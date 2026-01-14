Óriási kihívás elé állította Budapestet a hóhelyzet: akadozik a fontos szolgáltatás, jöhet a hétvégi túlóra

A MOHU BUDAPEST rendkívüli intézkedéseket vezet be a fővárosban a hulladékszállítás zavartalan fenntartása érdekében: amennyiben az időjárási és útviszonyok lehetővé teszik, a január 17–18-i hétvégén túlórát rendelnek el a hulladékbegyűjtésben részt vevő, valamint az azt kiszolgáló munkatársak körében – derült ki a társaság közleményéből.

A társaság közlése szerint az elmúlt időszakban tapasztalt többszöri hóesés és tartós hideg jelentősen megnehezítette a kukásautók közlekedését, különösen a szűkebb, hegyvidéki utcákban.