember 01. 22:59
Kétféle módon lehet a csizmát "kipucolni". (i) paszta, kefe és a kevével kenjük, fényesítjük. (ii) paszta, kefe és a csizmát dörgöljük a keféhez.... Miért a tisztes polgárt bűntetik, szedjék össze a lumpen, károkozó elemeket és akkor lehet készpénz hassználni. Amúgy is a készpénz használat alkotmányos jog.
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3
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chiron
•••
2026. szeptember 01. 22:58 Szerkesztve
A következő az lesz, hogy csak rencerváltó tisza-kártyára lehet utalni az összeget. Még mielőtt egyes kukázók megmagyarázhatatlan vagyonokra tesznek szert. Feltehetően.
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2
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