Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
mohu szemétszállítás túlóra budapest

Óriási kihívás elé állította Budapestet a hóhelyzet: akadozik a fontos szolgáltatás, jöhet a hétvégi túlóra

2026. január 14. 19:52

Amennyiben az időjárási és útviszonyok lehetővé teszik, a hétvégén túlórát rendelnek el a hulladékbegyűjtésben részt vevő, valamint az azt kiszolgáló munkatársak körében.

2026. január 14. 19:52
null

A MOHU BUDAPEST rendkívüli intézkedéseket vezet be a fővárosban a hulladékszállítás zavartalan fenntartása érdekében: amennyiben az időjárási és útviszonyok lehetővé teszik, a január 17–18-i hétvégén túlórát rendelnek el a hulladékbegyűjtésben részt vevő, valamint az azt kiszolgáló munkatársak körében – derült ki a társaság közleményéből.

A társaság közlése szerint az elmúlt időszakban tapasztalt többszöri hóesés és tartós hideg jelentősen megnehezítette a kukásautók közlekedését, különösen a szűkebb, hegyvidéki utcákban. 

Több olyan útszakasz is volt, ahová a jeges, havas burkolat vagy a meredek terepviszonyok miatt nem tudtak behajtani a járművek.

A MOHU BUDAPEST felhívta a figyelmet arra, hogy a hulladékszállítást végző kukásautók nagy méretű, speciális súlyeloszlású és jelentős terhelésű járművek, amelyek tömege akár 20–26 tonna is lehet. Ilyen körülmények között ezek a célgépek jóval nehezebben tudnak közlekedni havas és jeges útfelületen, mint egy személyautó, különösen a szűk, emelkedős utcákban.

A társaság munkatársai napok óta folyamatosan dolgoznak azon, hogy a rendkívüli időjárás ellenére is biztosítsák a kommunális hulladék elszállítását. 

A kimaradások pótlására a hétvégén több mint ezer dolgozó áll munkába, akik túlórában végzik a begyűjtési feladatokat.

Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI

kalyibagaliba
2026. január 14. 21:46
Itthon a Bentley fűt, Floridában meg kit érdekel.
lendvaiildiko
2026. január 14. 21:35
Azon gondolkodtam Geli, Te jobban örülnél egy 10 évvel fiatalabb telivér férjnek, mint annak, ha elvégeznéd a munkádat. Értem épp most a hóhányást az utakról....
vakiki
2026. január 14. 20:09
Ha megfognád a hólapátot,és használnád is hülyénvigyorgó,azért is kaphatnál díjat,nemcsak a buzivonulás szervezéséért! Baromságokkal foglalkozol,amivel kellene,azt leszarod. Sok helyen alig lehet közlekedni. Még mindig. Csak mondom. Balfasz.
