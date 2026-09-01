Vége lehet a készpénzes palackvisszaváltásnak

Megszüntetné a készpénzes kifizetés lehetőségét a Mohu a visszaváltási rendszerben. Bozóki Csaba, a vállalat területért felelős igazgatója egy Facebookon közzétett videóban arról beszélt, hogy erre vonatkozó javaslatot tesznek a kormánynak. Indoklása szerint a készpénz használatára ebben a rendszerben sincs szükség, hasonlóan a parkolóautomatákhoz.

A változtatás azt jelentené, hogy a visszaváltáskor kapott blokkot az üzletekben többé nem lehetne készpénzre beváltani. Az összeget csak az adott üzletben történő vásárlás során lehetne levásárolni.

A visszaváltásból származó pénzt ugyanakkor továbbra is át lehetne utalni bankszámlára a Mohu mobilalkalmazásán keresztül, és megmaradna a lehetőség arra is, hogy az összeget jótékony célra ajánlják fel.