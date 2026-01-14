Óriási kihívás elé állította Budapestet a hóhelyzet: akadozik a fontos szolgáltatás, jöhet a hétvégi túlóra

Így fest az űrből a teljesen behavazott Magyarország (FOTÓK)
A derült időnek köszönhető műholdfelvételek különleges részletességgel mutatják meg az országot borító vastag havat.
Amennyiben az időjárási és útviszonyok lehetővé teszik, a hétvégén túlórát rendelnek el a hulladékbegyűjtésben részt vevő, valamint az azt kiszolgáló munkatársak körében.
A MOHU BUDAPEST rendkívüli intézkedéseket vezet be a fővárosban a hulladékszállítás zavartalan fenntartása érdekében: amennyiben az időjárási és útviszonyok lehetővé teszik, a január 17–18-i hétvégén túlórát rendelnek el a hulladékbegyűjtésben részt vevő, valamint az azt kiszolgáló munkatársak körében – derült ki a társaság közleményéből.
A társaság közlése szerint az elmúlt időszakban tapasztalt többszöri hóesés és tartós hideg jelentősen megnehezítette a kukásautók közlekedését, különösen a szűkebb, hegyvidéki utcákban.
Több olyan útszakasz is volt, ahová a jeges, havas burkolat vagy a meredek terepviszonyok miatt nem tudtak behajtani a járművek.
A MOHU BUDAPEST felhívta a figyelmet arra, hogy a hulladékszállítást végző kukásautók nagy méretű, speciális súlyeloszlású és jelentős terhelésű járművek, amelyek tömege akár 20–26 tonna is lehet. Ilyen körülmények között ezek a célgépek jóval nehezebben tudnak közlekedni havas és jeges útfelületen, mint egy személyautó, különösen a szűk, emelkedős utcákban.
A társaság munkatársai napok óta folyamatosan dolgoznak azon, hogy a rendkívüli időjárás ellenére is biztosítsák a kommunális hulladék elszállítását.
A kimaradások pótlására a hétvégén több mint ezer dolgozó áll munkába, akik túlórában végzik a begyűjtési feladatokat.
